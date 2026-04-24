Detrás de cada misión y cada vuelo, el trabajo silencioso de los meteorólogos fue clave Foto: Foto generada con IA Canal 26

En la Guerra de Malvinas, librada en 1982 en uno de los escenarios más hostiles del planeta, el clima no fue un factor secundario ni un mero telón de fondo. El viento constante, las bajas temperaturas, la nubosidad impredecible y el mar embravecido del Atlántico Sur condicionaron cada movimiento militar. En ese contexto extremo, hubo un actor silencioso pero decisivo: los meteorólogos argentinos. Su trabajo resultó fundamental para planificar operaciones, sostener el puente aéreo y defender la soberanía nacional en condiciones límite.

Lejos del campo de batalla tradicional, la guerra también se libró desde mapas, radares, estaciones de observación y pronósticos que podían marcar la diferencia entre el éxito de una misión o una tragedia.

Guerra de Malvinas: cómo influyó el clima en la planificación de las misiones tácticas

Las Islas Malvinas se encuentran en una región caracterizada por cambios abruptos del tiempo. En una misma jornada podían alternarse ráfagas de viento superiores a los 100 kilómetros por hora, niebla cerrada, lluvias constantes y breves ventanas de cielo despejado. Para las Fuerzas Armadas argentinas, anticipar esas variaciones era clave.

El clima se convirtió en un factor decisivo durante la Guerra de Malvinas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Las misiones aéreas dependían casi exclusivamente de los informes meteorológicos. La nubosidad, por ejemplo, podía jugar a favor para ocultar movimientos, pero también dificultar la navegación y los aterrizajes. El viento cruzado afectaba el despegue de aviones desde pistas cortas y deterioradas, mientras que el estado del mar condicionaba el abastecimiento por vía naval.

Cada operación requería una lectura precisa del clima, y muchas decisiones tácticas se tomaron en función de pronósticos elaborados contra el reloj y con información incompleta.

El despliegue de los meteorólogos en las islas y el litoral continental

Durante el conflicto, meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional y de las Fuerzas Armadas fueron desplegados tanto en las islas como en distintas bases del litoral continental. Algunos trabajaron directamente en Malvinas, enfrentando las mismas condiciones extremas que los soldados: frío permanente, aislamiento y recursos limitados.

Otros equipos operaban desde el continente, recopilando datos de estaciones costeras, satélites y observaciones marítimas. La coordinación entre ambos frentes era constante. Ante la dificultad de obtener información directa desde las islas, muchas veces fue necesario inferir condiciones climáticas a partir de patrones regionales, una tarea compleja que exigía experiencia y precisión.

La guerra puso a prueba no solo el conocimiento técnico, sino también la capacidad de adaptación de los especialistas, que debían emitir pronósticos de alto riesgo en un contexto bélico.

Mantenimiento del puente aéreo: un desafío logístico bajo condiciones extremas

Uno de los mayores retos fue sostener el puente aéreo entre el continente y las islas. Cada vuelo requería una combinación exacta de variables: visibilidad mínima, viento tolerable, ausencia de tormentas y una franja horaria segura.

La planificación militar y la defensa de la soberanía argentina durante la Guerra de Malvinas Foto: argentina.gob

Un pronóstico errado podía implicar la pérdida de una aeronave, de su tripulación o de suministros esenciales. Por eso, los informes meteorológicos se convirtieron en una herramienta estratégica de primer orden. En muchos casos, las misiones se retrasaron o cancelaron por recomendaciones climáticas, una decisión difícil pero necesaria para evitar consecuencias irreversibles.

La presión sobre los meteorólogos era enorme. Sus evaluaciones influían directamente en la logística, la defensa aérea y el abastecimiento de las tropas.

La importancia del Servicio Meteorológico Nacional en la defensa de la soberanía argentina

La Guerra de Malvinas dejó una enseñanza clara: la soberanía también se defiende con conocimiento científico. El Servicio Meteorológico Nacional cumplió un rol clave al sostener el flujo de información climática en uno de los conflictos más desafiantes de la historia argentina.

Más allá del desenlace militar, el trabajo de los meteorólogos demostró el valor estratégico de la ciencia aplicada a la defensa nacional. Su tarea silenciosa permitió reducir riesgos, optimizar recursos y tomar decisiones mejor informadas en un escenario dominado por la incertidumbre.

A más de cuatro décadas del conflicto, reconocer el aporte de estos profesionales es también una forma de comprender la dimensión integral de la Guerra de Malvinas. Porque en aquel desafío por la soberanía, el clima fue un enemigo constante, y el conocimiento meteorológico, una de las herramientas más valiosas con las que contó la Argentina.