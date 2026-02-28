El museo más antiguo de la Argentina:

El museo más antiguo de Argentina Foto: Foto generada con IA

En el centro de la Ciudad de Buenos Aires, rodeado por el verde del Parque Centenario, se levanta una de las instituciones científicas más emblemáticas del país: el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), reconocido oficialmente como el museo más antiguo de la Argentina. Su historia se remonta a los primeros años de la Nación y su trayectoria supera los dos siglos de investigación, educación y divulgación científica.

Una creación impulsada por los fundadores del país

La idea de un museo nacional dedicado a las ciencias naturales nació en 1812, cuando Bernardino Rivadavia —entonces secretario del Primer Triunvirato— propuso reunir colecciones aportadas por todas las provincias para formar un gran acervo científico.

La iniciativa se concretó en 1823 con la inauguración del Museo Público de Buenos Aires, primer nombre oficial de la institución. Con el paso del tiempo, atravesó distintas denominaciones: Museo Nacional; Museo Nacional de Historia Natural; y, desde 1957, el nombre actual, en homenaje al impulsor de su creación.

El museo más antiguo de Argentina Foto: Turismo Buenos Aires

Un museo que cambió de hogar varias veces

Aunque hoy es sinónimo del barrio de Caballito, el museo no siempre estuvo allí. Su primera sede funcionó en las celdas del Convento de Santo Domingo, luego pasó a la Manzana de las Luces y ocupó diferentes edificios del barrio de Monserrat.

Recién en 1937 fue inaugurado el edificio actual diseñado especialmente para albergarlo, siguiendo los cánones arquitectónicos europeos que marcaban la estética de los museos de ciencias del siglo XX. La estructura, de inspiración gótica y con detalles decorativos inspirados en la fauna autóctona, es hoy un ícono del paisaje urbano porteño.

Un clásico para visitar en Caballito Foto: Wikipedia

Una colección única en América Latina

El MACN es considerado uno de los museos de ciencias naturales más completos del continente. Sus salas abarcan Paleontología, Geología, Artrópodos, Herpetología y numerosas especialidades que permiten comprender la biodiversidad del territorio argentino desde tiempos prehistóricos.

Entre sus mayores atractivos se encuentran:

Esqueletos completos de dinosaurios.

Colecciones de insectos y artrópodos de enorme valor científico.

El histórico herbario de más de 150 mil ejemplares vegetales.

El museo también es conocido por su enfoque educativo: cada año miles de niños y estudiantes lo visitan para descubrir cómo era la vida en el territorio hace millones de años, con piezas tan imponentes como el gliptodonte hallado en la Ciudad de Buenos Aires.

El museo más antiguo de Argentina Foto: Turismo Buenos Aires

Dónde queda y cómo visitarlo

El Museo Argentino de Ciencias Naturales se encuentra en Av. Ángel Gallardo 470 / Av. Patricias Argentinas 480, dentro del Parque Centenario, en el barrio de Caballito.

Las visitas se realizan todos los días, y el museo ofrece exhibiciones permanentes, actividades educativas y recorridos para toda la familia. Además, es fácilmente accesible mediante el subte B (estación Ángel Gallardo) y varias líneas de colectivos.