La Bandera de Macha atribuida a Belgrano está en el MHN desde 1896 Foto: Museo Histórico Nacional

Hay objetos que no envejecen: se cargan de historia. En una vitrina, lejos del viento y de la épica escolar, descansa una tela que estuvo donde el país todavía era una idea y la independencia, una apuesta. Se la conoce como Bandera de Macha y, según los registros del Museo Histórico Nacional, es una de las banderas más antiguas vinculadas al ejército de Manuel Belgrano y la más antigua que se conserva en Argentina.

No es una “bandera perfecta”: el color ya no grita celeste; la fibra muestra cicatrices; la trama cuenta, sin palabras, que hubo humedad, insectos, luz indebida y décadas de criterios museológicos que hoy serían impensables. Precisamente por eso conmueve: porque no es símbolo en abstracto, es resto material de una época que se jugó a todo o nada.

El escondite en Bolivia y la pregunta que sigue abierta

La escena parece de novela: un sacerdote, Martín Castro, retira del templo unas telas enrolladas que rodeaban cuadros y descubre que no eran simples paños. Eran banderas celestes y blancas, guardadas para que no cayeran en manos realistas tras las derrotas de la campaña norteña.

Manuel Belgrano, máximo prócer argentino Foto: archivo

El MHN reconstruye el contexto: Titiri es un paraje ligado al recorrido del Ejército del Norte y a la retirada posterior a los combates, y se menciona al cura Juan de Dios Aranívar como quien habría colaborado en el ocultamiento. Lo comprobable, sin embargo, convive con lo discutible: la atribución directa y definitiva a Belgrano fue debatida durante décadas, y hay instituciones y especialistas que piden prudencia documental, aunque no descartan la relación con ese universo histórico.

Y ahí aparece el núcleo duro del misterio: no está confirmado cuál fue exactamente la bandera enarbolada por primera vez en Rosario en 1812. Hay hipótesis sobre diseños de dos paños o variantes tempranas antes de estabilizarse la forma que hoy reconocemos.

¿Por qué no se parece a la bandera “celeste y blanca” que imaginamos?

Porque el tiempo también tiñe. Y porque el “celeste” no siempre fue un celeste de manual. La conservación del MHN y los trabajos de restauración explican que el textil sufrió alteraciones cromáticas por exposición prolongada a luz natural y condiciones ambientales no controladas, además de fragilidad estructural y ataques biológicos.

Bandera Macha Foto: Museo Histórico Nacional

Cuando el museo encaró el proyecto de puesta en valor, la premisa fue clara: estabilizar, no “dejar como nuevo”. Se trabajó bajo criterios de mínima intervención, reversibilidad y uso de materiales estables.

Los colores: menos cielo romántico, más política

Belgrano dejó una frase decisiva en su correspondencia: hizo la bandera “conforme a los colores de la escarapela nacional”. Pero el origen de esos colores es un tablero con varias capas: desde la posible referencia a la Real Orden de Carlos III y sus bandas celestes y blancas, hasta lecturas vinculadas a la devoción mariana (la Inmaculada Concepción y la Virgen de Luján).

Lo interesante es que esta ambigüedad no debilita el símbolo: lo vuelve humano. La bandera no nace de una sola escena inspirada, sino de un clima de época donde identidad, estrategia y tradición se mezclan con urgencia militar.

La Bandera de Macha que está en Argentina se conserva en el Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama, como parte de las piezas más valiosas del patrimonio belgraniano. No es un dato menor: ver esa tela obliga a una pregunta incómoda y contemporánea: ¿qué defendemos cuando defendemos un símbolo? ¿Una imagen pulida o su historia real, con derrotas incluidas?