Juan Manuel de Rosas Foto: Foto generada con IA

La historia argentina está llena de episodios donde la política se extiende más allá de la vida. Pero pocos casos son tan extremos —y tan simbólicos— como el de Juan Manuel de Rosas. Su cuerpo, lejos de encontrar descanso tras su muerte, atravesó una verdadera guerra póstuma: exilio, profanaciones, negociaciones diplomáticas y un regreso al país que tardó más de un siglo.

Este es el viaje increíble de un cadáver que siguió generando pasiones.

Juan Manuel de Rosas

El último destierro: Rosas muere en Inglaterra

Cuando Juan Manuel de Rosas murió el 14 de marzo de 1877 en Southampton, vivía desde hacía años en un exilio austero, dedicado a labores rurales. Su figura seguía siendo profundamente polarizante: para sus seguidores era “el Restaurador de las Leyes”; para sus detractores, el símbolo de la tiranía.

Según coinciden los historiadores Félix Luna (Todo es Historia) y Tulio Halperín Donghi (Historia de la Argentina Contemporánea), Rosas murió pobre, casi olvidado, y pidió explícitamente ser enterrado en suelo argentino. Ese deseo sería ignorado durante 120 años.

Tumba de Juan Manual de Rosas en Southampton

Una tumba simple y muchas tensiones

El cuerpo quedó en el cementerio de Southampton, en una sepultura que no tenía nada del poder que había ostentado. Sin embargo, la calma duró poco: los debates sobre su repatriación comenzaron ya a fines del siglo XIX.

En 1891, según documenta José María Rosa en Defensa y pérdida de nuestra independencia, un grupo de admiradores intentó iniciar gestiones para traerlo de vuelta. El pedido fue rechazado. El clima político lo hacía imposible: Rosas seguía siendo un fantasma incómodo para la dirigencia liberal.

Intentos fallidos y una tumba profanada

A lo largo del siglo XX, los traslados de restos de figuras históricas se volvieron habituales, pero en el caso de Rosas siempre había un veto, una sospecha o un temor.

El episodio más oscuro ocurrió en 1982, cuando su tumba fue profanada tras el estallido de un explosivo. Documentado por el periódico The Guardian (ediciones de mayo de 1982) y por el historiador Pigna en Los Mitos de la Historia Argentina, el ataque fue atribuido a un grupo anónimo que rechazaba la idea de repatriar al exgobernador.

Era la prueba de que, incluso muerto, Rosas seguía despertando guerras.

El giro político que lo cambió todo

Con el regreso de la democracia en 1983, el debate sobre la identidad argentina regresó con fuerza. La figura de Rosas empezó a ser revisada con menos pasión y más distancia histórica.

Para los años ’90, intelectuales como Halperín Donghi, Pacho O’Donnell y José María Rosa impulsaban una lectura más equilibrada, y el clima político comenzó a ser favorable para cumplir el deseo del difunto Restaurador.

Repatriación de los restos de Rosas Foto: Archivo

1989: el regreso más esperado

Finalmente, tras complejas gestiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido, el gobierno de Carlos Menem dispuso la repatriación de los restos.

El 30 de septiembre de 1989, el Congreso había aprobado la Ley 23.821 que autorizaba formalmente el traslado, pero el operativo recién se concretó el 30 de septiembre de 1989.

Las ceremonias oficiales, registradas por La Nación y Clarín (ediciones del 31/9/1989), incluyeron un cortejo fúnebre que atravesó Buenos Aires entre aplausos, silencios y algunas protestas.

Rosas fue enterrado finalmente en el cementerio de la Recoleta, en la bóveda de la familia Ortiz de Rozas. Después de más de un siglo, regresaba a la patria que lo había enfrentado y expulsado.

El féretro que lleva la bandera argentina es el del dictador Juan Manuel de Rosas y el de izquierda, el de su esposa Encarnación Ezcurra.

¿Por qué su cuerpo generó tanta disputa?

Porque Rosas representa algo más profundo que un líder político.

Su figura encarna, como pocos, las tensiones de la Argentina:

civilización y barbarie,

centralismo y federalismo,

liberalismo y tradición.

Como señala Pacho O’Donnell en El último de los caudillos, Rosas no es simplemente un personaje histórico: es un símbolo, un territorio de disputa. Y por eso su cadáver fue campo de batalla durante más tiempo que su vida política.

El muerto que siguió en guerra

El viaje del cuerpo de Rosas es la demostración de que la historia argentina no siempre termina con la muerte. Su exilio post mortem, sus traslados, su tumba atacada, la política girando a su alrededor… todo revela un país donde el pasado nunca termina de cerrarse.

Hoy, en Recoleta, su tumba parece tranquila. Pero cada tanto vuelven los debates, las polémicas, las revisiones históricas. Rosas, incluso muerto, sigue convocando discusiones.

Quizás por eso su historia nos sigue atrapando: porque es también la nuestra.