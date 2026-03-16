El oscuro origen de Buenos Aires Foto: Foto generada con IA

Cuando pensamos en Buenos Aires, solemos imaginar la capital moderna, vibrante y cultural del Cono Sur. Sin embargo, su origen dista mucho de esa postal. La ciudad nació —literalmente— de la necesidad de violar las reglas del imperio español, funcionando como un puerto clandestino, un nodo esclavista y un punto clave para intereses comerciales europeos, incluidos los británicos.

Aunque suene provocador, la historia lo confirma: Buenos Aires fue creada para el contrabando.

Un puerto aislado que no debía existir

Durante el período colonial, España montó un sistema comercial que ignoraba por completo la ubicación estratégica del Río de la Plata. Las rutas oficiales conectaban Sevilla, Veracruz y Portobelo, dejando afuera a Buenos Aires durante décadas enteras. Al puerto del Plata llegaban navíos solo cada uno o dos años, cuando no pasaban directamente lustros sin visitas, dejando a la población sin productos básicos. Esta marginación hizo que el contrabando no fuera una opción: era la única vía para sobrevivir.

El rígido monopolio español también generó tensiones con otras potencias europeas —como Inglaterra, Francia y Holanda— que encontraron en el Río de la Plata un terreno fértil para burlar las restricciones del imperio. Estas naciones, junto con Portugal, intervinieron sistemáticamente en el comercio clandestino que circulaba por Buenos Aires.

Mapa del virreinato del Río de la Plata (1765) Foto: Instagram @mapoteca_mx

Contrabando: la primera “industria nacional”

El mecanismo colonial era tan absurdo que el propio Felipe Pigna sostiene que el contrabando fue “la primera industria nacional”. Los productos enviados por España debían llegar a Panamá, cruzar por tierra hasta Lima y recién entonces distribuirse hacia el sur, encarecidos por múltiples intermediarios. La población porteña, incapaz de pagar esos precios, recurrió al tráfico ilegal como forma legítima de abastecimiento.

Pronto se crearon organizaciones clandestinas que operaban con total impunidad. La más conocida fue El Cuadrilátero, una red que en apenas tres años introdujo unas 4.000 “piezas” —esclavos africanos— y obtuvo ganancias millonarias. Varios de sus integrantes tenían conexiones directas en Londres, Lisboa, Flandes y Río de Janeiro, prueba de que este puerto “menor” era parte de un sistema mercantil global donde los británicos tenían un rol central.

Fundación de Buenos Aires Foto: Archivo

El corazón esclavista del Río de la Plata

La historia oficial suele ignorarlo, pero Buenos Aires fue un centro esclavista desde sus inicios. Pedro de Mendoza, fundador del asentamiento original, recibió permiso para introducir esclavos africanos desde España, Portugal y Guinea, convirtiendo la trata en un negocio clave.

Durante los siglos XVII y XVIII, los esclavos llegaban tanto desde África como desde Brasil. Muchas veces, los barcos negreros ingresaban al puerto porteño bajo el pretexto de “arribadas forzosas”, una estrategia para sortear restricciones legales. Una vez en la ciudad, los africanos eran rematados por unos 130 pesos y revendidos a precios mucho mayores en Chile, Lima o el Alto Perú.

El Río de la Plata fue, sin dudas, un eslabón vital de las redes atlánticas de trata esclavista, integrándose tempranamente a rutas controladas por portugueses, españoles e ingleses.

Buenos Aires colonial Foto: Archivo

Un negocio que alimentó a toda la sociedad porteña

Lo más llamativo es que el contrabando no era una actividad marginal. Beneficiaba a funcionarios, comerciantes, clérigos y vecinos. Desde cueros hasta textiles ingleses y esclavos africanos, todo circulaba clandestinamente con la complicidad del propio poder local. La abundancia de dinero generada hizo que Buenos Aires creciera económica y demográficamente mucho más rápido de lo que el imperio español hubiera deseado.

Buenos Aires, una ciudad nacida al margen de la ley

Así, la capital argentina no surgió como un bastión leal del imperio, sino como la capital del contrabando, un centro neurálgico de esclavistas, comerciantes portugueses, intermediarios británicos y criollos que encontraron en la ilegalidad una oportunidad para prosperar.

La historia de Buenos Aires no puede contarse sin reconocer este origen: la ciudad creció al ritmo del tráfico clandestino, del trabajo forzado africano y de los intereses comerciales europeos que hicieron del Río de la Plata uno de los puntos más dinámicos —y oscuros— del comercio global colonial.