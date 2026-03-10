¿Dónde comer la mejor fugazzeta, ¿El Corte o La Mezzetta? Foto: Foto generada con IA

En Buenos Aires, la obsesión por la fugazzeta es casi patrimonial, y dos pizzerías, La Mezzeta y El Corte, son las principales herederas de ese legado. Más que rivales, son pizzerías hermanas: El Corte nació de ex pizzeros de La Mezzeta, compartiendo técnica, receta y pasión por las fugazzetas generosas. Aquí te cuento su historia, dónde están y cuánto cuestan.

La Mezzeta, el origen del mito

El secreto de La Mezzetta Foto: Instagram @foodnhearts

La Mezzeta está ubicada en el límite entre Villa Ortúzar y Chacarita, y funciona desde 1939. Es una pizzería mínima, de mostrador, donde se come de pie y rápido. No hay mesas, no hay decoración llamativa: todo gira alrededor de una pizza que se volvió leyenda.

Su fugazzeta rellena es famosa por una razón simple: la cantidad de queso. Capas y capas de muzzarella fundida, masa alta, cebolla en abundancia y un horneado potente que logra que todo se mantenga compacto sin perder jugosidad. Comer una porción en La Mezzeta es aceptar una experiencia intensa, casi excesiva, que define el ADN de la pizza porteña más contundente.

Con el paso de las décadas, La Mezzeta se transformó en un punto de peregrinación: vecinos, fanáticos de la pizza, cocineros y turistas hacen fila para probar una receta que casi no cambió desde mediados del siglo XX.

El Corte, el heredero directo

Un imperdible de CABA Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

A varios kilómetros de allí, en Villa Pueyrredón, aparece El Corte. A simple vista, podría parecer solo otra pizzería de barrio. Pero su historia explica por qué siempre se la nombra junto a La Mezzeta.

El Corte fue fundado por pizzeros que se formaron trabajando en La Mezzeta. Aprendieron el método, el manejo del horno, la proporción de ingredientes y, sobre todo, el concepto de fugazzeta como producto estrella. Cuando abrieron su propio local, no intentaron reinventar la rueda: replicaron el estilo y lo adaptaron a un ambiente más tranquilo.

La fugazzeta de El Corte es igual de generosa, con muzzarella en cantidad industrial y cebolla bien marcada. La diferencia está en la experiencia: hay mesas, se puede comer sentado y el clima es más relajado, típico de pizzería barrial.

La Mezzeta – El clásico de 1939

Ubicación : Av. Álvarez Thomas 1321, límite entre Villa Ortúzar y Chacarita.

Historia : Fundada en 1939, se convirtió en un ícono porteño, famosa en el documental Street Food Latinoamérica .

Experiencia : Local pequeño, sin mesas, se come de pie, con larga fila casi constante.

Sabor : Fugazzeta con 1,2 kg de muzzarella por pizza, cebolla rehogada y masa abundante – total peso de 1,5 kg.

Precios :



El Corte – Raza porteña de la misma estirpe

Pizzería El Corte Foto: Instagram @elcortepizzeria2010

Ubicación : Av. de los Constituyentes 4454, Villa Pueyrredón.

Historia : Abierta en 2010 por los hermanos Orellano, quienes trabajaron varios años en La Mezzeta antes de abrir su propio local.

Experiencia : Local barrio, mesas, ambiente relajado y buena demanda (unas 120 pizzas fugazzeta diarias).

Sabor : Fugazzeta con 1,4 kg de muzzarella, cebolla abundante, al estilo Mezzeta.

Precios :



¿Cuál conviene?

La Mezzeta representa la fugazzeta original , con historia, vitalidad, una masa histórica y modalidad de consumo tradicional: de pie, rápido y enérgico. El precio por porción se mantiene accesible (2 300–2 800), ideal para quienes buscan autenticidad porteña.

El Corte, su “hermano”, ofrece el mismo estilo de fugazzeta —queso abundante— pero en un entorno más limpio y relajado, con mesas y un ritmo de barrio. El precio por porción es de 2 760, un poco más, y la pizza completa cuesta 21 600, reflejando su calidad y volumen.

Ambos son dos ramas de un mismo árbol: pizzerías hermanas que llevan el ADN de la mejor fugazzeta porteña, adaptado a dos formas de disfrutarla.