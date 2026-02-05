Museo Histórico Nacional. Foto: museohistoriconacional.cultura.gob.ar

Ubicado en el corazón del barrio porteño de San Telmo, dentro del emblemático Parque Lezama, el Museo Histórico Nacional (MHN) es uno de los grandes tesoros culturales del país. Desde su creación a fines del siglo XIX, su misión ha sido preservar los objetos y relatos que dieron forma a la Argentina. Con más de un siglo de vida, su historia es tan fascinante como las piezas que alberga.

Los orígenes del museo: un proyecto para construir identidad nacional

La historia del MHN comenzó el 24 de mayo de 1889, cuando el intendente Francisco Seeber impulsó su creación como un espacio destinado a la memoria histórica. Su inauguración oficial se sitúa tradicionalmente en el 15 de febrero de 1891, aunque investigaciones recientes indican que hubo una apertura previa en agosto de 1890, seguida por una masiva fiesta en septiembre.

Su primera sede fue una casona en Esmeralda 848, luego se trasladó a Moreno 330 y más tarde a la Avenida Santa Fe 3951. Pero en 1897, debido al crecimiento de su colección, encontró su hogar definitivo en la casona de la familia Lezama, ubicada en Defensa 1600, donde continúa hasta hoy.

Exhibición en el Museo Histórico Nacional Foto: cultura.gob

Una colección que cuenta la historia de un país

El museo nació con un objetivo claro: reunir los objetos que ilustraran la Revolución de Mayo, la Guerra de Independencia y los procesos fundacionales del país. Gracias a importantes donaciones de familias de próceres y coleccionistas, se transformó rápidamente en un símbolo del orgullo nacional.

Tesoros imperdibles del museo

La Bandera de Macha, una de las banderas argentinas más antiguas, utilizada por Manuel Belgrano.

El piano de Mariquita Sánchez de Thompson, donde se entonó por primera vez el Himno Nacional.

Óleos de Cándido López, testimonio único de la Guerra del Paraguay.

La reproducción del dormitorio de San Martín en Boulogne-sur-Mer, recreado fielmente gracias al diseño aportado por su nieta Josefa Balcarce.

Bandera Macha Foto: Museo Histórico Nacional

Su acervo supera las 50.000 piezas, incluyendo armas, documentos, retratos, mobiliario y objetos personales de figuras como Belgrano, Rosas, Mariquita Sánchez, entre otros.

El edificio: una casona llena de historia

La sede actual del museo es una elegante mansión del siglo XIX que perteneció primero al comerciante inglés Daniel Mackinlay, luego al empresario estadounidense Charles Ridgley Horne, y finalmente a José Gregorio Lezama, cuyo legado habita hasta hoy en el parque que lleva su apellido. Tras la muerte de Lezama, su viuda vendió la propiedad al municipio, que la destinó al museo.

El edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, consolidando su valor arquitectónico y patrimonial.

El mítico poncho de Rosas Foto: Museo Histórico Nacional

Curiosidades que quizás no conocías

1. El museo guarda música histórica

Además del famoso piano de Mariquita Sánchez, alberga instrumentos históricos de familias tradicionales del siglo XIX, como los Escalada y Mansilla.

2. Sus pinturas fueron clave para narrar la historia nacional

Artistas como Gil de Castro, Cándido López y Prilidiano Pueyrredón aportaron obras que hoy son íconos del imaginario patriótico.

3. La idea original era ubicarlo en el Cabildo

Antes de alquilar su primera casona, los fundadores imaginaron instalar el museo en el propio Cabildo de Buenos Aires, pero el proyecto no prosperó.

4. Guarda un archivo histórico excepcional

El MHN conserva el archivo personal de Adolfo Carranza, su primer director, una fuente invaluable para investigadores.

5. El museo también colecciona historias de vida

A través del programa “Tu historia en el Histórico”, recopila relatos de personas nacidas antes de 1950 para documentar la vida cotidiana del siglo XX.

Por qué sigue siendo un museo imprescindible

Más allá de sus piezas emblemáticas, hoy el MHN ofrece exposiciones renovadas, actividades educativas, talleres y experiencias que combinan historia y tecnología. Visitarlo es recorrer desde los tiempos coloniales hasta las transformaciones del siglo XX, con una mirada crítica y plural del pasado argentino.

Información útil