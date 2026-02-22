La mejor fugazzeta Foto: Foto generada con IA

En Chacarita, donde la Avenida Corrientes late con espíritu porteño y el ritmo del barrio nunca se detiene, existe una esquina que se convirtió en sinónimo de tradición, identidad y pizza al molde. Allí, en la intersección con Federico Lacroze, El Imperio de la Pizza sostiene desde hace casi ocho décadas un legado que no solo se mantiene intacto, sino que hoy vuelve a ganar protagonismo: su legendaria fugazzeta rellena, un emblema que para muchos ya desbancó a la histórica La Mezzetta como la mejor de Buenos Aires.

Una historia nacida en 1947

Fundada por José Caramés en 1947, El Imperio nació como una pizzería de barrio que con el tiempo se transformó en un faro gastronómico. Su estética, repleta de guiños al tango, al fútbol y a los ídolos populares, expresa un estilo que resiste modas sin perder autenticidad. Apenas se cruza la puerta, la memoria cultural se vuelve tangible: una estatua del querido humorista Carlitos Balá, vecino ilustre del barrio, recibe a los clientes y recuerda que este local es más que un simple comedor, es parte de la identidad porteña.

Provenzal, el toque necesario Foto: Propia

Con su salón amplio, bullicioso y siempre en movimiento, El Imperio mantiene ese espíritu de bodegón que enamora a turistas y a porteños por igual. Su fórmula es simple pero contundente: pizza al molde, alta, esponjosa, con ingredientes abundantes y un servicio rápido y directo.

El secreto a la vista de todos: la provenzal

Entre las grandes pizzerías de Buenos Aires, cada una guarda un detalle que la vuelve única. En el caso de El Imperio, el secreto que potencia su fugazzeta está a simple vista: la provenzal. Aunque muchos la usan como acompañamiento, aquí es parte esencial de la experiencia. La mezcla de ajo y perejil resalta el dulzor de la cebolla y potencia el manto generoso de mozzarella, logrando que cada bocado tenga ese sabor profundo y perfumado que mantiene a la clientela fiel desde hace décadas.

A diferencia de otras fugazzetas icónicas, en El Imperio la provenzal no es un condimento opcional: forma parte del espíritu del local, una tradición transmitida de generación en generación de pizzeros.

El Imperio, un clásico de Chacarita Foto: Propia

Una rivalidad histórica: El Imperio vs. La Mezzetta

Durante años, La Mezzetta –fundada en 1938 en la frontera entre Villa Ortúzar y Colegiales– fue considerada la catedral porteña de la fugazzeta. Su estilo al paso y su masa consistente la convirtieron en un templo pizzero. Pero hoy, para muchos fanáticos del estilo al molde, el verdadero trono está en Chacarita.

El Imperio no solo conserva su receta original desde 1947, sino que también despliega una fugazzeta rellena que sobresale por su altura, su abundante muzzarella y una masa que sostiene todo sin perder esponjosidad. Incluso publicaciones especializadas y comparativas recientes destacan que la mejor fugazzeta de Chacarita ya no está en La Mezzetta, sino en este histórico local de Corrientes.

Balá nació y se crió en el barrio Foto: turismo.buenosaires

Una esquina que es parte de Buenos Aires

Frente a la estación Federico Lacroze y a pocos metros del Cementerio de la Chacarita, El Imperio es un punto de encuentro, una tradición viva y un testimonio del Buenos Aires más auténtico. Pizzas, café, medialunas, fainá y, por supuesto, esa fugazzeta mítica coronada con provenzal: la combinación perfecta para entender por qué este clásico, lejos de apagarse, hoy brilla más que nunca.