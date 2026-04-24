Reino Unido salió al cruce tras el informe del Pentágono: “La soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión”
Lo aseguró el portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer. “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, aseguró tras la noticia difundida por la agencia Reuters sobre la postura de Trump ante la negativa británica en el conflicto en Medio Oriente.
El portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, desestimó un eventual retiro de apoyo por parte de Estados Unidos a Reino Unido luego de que trascendiera que Trump analiza revisar su respaldo en la disputa por las Islas Malvinas debido a las tensiones con aliados de la OTAN por la guerra contra Irán.
La reacción se produjo luego que un correo electrónico interno del Pentágono sugiriera evaluar medidas de presión contra países que no habrían acompañado plenamente las operaciones militares lideradas por Washington.
En ese sentido, se indicó que, entre las opciones mencionadas figuraba reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Malvinas.
“No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”, expresó Starmar, a la vez que añadió: “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”.
El vocero manifestó además que Londres transmitió esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”, mientras que los medios británicos BBC y The Telegraph indicaron que el gobierno recordó que los habitantes del archipiélago votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.