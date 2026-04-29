Revisita las Invasiones Inglesas para explicar, desde el teatro y la música, cómo empezó a gestarse la identidad argentina Foto: Prensa

En tiempos donde la historia parece diluirse en titulares veloces y algoritmos impacientes, el musical Invasiones I - No bombardeen Buenos Aires aparece como una excepción luminosa. En escena, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, la obra no solo rescata uno de los episodios fundacionales de la Argentina, sino que lo hace desde un lenguaje popular, emotivo y profundamente contemporáneo: el teatro musical. Con una Elena Roger impactante y las canciones de Charly García como columna vertebral emocional, el espectáculo logra algo poco frecuente: explicar el nacimiento del país sin solemnidad, pero con una potencia histórica que interpela.

El espectáculo no cuenta la historia como un manual escolar. Invasiones I propone un viaje sensorial, político y afectivo hacia principios del siglo XIX, cuando Buenos Aires aún no era capital de una nación, sino un territorio en disputa. La obra toma como punto de partida las Invasiones Inglesas y las resignifica desde una mirada actual, donde la pregunta central no es solo qué pasó, sino quiénes éramos y en quiénes nos convertimos a partir de esos hechos.

Invasiones I-No bombardeen Buenos Aires. Video: Instagram @elsanmartinctba

Esa mirada se sostiene sobre una base histórica sólida. La curaduría histórica está a cargo de Felipe Pigna, quien colabora en la construcción del contexto, los acontecimientos y los personajes que atraviesan la trama. Gracias a ese trabajo, la obra logra equilibrio entre rigor histórico y libertad artística, evitando simplificaciones sin perder intensidad dramática.

Detrás de la propuesta artística, la idea, el libro y la dirección están a cargo de Ricardo Hornos, quien concibe el musical como una pieza histórica viva, atravesada por tensiones políticas y culturales que todavía resuenan en el presente. Su puesta, desplegada en uno de los escenarios más emblemáticos del país como el Teatro San Martín, elige huir del relato heroico clásico para ofrecer una visión fragmentada, humana y conflictiva del nacimiento de la Argentina.

Elena Roger: cuerpo, voz e historia

El rol de Elena Roger es central. Su interpretación no es solo actoral: es histórica. A lo largo del espectáculo, la actriz encarna el pulso de una ciudad invadida y de una sociedad en transformación. En escena aparecen figuras reales de la historia argentina, como Santiago de Liniers, Martín de Álzaga, Juan Martín de Pueyrredón y Martín Miguel de Güemes, personajes que no son presentados como estatuas intocables, sino como hombres atravesados por dudas, ambiciones y conflictos internos.

El musical Invasiones I-No bombardeen Buenos Aires, Foto: Prensa

La coreografía de Elizabeth de Chapeaurouge acompaña ese enfoque: los cuerpos expresan invasión, resistencia, caos y organización popular. El movimiento escénico se convierte en otro lenguaje para contar la historia, amplificado por la dimensión y la fuerza simbólica de la Sala Martín Coronado.

Charly García como narrador invisible

Las canciones de Charly García no funcionan como un mero recurso musical ni como un gesto nostálgico. En Invasiones I actúan como comentario político y emocional. Letras conocidas adquieren nuevos sentidos cuando dialogan con la ocupación extranjera, el miedo al enemigo y la búsqueda de una identidad propia.

La dirección residente de Virginia Magnago asegura que esa intensidad se mantenga función tras función, cuidando el equilibrio entre actuación, música y puesta en escena, y sosteniendo el pulso narrativo de una obra exigente y profundamente colectiva.

Protagonizado por una impactante Elena Roger y atravesado por las canciones de Charly García Foto: Prensa

¿Qué fueron las Invasiones Inglesas?

Las Invasiones Inglesas fueron dos intentos del Imperio Británico por ocupar Buenos Aires y el Río de la Plata, en 1806 y 1807. En un contexto de debilidad de la corona española, los ingleses buscaron controlar un territorio estratégico. La ciudad fue tomada en un primer momento, pero luego recuperada por milicias locales organizadas por sus propios habitantes.

Ese hecho marcó un antes y un después: por primera vez, el Río de la Plata se defendió sin ayuda directa de España. Esa experiencia colectiva sembró la idea de autonomía y abrió el camino hacia la Revolución de Mayo. Invasiones I toma ese núcleo histórico y lo transforma en experiencia escénica.

Un musical que dialoga con el presente

Invasiones I - No bombardeen Buenos Aires, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, no baja línea, pero incomoda. Habla de colonialismo, dependencia cultural e identidad sin recurrir al panfleto. En tiempos donde la historia suele ser usada como consigna, la obra invita a pensar el pasado con matices.

Con actuaciones de alto impacto, una dramaturgia sólida y una combinación precisa de música, cuerpo e historia, el musical logra emocionar y reflexionar al mismo tiempo. En ese cruce, Elena Roger, Charly García y los fantasmas del pasado argentino se convierten en aliados inesperados para recordar que el país empezó a nacer cuando decidió no dejarse invadir, ni militar ni simbólicamente.

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