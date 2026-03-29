Bandera argentina en Puerto Argentino Foto: Foto generada con IA

En el corazón del Atlántico Sur existe una capital pequeña en tamaño, pero enorme en carga histórica, simbólica y política. Se trata de la localidad que Argentina denomina Puerto Argentino y que el Reino Unido conoce como Stanley, asentamiento principal de las Islas Malvinas. Con apenas unos miles de habitantes y una fisonomía urbana modesta, esta ciudad, formalmente elevada a ese rango recién en el siglo XXI, condensa más de 180 años de disputas, decisiones coloniales y resignificaciones del territorio.

La historia de su doble nombre no es casual ni anecdótica. Responde a momentos políticos concretos, a decretos oficiales y a una larga controversia de soberanía que sigue vigente hasta hoy.

Islas Malvinas. Foto: NA.

¿Puerto Argentino o Stanley? El origen de la doble denominación en la capital de las Islas Malvinas

La localidad fue fundada en 1845 por autoridades británicas y recibió el nombre de Stanley, en honor a Lord Edward Stanley, secretario de Estado para Colonias del Reino Unido. Desde ese momento, el asentamiento se consolidó como centro administrativo, portuario y militar bajo ocupación británica, desplazando otras poblaciones previas que habían existido en las islas.

Para la Argentina, sin embargo, el nombre Puerto Argentino expresa una postura histórica y jurídica: las islas forman parte integral del territorio nacional y su capital responde a esa pertenencia. Durante décadas, la denominación convivió en el plano simbólico, utilizada principalmente en documentos oficiales, reclamos diplomáticos y material educativo argentino.

La doble denominación refleja, en definitiva, dos miradas opuestas sobre un mismo punto geográfico: una colonial y otra soberana. No es solo una cuestión semántica, sino una disputa de sentido que atraviesa mapas, discursos y políticas de Estado.

El decreto de 1982: cuándo se nombró oficialmente como Puerto Argentino

El punto de inflexión llegó en abril de 1982, en el marco del conflicto bélico del Atlántico Sur. Tras el desembarco argentino en las islas el 2 de abril, el gobierno de facto estableció por decreto el nombre oficial Puerto Argentino para la capital del archipiélago.

Durante los 74 días que duró la guerra, esa denominación se utilizó de manera formal en comunicados, documentación administrativa y señalización urbana. Fue la primera vez que el nombre se instituyó legalmente en el territorio, aunque su uso quedó trunco luego del cese de hostilidades y del restablecimiento del control británico el 14 de junio de 1982.

Aun así, el nombre Puerto Argentino perduró y se consolidó en la memoria colectiva argentina como una reafirmación histórica del reclamo de soberanía, independientemente del control efectivo del territorio.

Reino Unido le otorgó rango de “ciudad” en 2022

Un capítulo poco conocido de esta historia ocurrió en 2022, cuando el Reino Unido otorgó oficialmente a Stanley el estatus de “city” como parte de las celebraciones por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II, que conmemoró sus 70 años en el trono.

La decisión fue tomada pese a que la localidad cuenta con menos de 4.000 habitantes, una cifra muy inferior a la de la mayoría de las ciudades del mundo. Sin embargo, en el sistema británico, el rango de ciudad no depende estrictamente del tamaño poblacional, sino de una distinción honorífica otorgada por la Corona.

Para la Argentina, esta medida fue interpretada como un nuevo acto unilateral del Reino Unido sobre un territorio en disputa, en contradicción con las resoluciones de la ONU que instan a ambos países a retomar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las islas.

Una capital pequeña con una historia enorme

Hoy, Stanley o Puerto Argentino, es una ciudad con casas bajas, banderas flameando frente al mar y una vida cotidiana tranquila. Pero bajo esa quietud se superponen capas de historia, conflicto y memoria. Su doble nombre no es una rareza: es el reflejo de una disputa aún abierta.

Más allá de los títulos administrativos, el estatus urbano o las decisiones unilaterales, la capital de las Islas Malvinas sigue siendo uno de los símbolos más visibles de una cuestión que trasciende generaciones y fronteras, y que continúa ocupando un lugar central en la historia argentina.