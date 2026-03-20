The New Brighton Foto: Foto generada con IA

En pleno corazón del microcentro porteño, donde las fachadas centenarias conviven con el vértigo de la city financiera, existe un rincón que parece suspendido en el tiempo. Un lugar donde aún resuena la elegancia de la Belle Époque, donde las maderas talladas y los vitrales cuentan historias que pocos recuerdan… pero que Buenos Aires no debería olvidar: The New Brighton.

Este emblemático bar y restaurante ubicado en Sarmiento 645 nació en 1908 como una refinada sastrería inglesa llamada simplemente The Brighton. Desde su origen, el local se convirtió en un imán para la élite porteña, con clientes distinguidos, políticos, diplomáticos y visitantes internacionales que buscaban prendas hechas a medida con el más fino estilo británico.

En este local funcionó la sastrería The Brighton Foto: Instagram @vivamosba

Pero entre todos los nombres ilustres que pasaron por allí, uno quedó grabado para siempre en la memoria del lugar: el Príncipe de Gales, futuro Eduardo VIII, quien visitó la sastrería durante la década de 1920 (en otras crónicas se ubica el hecho en 1935). Su paso fue tan significativo que dejó un obsequio insólito y único en el mundo fuera de la Mancomunidad: dos esculturas con las tres plumas del emblema de Gales, que autorizó a exhibir en el local. Un privilegio excepcional que el monarca jamás otorgó a ningún otro comercio fuera del Reino Unido.

Hasta hoy, esas piezas pueden verse en el salón, como testigos silenciosos de una era donde Buenos Aires se soñaba europea y el glamour era parte de la vida cotidiana del microcentro.

Pasando revista a las tropas junto al presidente Alvear Foto: Caras y Caretas

Del esplendor a la gastronomía: el legado del Gato Dumas

La sastrería se mantuvo en actividad durante casi siete décadas, hasta 1976. Dos años después, el mítico Gato Dumas dio un vuelco inesperado: inauguró en ese mismo espacio Clark’s, un restaurante que revolucionó la gastronomía porteña con técnicas sofisticadas y un servicio de excelencia. El local se transformó rápidamente en un referente culinario y formó a generaciones de chefs y camareros que hoy son parte de la historia viva de la cocina argentina.

Tras el cierre de Clark’s a comienzos de los 2000, el lugar renació como The New Brighton, recuperando la estética de antaño con un trabajo de restauración minucioso. Los vitrales, la boiserie de cedro importado, la barra irlandesa y los detalles originales devolvieron al salón su espíritu aristocrático. No pasó mucho tiempo hasta que fue reconocido como Bar Notable de la Ciudad, un título reservado para espacios con valor patrimonial y cultural.

The New Brighton Foto: Buenos Aires Connect

Una historia que resiste, aunque el contexto golpee fuerte

Pero como ocurre con muchos íconos históricos, el esplendor no siempre alcanza para sobrevivir. En los últimos años, el microcentro porteño sufrió transformaciones profundas: migración de oficinas, caída abrupta del consumo, pandemia, cierres prolongados y una lenta recuperación del flujo turístico. Un combo que golpeó duramente a comercios tradicionales que dependían de la actividad diaria.

En marzo de 2026, la Justicia decretó la quiebra de The New Brighton S.R.L., la sociedad detrás del restaurante, marcando un punto crítico en su larguísima trayectoria. Aunque el cierre no implica necesariamente la desaparición definitiva del local, sí expone la fragilidad de estos espacios históricos en un escenario urbano que cambia a una velocidad dramática.

Un tesoro porteño que merece ser contado

The New Brighton no es simplemente un restaurante: es una cápsula del tiempo. Es el eco de una Buenos Aires que se permitía soñar con grandeza. Es el recuerdo de un príncipe que dejó una marca para siempre. Es el testimonio de los grandes maestros de la gastronomía argentina. Es, en definitiva, parte de la identidad cultural de la ciudad.

Y quizás, como toda leyenda porteña, aún tenga una nueva vida por delante.