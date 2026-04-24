Keir Starmer, primer ministro de Gran Bretaña. Foto: Reuters.

El portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, desestimó un eventual retiro de apoyo por parte de Estados Unidos a Reino Unido luego de que trascendiera que Trump analiza revisar su respaldo en la disputa por las Islas Malvinas debido a las tensiones con aliados de la OTAN por la guerra contra Irán.

La reacción se produjo luego que un correo electrónico interno del Pentágono sugiriera evaluar medidas de presión contra países que no habrían acompañado plenamente las operaciones militares lideradas por Washington.

Donald Trump junto a Keir Starmer. Foto: via REUTERS

En ese sentido, se indicó que, entre las opciones mencionadas figuraba reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Malvinas.

“No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, expresó Starmar, a la vez que añadió: “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”.

Nuevas construcciones en las Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

El vocero manifestó además que Londres transmitió esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”, mientras que los medios británicos BBC y The Telegraph indicaron que el gobierno recordó que los habitantes del archipiélago votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.