Las batallas que hicieron grande a Roca Foto: Foto generada con IA

Una frase periodística publicada en Buenos Aires en 1879 describió con precisión quirúrgica la ascendente carrera militar y política de Julio Argentino Roca: “La historia del General Roca se compone solamente de cuatro páginas brillantes: Curupaytí, que le hizo Comandante; Ñaembé, que le hizo Coronel; Santa Rosa, que le hizo General; y el Río Negro, que le hará Presidente”.

Aquella sentencia, reproducida por La Tribuna, no solo sintetizaba la trayectoria del joven oficial tucumano, sino que anticipaba el rumbo político de un país que, tras décadas de guerras internas, se encaminaba hacia la consolidación del Estado nacional. Hoy, más de un siglo después, esa cita adquiere una fuerza renovada: fue escrita en tiempo futuro, pero hablaba con la certeza histórica de quien veía venir un liderazgo inevitable.

Curupaytí: el bautismo de fuego que marcó al joven comandante

Curupaytí Foto: Archivo

La primera “página brillante” citada por la prensa fue la Batalla de Curupaytí, uno de los episodios más dramáticos de la Guerra del Paraguay. Allí, Roca actuó como oficial de línea y protagonizó escenas que impresionaron incluso a sus contemporáneos, como el general Garmendia, quien describió la retirada tras la derrota como “una procesión interminable de héroes heridos y harapos sangrientos”, mencionando a Roca emergiendo con una bandera despedazada y asistiendo a camaradas caídos.

Aunque la batalla fue una derrota para las fuerzas aliadas, la actuación de Roca reforzó su reputación de coraje, liderazgo y sangre fría en el campo de batalla. Ese reconocimiento temprano lo catapultó hacia rangos superiores y consolidó la primera página de su leyenda militar.

Ñaembé: la sublevación que lo impulsó al rango de Coronel

Batalla de Ñaembé Foto: Archivo

La segunda etapa mencionada en la famosa cita es la batalla de Ñaembé, vinculada a los conflictos internos que surgieron hacia mediados del siglo XIX. La prensa de la época interpretó ese triunfo como la llave que abrió las puertas del ascenso al grado de Coronel, en un país convulsionado por disputas entre autonomistas y liberales.

Roca ya demostraba entonces una característica que marcaría su carrera: eficacia militar combinada con ambición política. Cada batalla no solo era un combate, sino un paso hacia un proyecto mayor.

Santa Rosa: el triunfo que consolidó al General

Julio Argentino Roca en la Patagonia Foto: Archivo

La Batalla de Santa Rosa, en 1874, fue decisiva para su promoción al rango de General. Ocurrió en el marco de la revolución encabezada por Bartolomé Mitre, tras la denuncia de fraude electoral en los comicios nacionales. El entonces coronel Roca tuvo la misión de sofocar la rebelión liderada por Arredondo, un operativo donde su capacidad estratégica fue clave para restablecer el orden y definir la correlación de fuerzas políticas en el país.

La victoria de Santa Rosa no solo lo convirtió en General: lo transformó en una figura central del Partido Autonomista Nacional, que dominaría la política argentina durante décadas.

Río Negro: la campaña que proyectó su llegada a la presidencia

La famosa Conquista al Desierto Foto: Archivo

Finalmente, la frase profetizaba que el Río Negro lo haría Presidente. Y así fue. En 1879, durante la Campaña del Desierto, Roca avanzó sobre la Patagonia y consolidó el dominio estatal sobre territorios del sur. Ese proceso, profundamente debatido hasta hoy, lo posicionó como el hombre fuerte de la política nacional y le allanó el camino para convertirse en presidente en 1880.

El avance militar por el Río Negro no solo cambió la geografía política del país: sentó las bases para la fundación de ciudades patagónicas, como General Roca, fundada ese mismo año en el paraje Fisque Menuco y destinada a convertirse en un polo agrícola y estratégico durante su presidencia.

Una frase, cuatro batallas y un destino político

La célebre sentencia publicada en 1879 no exageraba: cada una de esas batallas fue una pieza del rompecabezas que armó la figura de Roca. Curupaytí lo forjó; Ñaembé lo elevó; Santa Rosa lo legitimó; y el Río Negro lo hizo presidente.

A la distancia, su figura sigue generando debate. Pero su historia —esas cuatro páginas brillantes— continúa siendo un espejo donde se refleja la compleja construcción del Estado argentino.