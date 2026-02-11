Pizza porteña, un clásico Foto: Turismo Buenos Aires

Buenos Aires es una ciudad que late al ritmo del queso fundido, el olor a masa recién salida del horno y la tradición centenaria de sus pizzerías. No importa si es un martes cualquiera o una noche agitada sobre Avenida Corrientes: la pizza porteña es un ritual que atraviesa generaciones. Desde los inmigrantes italianos que trajeron sus primeras recetas hasta las nuevas propuestas que reversionan estilos del mundo, la capital argentina se convirtió en uno de los polos pizzeros más importantes del planeta, con más de mil locales distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad.

Cada barrio tiene su templo: esos locales que se vuelven parte de la identidad de un vecindario y que conservan técnicas, hornos y recetas que se mantienen intactas desde hace décadas. En Villa Crespo, la pizza canchera de Angelín sigue convocando a los fanáticos del estilo más simple y porteño. En Corrientes, la muzza rebosante de Güerrín y Las Cuartetas continúa marcando el pulso cultural del centro porteño, mientras que en La Boca, Banchero mantiene vivo el legado de la fugazza con queso, nacida de la mano de las familias inmigrantes que dieron forma al barrio.

Barrio por barrio, dónde comer la mejor pizza Foto: Turismo Buenos Aires

Pero la pizza porteña no es solo historia. En Palermo, las nuevas hornadas de propuestas napolitanas como Siamo Nel Forno suman un aire más internacional, mientras que joyas de barrio como La Mezzetta en Chacarita o San Antonio en Boedo siguen demostrando que la tradición puede convivir con la modernidad sin perder sabor. Incluso San Telmo, con clásicos como Pirilo o propuestas más contemporáneas como Napoles, confirma que la pizza es parte del espíritu cultural del casco histórico de la ciudad.

Por eso este recorrido no es solo una guía gastronómica: es un mapa emocional, cultural y local. Un viaje de punta a punta de la ciudad —de Villa Crespo a La Boca, de San Telmo a Palermo— que reúne las pizzerías imperdibles de cada barrio y celebra una tradición que, en Buenos Aires, nunca pasa de moda.

Las mejores pizzerías de cada barrio

Villa Crespo – Angelín, la creadora de la pizza canchera

Angelín, con 85 años de historia, es famosa por su pizza canchera (sin queso, solo salsa y especias), su muzza media masa y su fugazzeta. Un clásico auténtico del barrio.

📍 Av. Córdoba 5270

Variedades de pizza. Foto: Instagram @angelin.pizzeria

Recoleta / Tribunales – El Cuartito, tradición desde 1934

Con su fugazzeta rellena y su ambiente histórico, El Cuartito es uno de los templos de la pizza porteña, siempre lleno de locales y turistas.

📍 Talcahuano 937

Avenida Corrientes – Güerrín y Las Cuartetas, la meca pizzera

Güerrín ofrece muzza al molde abundante y porciones al paso desde 1932.

Las Cuartetas, también de 1932, tiene una de las masas gruesas más tradicionales de la ciudad.

📍 Corrientes 1368 y Corrientes 838

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Chacarita / Villa Ortúzar – La Mezzetta, reina de la fugazzeta

La Mezzetta es un ritual porteño: mostrador, fugazzeta humeante y ambiente clásico de barrio.

📍 Av. Álvarez Thomas 1321

Congreso – La Americana, abundancia y tradición

Conocida por sus pizzas al molde y empanadas, La Americana es un favorito del centro porteño.

📍 Av. Callao 83

La Boca – Banchero, la madre de la fugazza con queso

Fundada en 1932, Banchero es la cuna de la fugazza con queso y uno de los grandes orgullos gastronómicos de La Boca.

📍 Av. Almirante Brown 1200

Facha del local de Banchero en La Boca Foto: Redes

Palermo Hollywood – Siamo Nel Forno, capital de la napolitana

Para los amantes del horno de leña y la masa aireada, Siamo Nel Forno es una parada obligatoria.

📍 Costa Rica 5886

San Telmo – Pirilo, tradición y estilo italiano

Pirilo, histórico de San Telmo, es famoso por su pizza clásica y su fainá inigualable, ícono del barrio según los listados gastronómicos.

📍 Defensa 821

Pizzería Pirilo Foto: cucinare

Boedo – San Antonio, sabor artesanal

San Antonio es una de las pizzerías más queridas del barrio, reconocida por su masa artesanal y combinaciones clásicas.

📍 Garay 3602

