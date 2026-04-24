Malvinas y un cambio histórico de EEUU Foto: Foto generada con IA Canal 26

La posibilidad de que Estados Unidos analice revisar su respaldo histórico a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas volvió a poner bajo la lupa una relación diplomática que, lejos de ser lineal, estuvo atravesada por intereses estratégicos, alianzas militares y disputas geopolíticas globales. Tal como reveló recientemente Canal 26, a partir de un informe difundido por la agencia Reuters, Washington evalúa un posible giro en su postura tradicional frente al archipiélago del Atlántico Sur, administrado por el Reino Unido y reclamado por la Argentina.

Pero para comprender el impacto real de este escenario, es necesario repasar cuál fue históricamente la posición de Estados Unidos respecto a las Malvinas y su vínculo con el Reino Unido, un aliado clave desde la Segunda Guerra Mundial.

De la neutralidad al apoyo británico

Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos mantuvo una postura formalmente ambigua sobre la disputa de soberanía. Reconocía la administración británica de facto sobre las islas, pero evitaba pronunciarse de manera explícita sobre el reclamo argentino. Esa neutralidad aparente se quebró de forma manifiesta durante la Guerra de Malvinas de 1982.

Ronald Reagan, presidente de EEUU durante la guerra, y Thatcher Foto: Archivo

En aquel contexto, en plena Guerra Fría, la Casa Blanca priorizó su alianza estratégica con Londres. A pesar de algunos intentos iniciales de mediación por parte del entonces presidente Ronald Reagan, Washington terminó brindando apoyo logístico, inteligencia militar y respaldo diplomático al Reino Unido, un hecho que marcó un punto de inflexión en la relación con la Argentina y consolidó el alineamiento anglo-estadounidense en el Atlántico Sur.

La alianza con Londres como pilar estratégico

El respaldo estadounidense al Reino Unido estuvo históricamente ligado a factores que exceden el conflicto bilateral con la Argentina. Las Malvinas forman parte de un esquema de proyección militar británica en una zona considerada estratégica por la OTAN, clave para el control de rutas marítimas, acceso a recursos naturales y presencia en el Atlántico Sur y la Antártida.

La postura histórica de EEUU sobre las Islas Malvinas estuvo marcada por su alianza estratégica con los ingleses Foto: Foto generada con IA Canal 26

Para Washington, sostener a su principal aliado europeo implicó también defender el orden internacional heredado de la posguerra, incluso cuando ese orden entraba en tensión con principios históricos como la Doctrina Monroe, que rechazaba la expansión colonial europea en América.

De la posguerra a la “neutralidad activa”

Tras el fin de la Guerra Fría, la política estadounidense evolucionó hacia una neutralidad más diplomática. El Departamento de Estado comenzó a utilizar una fórmula reiterada: reconocer la administración británica de las islas, pero admitir explícitamente la existencia del reclamo argentino, alentando al diálogo bilateral entre las partes.

Esta postura se mantuvo prácticamente intacta durante las administraciones demócratas y republicanas de las últimas décadas, evitando conflictos con Londres sin cerrar completamente la puerta a la Argentina.

¿Un giro histórico en 2026?

El escenario comenzó a cambiar en abril de 2026, cuando un documento interno del Pentágono, filtrado y replicado por medios internacionales, reveló que Estados Unidos evalúa revisar su apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas. Según el informe, la medida sería una posible represalia frente a la negativa del Reino Unido a acompañar operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, particularmente en el conflicto con Irán.

Hoy, ese respaldo vuelve a quedar bajo análisis y reactiva un debate geopolítico. Foto: Foto generada con IA Canal 26

La novedad generó un fuerte impacto diplomático en Londres y reavivó el debate en la Argentina. Si bien no implica una decisión formal, el solo hecho de que Washington contemple incluir a las Malvinas dentro de un paquete de sanciones o revisiones estratégicas marca un punto de inflexión inédito en décadas de política exterior estadounidense.

Argentina, Estados Unidos y un nuevo tablero

El contexto no es menor: el posible giro coincide con un acercamiento político y estratégico entre Estados Unidos y el gobierno argentino, en materia de seguridad, defensa y alineamiento internacional. En ese marco, cualquier modificación en la postura histórica de Washington podría reconfigurar el equilibrio diplomático en el Atlántico Sur.

Mapa de las Malvinas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Aun así, los especialistas advierten cautela. La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido sigue siendo uno de los pilares del sistema occidental, y cualquier cambio respecto a Malvinas tendría implicancias que van mucho más allá del reclamo argentino.

Lo cierto es que, por primera vez en años, la histórica alineación automática de Washington con Londres aparece, al menos, bajo revisión, abriendo un escenario tan incierto como trascendental para el futuro del reclamo argentino por las Islas Malvinas.