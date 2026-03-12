La Marion: la estancia bonaerense que deslumbró al rey de Inglaterra Foto: Foto generada con IA

En el corazón del noroeste bonaerense, entre los campos infinitos de General Villegas, se alza —todavía— una de las construcciones rurales más asombrosas de la Argentina. La estancia La Marion, famosa por su imponente tattersall de 1917, cautivó incluso al entonces Príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, heredero de la corona británica, durante su visita en 1931. Pero hoy, aquello que fue sinónimo de prosperidad, innovación y lujo atraviesa un destino trágico, marcado por el abandono, la bancarrota y el deterioro irreversible.

Un origen británico en la frontera pampeana

La historia comienza en la etapa final de la Conquista del Desierto, cuando el hacendado inglés John Alexander (o Juan Alejandro) Brown adquirió unas 60.000 hectáreas de tierras recién fraccionadas en lo que entonces era el “lejano oeste” bonaerense. Allí fundó La Marión hacia 1884, una estancia que retomaba la estética de las mansiones rurales de Inglaterra, pero en medio de la planicie argentina, cerca de la estación Volta.

Entre todas las construcciones sorprendentes que pueden apreciarse en las estancias argentinas Foto: Instagram @rivadaviaonline

Tras su muerte en 1905, sus trece hijos heredaron partes iguales, y la fracción principal quedó en manos de Carlos “Charlie” Brown, un apasionado criador de ganado que convirtió la estancia en una cabaña modelo. Entre 1910 y 1921 desarrolló instalaciones de avanzada, pero su obra cumbre sería el tattersall, una estructura monumental ideada para exhibir toros Shorthorn y Hereford, considerada única en el mundo por su diseño y escala.

El día en que La Marión recibió a un futuro rey

En 1931, La Marión vivió su momento de mayor gloria. Las vías del Ferrocarril Oeste atravesaban la propiedad y permitían que trenes de lujo frenaran justo frente a su imponente portada. Ese año descendieron allí el Príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, y su hermano Jorge, Duque de Kent, acompañados por una comitiva de criadores británicos. El sueño de Charlie Brown se cumplía: la elite ganadera internacional pisaba su tierra y admiraba su obra.

Del esplendor al derrumbe

Pero la historia cambiaría drásticamente. Poco después de aquella visita, Charlie Brown cayó en bancarrota. Agobiado por las deudas y los fantasmas personales, en 1940 se quitó la vida. Su hijo Dudley heredó una estancia ya “herida de muerte” que terminaría siendo vendida al legendario boxeador Luis Ángel Firpo, el “Toro Salvaje de las Pampas”, quien la administró durante algunos años. Finalmente, la propiedad pasó a la familia Brea, actual dueña del lugar.

Hermosa para una mansión campestre en la campiña inglesa Foto: Instagram @rivadaviaonline

Un patrimonio en riesgo y un magneto para curiosos

Hoy La Marión enfrenta un destino incierto y doloroso. El tattersall —apodado “el globo” por los vecinos— atrae a visitantes que llegan sin permiso para admirarlo… o vandalizarlo. Su estructura, deteriorada por el paso del tiempo, representa un riesgo real. Iñaki, hijo de la propietaria Estela Brea, asegura que “el globo es peligroso y no está en condiciones”, motivo por el cual instalaron carteles de “Propiedad privada. No ingresar” en todo el perímetro. Aun así, cada semana deben expulsar intrusos que creen que el lugar está abierto al público.

La Marión no es un museo ni una atracción turística, y según sus dueños, probablemente nunca lo sea. El deterioro avanza, mientras el interés mediático y la viralización de artículos históricos siguen atrayendo a desconocidos que buscan un vistazo al mítico galpón de exhibición.

Un poco antes de llegar al casco se puede divisar el curioso edificio Foto: Instagram @rivadaviaonline

¿Tiene futuro La Marion?

La pregunta persiste. ¿Podría convertirse en un polo turístico? ¿Salvarse mediante restauración? La comunidad de la zona lo sueña; expertos señalan su valor arquitectónico y su extraordinaria historia. Pero sus dueños consideran que la inversión necesaria es demasiado alta y que abrir el lugar sería peligroso.

Lo cierto es que La Marión, aquella estancia que deslumbró a la realeza británica y representó el esplendor ganadero argentino, hoy se quiebra entre la nostalgia, la ruina y la lucha silenciosa por protegerla del olvido.