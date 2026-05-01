Aunque Juan Manuel de Rosas no tiene una calle con su nombre en la Ciudad, sí se homenajea al “Padre de la Patria” Foto: Foto generada con IA Canal 26

En las calles de Buenos Aires conviven próceres, batallas, fechas patrias y figuras que definieron la identidad nacional. Sin embargo, entre esas placas azules que ordenan el mapa urbano hay ausencias que todavía generan debate como la de Juan Manuel de Rosas y presencias que sorprenden. Una de ellas es una calle porteña dedicada a un “Padre de la Patria” que no era argentino: Carlos Manuel de Céspedes.

Mientras Rosas, figura central del siglo XIX argentino, sigue sin tener una calle oficial en la Ciudad de Buenos Aires, Céspedes, nacido en Cuba, sí tiene su lugar en el trazado urbano porteño. Lejos de ser un error, el homenaje revela una tradición histórica profunda: la de Buenos Aires como capital simbólica de las luchas independentistas latinoamericanas.

¿Quién fue Carlos Manuel de Céspedes?

Carlos Manuel de Céspedes (1819–1874) es considerado en Cuba el “Padre de la Patria”. Abogado, terrateniente y revolucionario, fue quien encendió la chispa del proceso independentista cubano al proclamar, el 10 de octubre de 1868, el llamado Grito de Yara. En ese acto histórico no solo declaró la independencia de Cuba del dominio español, sino que además liberó a las personas esclavizadas que trabajaban en su ingenio azucarero, un gesto radical para su época.

Carlos Céspedes era cubano Foto: Wikipedia

Ese día marcó el inicio de la Guerra de los Diez Años, la primera gran contienda por la independencia cubana. Céspedes fue elegido presidente de la República de Cuba en Armas y se convirtió en una figura continental, admirada por su compromiso con la libertad, aun cuando terminó desplazado del poder y murió combatiendo, prácticamente solo, en la Sierra Maestra.

La calle Céspedes en Buenos Aires

El reconocimiento porteño a Carlos Manuel de Céspedes se materializa en la calle Céspedes, atraviesa principalmente los barrios de Colegiales y Chacarita y se extiende hacia la zona de Palermo, una zona residencial atravesada por la historia ferroviaria y la vida barrial. La calle corre de manera transversal entre arterias importantes y forma parte de un conjunto de nombres que rinden tributo a figuras latinoamericanas, en una lógica urbana que excede lo estrictamente nacional.

Calles porteñas Foto: Foto generada con IA Canal 26

Para muchos vecinos, el nombre pasa inadvertido. Pero detrás de esa breve placa se esconde una declaración política y cultural: Buenos Aires eligió homenajear a un líder extranjero por su papel en la lucha contra el colonialismo, inscribiendo su memoria en el espacio cotidiano de la ciudad.

Rosas sin calle, Céspedes con homenaje

La comparación es inevitable. Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires durante gran parte del siglo XIX, sigue siendo una figura polémica. Para algunos, un defensor de la soberanía y del federalismo; para otros, un símbolo de autoritarismo. Esa grieta histórica ha impedido, hasta hoy, que su nombre tenga consenso suficiente para ser utilizado en el nomenclador porteño.

Céspedes, en cambio, representa una causa más universal: la independencia, la abolición de la esclavitud y la emancipación de América Latina. Su figura trasciende fronteras y permite un consenso más amplio, incluso lejos de su país natal.

La historia detrás de esa elección revela una paradoja poco conocida del mapa urbano Foto: Foto generada con IA Canal 26

Buenos Aires y su mirada latinoamericana

El hecho de que Buenos Aires tenga una calle dedicada a Carlos Manuel de Céspedes dice mucho sobre la identidad de la ciudad. Desde el siglo XIX, la capital argentina fue refugio de exiliados, intelectuales y militantes políticos de toda la región. Aquí se debatieron proyectos de nación, se imprimieron ideas revolucionarias y se pensó a América Latina como un destino común.

Nombrar una calle no es un gesto menor. Es una forma de decidir qué memorias se vuelven permanentes y cuáles quedan relegadas al debate histórico. En ese sentido, la calle Céspedes funciona como un recordatorio silencioso de que la historia argentina no se construyó en aislamiento, sino en diálogo constante con el resto del continente.