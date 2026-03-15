Su estética europea y un microclima envuelve a sus construcciones Foto: Instagram @bonjus.mdp

Mar del Plata es una ciudad con mil caras: playas multitudinarias, postales clásicas del turismo argentino y rincones de una elegancia que sorprende incluso a quienes la conocen desde siempre. Pero existe un sector que, a pesar de encontrarse a metros del mar, parece sacado directamente de un barrio medieval del Reino Unido. Un enclave de piedra, niebla y arquitectura cuasi británica que hoy vuelve a llamar la atención de viajeros, fotógrafos y curiosos.

Este sector, ubicado en lo más alto de la Loma de Stella Maris, fue concebido originalmente como un barrio de residencias exclusivas. Desde sus inicios, la intención fue clara: construir viviendas que resistieran el paso del tiempo frente al viento salino y el poderoso Atlántico, utilizando materiales nobles como la piedra cuarcita local. El resultado es un paisaje arquitectónico único, donde lo marplatense se mezcla con lo europeo en una fusión que parece sacada de un cuento.

Una postal que nadie espera Foto: EMTUR

La “Londres argentina”: cómo nació el rincón de piedra que enamora a quienes lo descubren

Quien camina por estas calles empinadas siente inmediatamente la atmósfera distinta: fachadas grises, techos de pizarra negra, detalles en madera y una rugosidad en la piedra que remite a los castillos de Escocia o a los barrios antiguos de Edimburgo. Cada piedra, según detalla el artículo original, fue cortada a mano para lograr esa textura tan característica que hoy capturan miles de cámaras de turistas y creadores de contenido.

El elemento más imponente del conjunto es, sin dudas, la Torre Tanque, una construcción que parece un torreón medieval plantado en la costa argentina. Su presencia domina la zona y refuerza esa sensación de estar transitando un escenario europeo sin haber salido del país.

Un rincón histórico de Mar del Plata sorprende por su arquitectura de piedra Foto: Instagram @fotos.antiguas.mdp

Un microclima que potencia la magia del lugar

Como si la estética no alcanzara, la zona cuenta con un fenómeno natural que multiplica su encanto: la niebla. Las mañanas de neblina costera envuelven las mansiones neogóticas en un halo misterioso. La visibilidad disminuye y las siluetas de las residencias parecen extraídas de una novela ambientada en la Londres victoriana.

No es casual que los vecinos valoren este microclima como parte esencial de la identidad del barrio. Para muchos, es la combinación perfecta entre elegancia arquitectónica y quietud urbana, una escapada silenciosa del movimiento turístico habitual.

Su historia, su arquitectura y su identidad multicultural la convierten en un destino fascinante Foto: Nizzi Propiedades

Un viaje al pasado sin salir de Mar del Plata

Explorar estas calles es, literalmente, caminar por un capítulo congelado en el tiempo. Los jardines internos, las cercas de hierro forjado y la ausencia de construcciones modernas crean un escenario que intriga y cautiva. Es un tipo de turismo diferente: una experiencia de contemplación, de fotografía, de descubrimiento. Un viaje estético profundo sin la necesidad de tomar un avión ni gastar una fortuna.

Este rincón, que durante décadas fue conocido solo por residentes y arquitectos, hoy se posiciona como uno de los nuevos puntos virales de Mar del Plata. Las apps de viajes y redes sociales explotaron con imágenes del barrio, y no es para menos: pocas ciudades tienen un fragmento tan peculiar, tan europeo y tan cinematográfico a metros del océano.

Uno de los secretos mejor guardados de la ciudad Foto: Instagram @casas_de_mardel

Un patrimonio que define la identidad marplatense

Lejos de ser un capricho urbano, este estilo arquitectónico formó parte de una tendencia más amplia que también se observa en otros barrios señoriales de la ciudad, como Los Troncos, donde la cuarcita marplatense y las influencias europeas moldearon la estética local desde principios del siglo XX.

En el caso de la Loma de Stella Maris, la inspiración británica cobró un protagonismo particular que dio origen al apodo más reciente —y cada vez más popular—: “La Londres argentina”.

Un tesoro urbano que merece ser explorado

Mar del Plata no solo es playa. Su historia, su arquitectura y su identidad multicultural la convierten en un destino fascinante durante todo el año. Y este rincón, escondido entre laderas y niebla, es una prueba viviente de cómo una ciudad puede reinventarse sin perder su esencia.

Un barrio que sorprende. Una postal que nadie espera. Una historia que, al fin, está siendo contada.