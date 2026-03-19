Cómo nace el Barrio Chino Foto: Foto generada con IA

Durante años, el Barrio Chino de Belgrano se consolidó como uno de los polos comerciales y culturales más reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, detrás de sus tradicionales faroles rojos, sus supermercados asiáticos y sus locales repletos de gastronomía oriental, existe una historia poco contada: los orígenes de un rincón porteño que tuvo múltiples vidas antes de transformarse en el icónico punto turístico que conocemos hoy.

Belgrano antes del Barrio Chino ➤ Belgrano antes de la inmigración: un viaje en el tiempo por sus calles

Mucho antes de que se instalara la primera comunidad asiática en la zona, Belgrano era un pueblo independiente, fundado en 1855 y rebosante de quintas, hornos de ladrillos y caminos polvorientos. A mediados del siglo XIX, la zona era elegida por familias adineradas que buscaban alejarse del ruido del centro porteño para construir mansiones y veranear junto al río.

La actual calle Arribeños, epicentro del Barrio Chino, era entonces un corredor barrial tranquilo, sin comercios, con casas bajas y calles de tierra. La llegada del Ferrocarril Central Argentino en 1876 marcó un antes y un después: Belgrano se convirtió en un punto estratégico para el crecimiento urbano y comenzó a atraer a nuevos habitantes.

El Barrio Chino antes del Barrio Chino Foto: Foto generada con IA

A comienzos del siglo XX, el barrio se consolidó como un lugar residencial de clase media y media alta. La arquitectura europea influenciada por italianos y alemanes dominaba el paisaje, y la zona se caracterizaba por sus clubes sociales, sus plazas arboladas y un fuerte sentido de vida barrial. El concepto de “Barrio Chino” ni siquiera era imaginable: Belgrano tenía una identidad porteña, elegante y tradicional.

Sin embargo, algo cambiaría para siempre en los años 80 y 90, cuando la inmigración asiática, principalmente de Taiwán y China continental, comenzara a asentarse en el barrio, generando una transformación que pocos anticiparon.

Hasta mediados del siglo XIX, Belgrano estaba separado de Buenos Aires, y terminaba debajo de la barranca Foto: Instagram @fotos.antiguas.ba

El auge del Barrio Chino ➤ Barrio Chino: el auge de un emblemático espacio de Belgrano

El Barrio Chino no nació como tal de un día para otro. Su origen se remonta a la llegada de las primeras familias taiwanesas en la década del 80, quienes abrieron modestos almacenes y pequeños locales de productos importados. Poco a poco, la zona empezó a atraer a más comerciantes asiáticos, que encontraban en Belgrano un espacio accesible, seguro y bien conectado.

En los años 90, con la apertura económica y el aumento del comercio internacional, la zona explotó comercialmente. Los supermercados de productos orientales se multiplicaron, los primeros restaurantes chinos empezaron a poblar Arribeños, y el barrio comenzó a adquirir su estética característica con faroles, carteles en mandarín y elementos arquitectónicos que evocaban puentes y templos tradicionales.

Avenida Juramento Foto: AGN

Fue también el período en el que el “Barrio Chino” se consolidó como una marca cultural. El Año Nuevo Chino, inicialmente una celebración íntima de la comunidad, empezó a atraer a miles de visitantes porteños que se acercaban para conocer una tradición milenaria y disfrutar de gastronomía exótica, artes marciales, desfiles y espectáculos.

El crecimiento no se detuvo: hoy, el Barrio Chino es un imán turístico que recibe a miles de personas cada fin de semana. Sus locales se diversificaron: ya no solo hay productos orientales, sino también gastronomía japonesa, coreana y vietnamita, tiendas de decoración, moda, panaderías, librerías especializadas y espacios culturales.

Sin embargo, detrás de este exitoso polo gastronómico y turístico, todavía se conservan señales de aquel Belgrano de antaño: casas bajas escondidas entre los comercios, calles que aún conservan su nombre original y vecinos que vieron toda la transformación desde sus ventanas.