De galpón de cargas a santuario patrimonial: por qué este museo está donde está Foto: Instagram @gabrielchazarretaok

A veces Buenos Aires te tira una cápsula del tiempo en la cara sin avisar. Caminás por Retiro, entre bocinazos, valijas y el pulso acelerado de la ciudad, y de repente aparece una escena imposible: locomotoras históricas, faroles de estación, relojes mecánicos, telégrafos y coches oficiales que parecen salidos de otra época. Ese lugar existe y está ahí nomás, pegado al nodo ferroviario más emblemático: es el Museo Nacional Ferroviario “Raúl Scalabrini Ortiz”, y visitar sus salas es entender cómo el país se pensó, se conectó y creció con la lógica del tren.

De galpón de cargas a santuario patrimonial: por qué este museo está donde está

El dato que cambia la mirada es que el museo funciona en lo que antes fue el sector de cargas de la estación Retiro, un corazón logístico que alimentó el circuito exportador y el movimiento interno cuando el ferrocarril era sinónimo de futuro. Ese emplazamiento no es decorado: es historia material.

Una Argentina conectada por vías Foto: Turismo Buenos Aires

Y al lado, imponiéndose con su escala monumental, está la Estación Terminal Retiro (ex Ferrocarril Central Argentino, luego Mitre): proyectada en 1908, iniciada en junio de 1909 e inaugurada en agosto de 1915, es un símbolo de la “idea de progreso” de la Generación del ’80. Sus naves de hierro y vidrio llegaron a representar una de las mayores obras de ingeniería estructural de Sudamérica.

Una Argentina conectada por vías: el contexto que explica todo

Para dimensionar lo que conserva el museo, hay que mirar el mapa histórico. La Argentina llegó a tener una red enorme: 47.059 km de vías trazadas entre 1855 y 1940, una de las más extensas del mundo. La mayor “fiebre ferroviaria” ocurrió entre 1870 y 1914, cuando capitales privados (sobre todo británicos y franceses) expandieron ramales para unir producción, puertos y ciudades.

El “backstage” de la Argentina sobre rieles Foto: Turismo Buenos Aires

¿Dónde empezó el mito? En Buenos Aires: el primer viaje del Ferrocarril Oeste, traccionado por “La Porteña”, marcó el inicio de una revolución cotidiana que transformó distancias, tiempos y economías regionales. Esa historia está discutida y estudiada por la academia: incluso los debates de 1860 sobre expansión agraria y ferrocarril muestran cómo las vías se pensaban como herramienta para poblar y producir.

Qué vas a ver y por qué no es “solo para fanáticos”

El museo no se limita a exhibir objetos: te mete en el “cerebro” operativo del sistema. En sus salas aparecen equipos de telegrafía, teléfonos antiguos, relojes mecánicos, faroles, herramientas de vía y señalamiento, además de material rodante y piezas que explican la vida diaria del ferrocarril.

Entre las joyas que más impactan por su valor histórico, se destacan:

Locomotora a vapor “PATRIA” (1896) , de trocha ancha, pieza única por su antigüedad y preservación.

Locomotora Hunslet (1919) , de trocha de 60 cm, vinculada al Ferrocarril Económico Correntino.

Coche Presidencial OF1 , famoso por haber trasladado a Juan Pablo II hacia la Basílica de Luján durante su visita de 1982 .

El escritorio donde se rubricó la nacionalización ferroviaria de 1948, una escena que resume un giro político y económico clave en la historia del transporte argentino.

El Museo Ferroviario de Retiro Foto: Turismo Buenos Aires

Y si querés “dato de coleccionista”: la muestra también incluye unidades con historia operativa, como el Coche Oficial 1417 y el Coche O4 (1919), además de locomotoras asociadas a distintos servicios y épocas, como la 1567, que prestó servicio hasta 1980.

La renovación que lo volvió “Discover-friendly”: más recorrido, mejor relato

Entre 2017 y 2019, el museo fue completamente renovado: se modernizó la sala principal y se agregó un entrepiso amplio que mejora la circulación y lectura de la colección, algo clave para convertir un archivo técnico en una experiencia cultural para todo público.

Cómo visitar: horarios, entradas y el tip que muchos no conocen