La playa que cambió de nombre por Malvinas Foto: Foto generada con IA

Durante décadas, una de las playas más emblemáticas de Mar del Plata fue conocida como Playa de los Ingleses, un nombre que evocaba los orígenes europeos de la ciudad balnearia y el paso de trabajadores británicos que llegaron a fines del siglo XIX. Sin embargo, en 1982, en pleno conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido, esa denominación quedó en el centro de una controversia que transformó para siempre el paisaje simbólico de la costa marplatense. La Guerra de Malvinas obligó a rebautizar este histórico rincón, que desde entonces adoptó el nombre con el que hoy lo conocemos: Playa Varese.

La historia del antiguo nombre se remonta a la llegada de obreros ingleses que trabajaban en la construcción del ferrocarril y que se establecieron en la zona que luego sería uno de los puntos de veraneo favoritos de la élite porteña. Aquellos primeros habitantes le dieron identidad al lugar, y durante décadas, “Playa de los Ingleses” fue un punto de referencia para turistas y locales.

Sin embargo, la tradición popular también mezcló esta historia con relatos que mencionaban a marineros británicos náufragos que habrían llegado a la zona tras un accidente marítimo en el siglo XVIII, teoría que varios investigadores posteriormente pusieron en duda. Aun así, el nombre seguía firmemente instalado en la memoria colectiva.

El camino costero no existía y los hoteles estaban sobre la arena. Foto: La Capital

De Playa de los Ingleses a Playa Varese

Con el estallido de la Guerra de Malvinas en 1982, las autoridades argentinas implementaron una serie de medidas simbólicas orientadas a cortar referencias británicas en espacios públicos. Entre ellas, se prohibió la música en inglés y se modificaron nombres de lugares emblemáticos. En ese contexto, Playa de los Ingleses fue rebautizada oficialmente como Playa Varese, en homenaje a Luis Varese, un empresario de origen genovés que había fundado a principios del siglo XX el lujoso Hotel Centenario, un hito arquitectónico y social del antiguo Mar del Plata.

Luis (Luigi) Varese llegó a la ciudad en 1895 y, tras años de trabajo en gastronomía, inauguró en 1908 el hotel que marcaría el perfil aristocrático del balneario. El cambio de nombre de la playa, por lo tanto, no solo respondía a razones políticas, sino también a la intención de rescatar parte de la identidad local, asociada al esplendor turístico del siglo pasado. Incluso después de la demolición del Hotel Centenario en la década de 1970, el apellido Varese se mantuvo como símbolo del pasado elegante de La Feliz.

Playa Varese de Mar del Plata hacia 1920 Foto: La Capital

Pese a la modificación oficial, todavía hoy muchos marplatenses mayores siguen refiriéndose al lugar como “la antigua Playa de los Ingleses”, un vestigio de la memoria urbana que sobrevive al paso del tiempo. Las fotos históricas muestran una playa distinta, con construcciones pintorescas, muelles y hoteles de estilo europeo que ya no existen, pero que forman parte del imaginario colectivo de generaciones.

Playa Varese continúa siendo una de las preferidas por turistas y locales, rodeada de una bahía natural, escolleras y un paisaje que combina lo mejor del patrimonio marplatense. Su historia revela cómo los nombres de los lugares no son meros detalles geográficos, sino símbolos atravesados por eventos políticos, culturales y emocionales. Y en este caso, la Guerra de Malvinas dejó una marca imborrable en la identidad de una de las postales más queridas de la costa argentina.