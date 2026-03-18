El sorprendente video sobre la Avenida Rivadavia hace más de 70 años:

Foto antigua del barrio de Flores Foto: Buenos Aires de antaño

Un documento histórico resurgió en redes y se volvió un imán para los amantes de la historia porteña: un video de 1954 que realiza un recorrido completo por la Avenida Rivadavia, una de las arterias más largas del mundo, revelando cómo lucían barrios emblemáticos como Once, Congreso, Caballito y Liniers durante la década del ’50.Lo más llamativo: la presencia del tranvía, que dominaba las calles y marcaba el ritmo cotidiano de la ciudad.

En esta nota, repasamos la historia de la avenida, exploramos los barrios que atraviesa y analizamos qué muestran esas imágenes únicas que hoy fascinan a miles.

Rivadavia durante la década de 1950. Video: Instagram @argentigua1

La Buenos Aires del tranvía: un viaje al pasado

El material filmado en 1954 nos transporta a una ciudad que ya no existe. En aquel entonces, el tranvía era el medio de transporte por excelencia: rápido, económico y profundamente integrado al tejido urbano.En la Avenida Rivadavia circulaban varias líneas, entre ellas las líneas 1, 2, 86 y 97, que conectaban el Oeste con el corazón político y administrativo del país.

En el video se observan perfectamente los raíles brillantes, los carros amarillos y blancos, y el movimiento casi coreográfico de los tranvías avanzando entre autos antiguos, colectivos y peatones que cruzaban sin semáforos electrónicos.El sonido metálico del trole rozando los cables era parte del paisaje sonoro de la ciudad.

Avenida Rivadavia en la década de los 50s Foto: Buenos Aires de antaño

La historia de la Avenida Rivadavia: de Camino Real a columna vertebral porteña

La Avenida Rivadavia tiene origen en el siglo XVIII, cuando funcionaba como parte del Camino Real al Oeste, la ruta que conectaba Buenos Aires con Luján y el interior del virreinato.A fines del siglo XIX, con la urbanización acelerada, se transformó en avenida y adoptó el nombre en honor al expresidente Bernardino Rivadavia.

Con más de 35 kilómetros, es considerada una de las avenidas más largas del mundo y atraviesa barrios con identidades muy diferentes entre sí:desde la solemnidad institucional del Congreso hasta la vida barrial de Caballito y la impronta comercial de Liniers.

Congreso en 1954: elegancia y vida política

Las imágenes del video muestran un Congreso Nacional imponente, rodeado de edificios clásicos y un tránsito muchísimo más liviano que el actual.La Plaza de los Dos Congresos luce impecable, con jardinería detallada y un ritmo urbano pausado, propio de la época.

Se alcanzan a ver cafés tradicionales, librerías y trabajadores entrando y saliendo de oficinas públicas, mientras los tranvías se detienen frente al Palacio Legislativo, una postal que desapareció poco después con el levantamiento del sistema tranviario en los años 60.

Once: epicentro comercial… incluso en los ’50

El video también muestra un Once vibrante, con negocios textiles, carteles publicitarios enormes y una multitud moviéndose en todas las direcciones.Ya en 1954 era un centro comercial masivo, aunque el ritmo era más lento: carros, vendedores ambulantes y tranvías compartían la avenida como si fuera un gran mercado a cielo abierto.

Resulta sorprendente ver la estación de Once sin el caos actual, pero con la misma esencia: movimiento constante y diversidad.

Caballito: barrio residencial y corazón del tranvía

Caballito aparece como un barrio tranquilo, residencial y verde, con casas bajas, calles prolijas y la icónica silueta del tranvía avanzando hacia Primera Junta.El video deja ver locales clásicos, vecinos caminando con bolsas de almacén y un tráfico relajado, reflejo de un tiempo en que el barrio era casi un suburbio.

Aquí se encontraba uno de los nudos tranviarios más importantes del país, donde convergían líneas que conectaban toda la ciudad.

El tranvía, un clásico del Buenos Aires de antes Foto: Buenos Aires de antaño

Liniers: el límite urbano de los años ’50

Finalmente, la cámara llega a Liniers, que en 1954 era prácticamente la frontera occidental de Buenos Aires.La estación estaba rodeada de comercios pequeños, calles de tierra en las zonas laterales y un tránsito muy distante del actual polo comercial que conocemos hoy.

El tranvía que llegaba hasta aquí era símbolo de progreso: traía trabajadores al centro y devolvía familias enteras a sus hogares en el oeste.

Un video que emociona: memoria viva de una avenida eterna

El registro de 1954 es más que una curiosidad histórica: es un testimonio visual del crecimiento porteño, de una época dominada por el tranvía, de barrios con alma propia y de una Avenida Rivadavia que ya era protagonista indiscutida del pulso urbano.

Hoy, décadas después, esas imágenes permiten un viaje irresistible a una Buenos Aires que ya no está, pero que sigue viva en su historia y en sus calles.