Los secretos del mítico Congreso Foto: Foto generada con IA

Cada 1° de marzo, el Congreso de la Nación abre sus sesiones ordinarias y vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Pero mientras las cámaras registran discursos, tensiones políticas y gestos que hacen historia, debajo y encima de ese recinto majestuoso existe otro universo: uno que muy pocos conocen y que revela la magnitud del edificio donde se abren, año tras año, los debates que definen el rumbo del país.

El origen de un gigante arquitectónico

El Palacio del Congreso comenzó a construirse en 1897, con un período de mayor avance entre ese año y 1914, aunque su fachada no se completó hasta la década del 40. Para su diseño, el arquitecto italiano Vittorio Meano imaginó un edificio monumental, revestido originalmente en símil piedra. Sin embargo, una decisión técnica modificó todo: se optó por usar piedra auténtica, lo que multiplicó el peso y la complejidad estructural. Solo la torre central —desde el basamento hasta la cúpula— pesa unas 30.000 toneladas.

Los estudios de suelo realizados al inicio de la obra determinaron que ese coloso necesitaba un refuerzo extraordinario. Allí nació uno de los secretos mejor guardados del Congreso: una bóveda invertida subterránea, única en Buenos Aires según los especialistas.

Todavía se ven mensajes trazados por empleados legislativos y obreros Foto: Videolab

La bóveda invertida: el misterio bajo los cimientos

A más de seis metros de profundidad se encuentra esta estructura oculta, hecha con bloques de granito macizo traídos desde Uruguay. Su función es ingeniosa: en vez de permitir que el peso de la cúpula empuje hacia los muros perimetrales, la bóveda lo “tira” hacia el centro, equilibrando la carga y evitando daños estructurales. Un sistema adelantado a su época y ampliamente debatido por su elevado costo.

Esta bóveda replica el perímetro del Salón Azul, uno de los salones más emblemáticos del Congreso, y permanece completamente fuera del alcance del público. Su sola existencia explica cómo el edificio ha resistido más de un siglo de actividad, vibraciones urbanas y hasta la excavación del subte en las primeras décadas del siglo XX.

El palacio del Congreso Nacional tiene una bóveda invertida Foto: Videolab

La cúpula: un símbolo que guarda historias

Mientras tanto, sobre la superficie, otro tesoro permanece casi tan oculto como la bóveda: la cúpula verde que corona el Palacio. Llegar hasta ella implica subir casi 200 escalones, un recorrido que solo unos pocos técnicos y conservadores pueden realizar. La cúpula, de 82 metros de altura (90 si se suma la aguja), ofrece una vista privilegiada de Buenos Aires y guarda reliquias sorprendentes: una araña monumental de dos toneladas, fabricada en bronce obtenido de cartuchos militares y colocada en 1911.

Su estructura metálica, fundida en Estados Unidos, posee pequeños óculos que dejan entrar luz natural, generando ese brillo característico que se observa desde la avenida de Mayo al caer la tarde.

El ascenso a la cúpula no está habilitado al público Foto: Videolab

La magia invisible detrás de cada apertura de sesiones

Cada apertura legislativa ocurre, literalmente, entre estas dos maravillas invisibles: una bóveda subterránea que sostiene el edificio desde las sombras y una cúpula que vigila desde las alturas. Dos estructuras diseñadas para permanecer lejos del ojo público, pero que revelan la ingeniería, los debates y la historia silenciosa que hacen posible que año tras año el país inaugure un nuevo ciclo democrático en el mismo lugar.

El Congreso no solo es el escenario de la política argentina: es un monumento vivo que guarda secretos, tensiones y proezas técnicas que siguen asomando, como cada sesión ordinaria, a la curiosidad de quienes buscan entender los cimientos —visibles e invisibles— de nuestra democracia.