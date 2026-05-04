Feria Estilo Diseño, Devoto. Foto: Instagram @feriaestilod

Este fin de semana del 9 y 10 de mayo, Buenos Aires suma un plan ideal para quienes buscan salir de la rutina sin irse lejos. En uno de los barrios con más onda de la ciudad, una feria de diseño reúne a emprendedores, propuestas originales y un ambiente relajado que invita a recorrer sin apuro.

Entre puestos de indumentaria, accesorios y objetos únicos, la experiencia va más allá de comprar: es una oportunidad para descubrir marcas independientes, apoyar el diseño local y disfrutar de un paseo distinto. Con opciones para merendar y un entorno que acompaña, se convierte en un plan perfecto para aprovechar el domingo.

Feria Estilo Diseño, Devoto. Foto: Instagram @feriaestilod

Feria de diseño en Villa Devoto: cuándo es y qué se puede encontrar

Estilo Diseño es una de las ferias de autor más consolidadas de la ciudad y tiene su origen en Villa Devoto. Nació hace nueve años en una casona antigua ubicada en la esquina de Asunción y Chivilcoy y, con el tiempo, fue creciendo y cambiando de espacio para acompañar la demanda de los expositores.

Feria Estilo Diseño, Devoto. Foto: Instagram @feriaestilod

Desde 2021, la feria se realiza en un predio de Av. Mosconi 3800, muy cerca de la Plaza Arenales, uno de los puntos más tradicionales y concurridos del barrio, especialmente los fines de semana cuando la zona se llena de gente que recorre sus calles y visita los restaurantes.

Más de 90 expositores y diseño de autor

La feria cuenta con una edición mensual, que se lleva a cabo de febrero a diciembre, generalmente el primer domingo de cada mes. En cada jornada participan más de 90 expositores que ofrecen exclusivamente productos de diseño de autor, con propuestas originales y de calidad.

Además de los puestos, el espacio suma sectores para merendar, lo que termina de completar un plan ideal para disfrutar con tiempo. La entrada es gratuita y, en caso de lluvia, la actividad se suspende.

Feria Estilo Diseño, Devoto. Foto: Instagram @feriaestilod

Productos: solo diseños de autor, ofreciendo originalidad y calidad.

Lugar: Av. Mosconi 3800 , cerca de la Plaza Arenales, en el barrio de Villa Devoto.

Próxima edición: domingo 10 de mayo. Se realiza el primer domingo de cada mes, de febrero a diciembre. La actividad se suspende en caso de lluvia.

Qué hacer en Villa Devoto: imperdibles cerca de la feria

Si vas a la feria, vale la pena estirar el paseo: a pocos metros hay varios rincones de Villa Devoto que completan el plan y le suman ese aire de barrio tranquilo con mucha vida. Entre calles arboladas, cafés con onda y propuestas gastronómicas, la zona invita a caminar sin apuro y descubrir algunos de sus clásicos más elegidos.

Plaza Arenales

Ubicada en el corazón de Villa Devoto, es el gran punto de encuentro del barrio. Rodeada de cafés, restaurantes y casonas históricas, combina vida vecinal, verde y movimiento gastronómico, convirtiéndose en el epicentro social de la zona.

Ubicación: Nueva York y Bahía Blanca

Devoto, entre los barrios "más cool" del mundo Foto: Instagram @martin_recorre

Diagonal Fernández de Enciso

Con su traza poco habitual, esta traza diagonal y peatonal le da al barrio un aire distintivo. Es una de las calles más pintorescas del barrio, con cafés, comercios y veredas que invitan a recorrerla sin apuro.

Ubicación: desde plaza Arenales hasta Gutenberg

Le dicen "El jardín de la Ciudad" e impacta por su polo gastronómico Foto: Instagram @martin_recorre

Segurola y Habana

La intersección de Segurola y Habana 4310 se transformó en un símbolo de Maradona, donde vivió durante la década del ’90 junto a su exesposa Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Giannina, en el séptimo piso del edificio. Esta esquina se hizo famosa cuando Maradona reveló su dirección públicamente tras una discusión con el jugador Julio César Toresani durante su regreso a Boca Juniors en 1995.

Ubicación: Habana 4310

Maradona y el vínculo con Segurola y Habana Foto: Archivo

Café de García

Un clásico devotense con 98 años de historia que era frecuentado por Diego Maradona y que mantiene viva la esencia de los cafés porteños de antes. Abrió sus puertas en 1927 de la mano de Metodio García, un inmigrante asturiano, y Carolina Urbina. Desde sus inicios tuvo una fuerte impronta española y una identidad bien marcada, algo que todavía se percibe tanto en su cocina como en su atmósfera.