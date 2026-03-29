Saavedra y Moreno Foto: Foto generada con IA

Fue el primer hombre fuerte del poder patrio. Comandó milicias, calmó multitudes, presidió la Primera Junta y creyó, por un breve instante, que encarnaba el futuro de la Revolución de Mayo. Sin embargo, Cornelio Saavedra terminó sus días en la soledad política, desplazado, enfermo y olvidado, víctima no solo de la puja de poder, sino de una grieta temprana que nació, insólitamente, por un borracho y una cena mal calculada.

El poder antes del poder: el líder que todos necesitaban

Antes del 25 de mayo de 1810, Saavedra ya era una figura clave. Jefe del Regimiento de Patricios, tenía algo que otros revolucionarios carecían: tropas, prestigio y ascendencia sobre el pueblo porteño. Mientras Mariano Moreno pensaba la revolución desde el papel y las ideas, Saavedra la sostenía con fusiles.

Esa diferencia marcaría todo. Cuando se formó la Primera Junta, Saavedra fue elegido presidente, no por azar, sino por necesidad: era el único capaz de garantizar orden sin romper del todo con el antiguo régimen.

Pero el equilibrio era frágil.

Cornelio Saavedra, Primera Junta, Revolución de Mayo de 1810

Dos revoluciones en una: Saavedra vs. Moreno

Desde el inicio, la Junta funcionó con una tensión latente. Mariano Moreno representaba el ala radical, jacobina y centralista, partidaria de medidas rápidas, castigos ejemplares y ruptura total con el pasado colonial. Saavedra, en cambio, optaba por la moderación: gradualismo, prudencia y alianzas internas.

No era solo una diferencia ideológica. Era una lucha por el mando real del proceso revolucionario.

El borracho que encendió la grieta

El quiebre definitivo llegó en diciembre de 1810. Durante un banquete oficial, Atanasio Duarte, un oficial menor del Ejército, borracho, levantó su copa y gritó: “¡Viva Cornelio Saavedra, rey y emperador de América!”

Para Moreno, aquello era inadmisible. No por Duarte, sino por lo que simbolizaba: el peligro de un liderazgo personalista, casi monárquico, encarnado en Saavedra. Convencido de que había que cortar de raíz cualquier privilegio, Moreno redactó de inmediato el Decreto de Supresión de Honores, que eliminaba distinciones especiales al presidente de la Junta.

Saavedra lo vivió como una humillación pública. La grieta ya no tenía retorno.

La caída del ala morenista y la ilusión de triunfo

Paradójicamente, Saavedra ganó la primera batalla. Moreno fue desplazado, enviado en misión diplomática y murió en altamar en circunstancias que aún generan debate histórico. Con su rival fuera de escena, el presidente creyó haber consolidado su poder.

Pero fue solo una ilusión.

La "grieta" de la Revolución de Mayo Foto: Foto generada con IA

El viaje que selló su destino

En 1811, la Junta decidió enviar a Saavedra al Alto Perú para reorganizar al Ejército del Norte. Alejarlo de Buenos Aires fue, en los hechos, una jugada política maestra de sus adversarios.

Mientras Saavedra estaba en campaña, el poder cambió de manos. Se creó el Primer Triunvirato y, apenas regresó, fue acusado de abuso de poder, suspendido de sus funciones y exiliado políticamente.

El hombre que había presidido el primer gobierno patrio quedaba fuera del sistema que ayudó a crear.

Un final triste y lejos del brillo

Saavedra terminó sus días empobrecido, con problemas de salud y sin influencia política. Murió en 1829, casi en el anonimato, mientras otros nombres monopolizaban el relato de la Revolución.

No tuvo monumentos inmediatos ni reivindicación rápida. La historia, escrita por vencedores y por plumas más cercanas a Moreno, lo relegó al papel de conservador tibio, cuando en realidad había sido imprescindible para que la Revolución existiera.

Mariano Moreno y Cornelio Saavedra

Una lección incómoda de la historia argentina

La historia de Cornelio Saavedra no es solo un episodio del pasado. Es una advertencia temprana sobre las grietas fundacionales, las internas, los liderazgos enfrentados y cómo un detalle mínimo, un brindis fuera de lugar, un borracho exaltado, puede acelerar la caída de un poder entero.

Saavedra no cayó solo por ese episodio. Pero allí quedó expuesto que, en la Argentina, las disputas internas suelen ser más letales que los enemigos externos.