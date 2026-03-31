Felicitas Guerrero Foto: Foto generada con IA

Pocos imaginan que detrás de las playas tranquilas, los médanos dorados y los bosques que hoy definen a Pinamar, Ostende y Valeria del Mar, se esconde una historia atravesada por la tragedia, el abandono y una transformación que parece sacada de una novela. Mucho antes de convertirse en uno de los destinos familiares más elegidos de la Costa Atlántica, estas tierras estuvieron ligadas al apellido Guerrero, una de las familias más influyentes del siglo XIX, marcada para siempre por la figura de Felicitas Guerrero.

Felicitas Guerrero: belleza, fortuna y una tragedia que marcó época

La joven, recordada como “la mujer más hermosa de la Argentina”, fue protagonista de una vida tan privilegiada como trágica. Felicitas Guerrero nació en 1846 en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de la Argentina del siglo XIX. Hija de estancieros, heredera de vastas extensiones de tierra y dueña de una belleza que se volvió legendaria, su vida estuvo atravesada por decisiones ajenas y un destino trágico. A los 16 años fue obligada a casarse con Martín de Álzaga, un hombre mucho mayor que ella, con quien tuvo un hijo que murió a temprana edad.

Felicitas Guerrero, la mujer

Viuda a los 26 años y heredera de una fortuna monumental, Felicitas recuperó cierta libertad y despertó pasiones en la alta sociedad porteña. Sin embargo, su deseo de rehacer su vida terminó en tragedia. En 1872 fue asesinada por uno de sus pretendientes, Enrique Ocampo, quien no aceptó su rechazo. El crimen conmocionó a Buenos Aires y convirtió a Felicitas en una figura casi mítica, símbolo de una época donde el poder, el honor y la violencia iban de la mano.

Ostende: el sueño europeo en medio de los médanos

El Viejo Hotel Ostende, inaugurado en 1913 Foto: Instagram @viejohotelostende

A comienzos del siglo XX, estas tierras costeras eran consideradas improductivas. Sin embargo, en 1908, el belga Fernando Robette junto a socios visionarios impulsó la fundación de Ostende, inspirados en los balnearios del norte de Europa. El lugar pertenecía a antiguas estancias privadas que habían cambiado de manos tras la disolución del patrimonio de grandes familias terratenientes, entre ellas los Guerrero.

Ostende fue pionera, pero no tuvo un camino fácil. El hotel Ostende, aún en pie hoy, resistió tormentas, arena que lo tapaba por completo y décadas de aislamiento. Lo que comenzó como un experimento casi quijotesco terminó convirtiéndose en el germen del desarrollo turístico de toda la zona.

Pinamar: cuando la ingeniería venció al desierto

Pinamar Foto: Wikipedia

La auténtica transformación llegó en la década de 1940 con Jorge Bunge, el urbanista que soñó con crear una ciudad moderna frente al mar, respetando la naturaleza. Así nació Pinamar, un nombre que combina pinos y mar, y que refleja la mayor proeza del proyecto: fijar los médanos con forestación estratégica.

Es en este período cuando aquellas tierras históricas, asociadas a relatos de tragedia y abandono, comenzaron a resignificarse. El lugar que alguna vez fue símbolo de una herencia pesada y silenciosa, se convirtió en sinónimo de veranos, descanso y vida familiar. Pinamar creció de forma planificada, con calles curvas, lotes amplios y una identidad propia que la diferenció del resto de la costa.

Valeria del Mar: un homenaje que se volvió identidad

Valeria del Mar Foto: Instagram @valeriadelmarargentina

Más íntima y tranquila, Valeria del Mar completa este triángulo costero con una historia que vuelve a conectar con el apellido Guerrero. El balneario lleva el nombre de Valeria Guerrero, familiar directa de aquella estirpe que marcó el destino temprano de estas tierras. Aunque su desarrollo fue posterior, conservó el espíritu original: respeto por el bosque, baja densidad urbana y una vida de playa serena.

Valeria del Mar logró algo difícil: crecer sin perder su esencia. Hoy es elegida por quienes buscan escapar del ruido, pero también por familias que valoran la seguridad, la naturaleza y un ritmo más humano.

De la tragedia al refugio de miles de familias

La paradoja es inevitable. Donde hubo dolor, disputas y finales dramáticos, hoy hay bicicletas, mate en la arena y chicos jugando entre pinos. La historia de Pinamar, Ostende y Valeria del Mar demuestra que los territorios también pueden sanar, reinventarse y cambiar su destino.

Lejos de borrar el pasado, estas ciudades lo transformaron. La memoria de aquellas tierras vinculadas a Felicitas Guerrero no quedó enterrada bajo los médanos: se convirtió en el cimiento silencioso de uno de los paraísos familiares más emblemáticos de la Costa Atlántica argentina.

Porque a veces, incluso las historias más trágicas, terminan teniendo final feliz.

Las playas con una trágica historia Foto: Instagram @valeriadelmarargentina

Cómo llegar a Pinamar, Ostende y Valeria del Mar

Llegar a los balnearios de Pinamar, Ostende y Valeria del Mar es fácil y accesible desde distintos puntos del país, especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana. Estas localidades se encuentran en el Partido de Pinamar, en el este de la provincia de Buenos Aires, y están conectadas entre sí por pocas cuadras, lo que permite recorrerlas sin necesidad de grandes traslados.

En auto: la opción más elegida

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto es de aproximadamente 340 kilómetros y demora entre 4 y 5 horas, según el tránsito y la época del año.

El camino más habitual es:

Autopista Buenos Aires – La Plata

Continuar por la Ruta Provincial 2 hasta Dolores

Tomar la Ruta Provincial 63 hasta Esquina de Crotto

Empalmar con la Ruta Provincial 11 en dirección a Pinamar

Una vez en la Ruta 11, el acceso está claramente señalizado. Pinamar es el principal ingreso, mientras que Ostende y Valeria del Mar se encuentran a pocos minutos en auto desde allí.

Durante la temporada alta, este corredor cuenta con mayor circulación, por lo que se recomienda salir temprano o evitar los horarios pico de recambio turístico.

En micro: comodidad y conexión directa

Existen servicios diarios de ómnibus de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y otras estaciones del AMBA. Varias empresas llegan directamente a Pinamar, con paradas en Ostende según el servicio.

El viaje dura entre 5 y 6 horas y es una alternativa elegida por quienes buscan viajar sin manejar, especialmente en verano o fines de semana largos.

En tren: una experiencia distinta

Otra opción es el tren a General Madariaga, que parte desde Plaza Constitución en determinados horarios. Desde Madariaga, se puede continuar en:

Taxi o remise

Micro de corta distancia

El tramo final hasta Pinamar es de aproximadamente 30 kilómetros. Si bien no es la opción más rápida, muchos viajeros la eligen por su valor histórico y su costo accesible.

Movilidad entre balnearios

Pinamar, Ostende y Valeria del Mar están tan cerca entre sí que se pueden recorrer:

En auto en pocos minutos

En bicicleta, gracias a ciclovías y calles arboladas

A pie, en tramos cortos de playa o bosque

Esta cercanía es una de las grandes ventajas del destino y permite combinar playas, gastronomía y paseos sin grandes distancias.