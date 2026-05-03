El hombre del Himno y las horas más críticas del país:

El hombre del himno: Vicente López y Planes Foto: Foto generada con IA Canal 26

Vicente López y Planes ocupa un lugar singular en la historia argentina: fue poeta en tiempos de revolución, jurista en épocas de vacío institucional y político cuando el poder parecía desmoronarse. Su nombre quedó asociado para siempre al Himno Nacional, pero su verdadera dimensión histórica se revela en los silencios del poder, allí donde no había épica ni gloria, sino urgencias y decisiones límite.

De las Invasiones Inglesas a la Revolución de Mayo

Nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1784, López y Planes se formó en el Real Colegio San Carlos y obtuvo su doctorado en leyes en la Universidad de Chuquisaca, uno de los centros intelectuales más influyentes del sur del continente. Antes de ser poeta y dirigente, empuñó las armas: combatió como capitán del Regimiento de Patricios durante las Invasiones Inglesas, experiencia que lo marcó profundamente.

Vicente López y Planes, autor de la letra del himno. Foto: Wikipedia.

Tras aquellas victorias, escribió “El triunfo argentino”, un poema épico que celebraba la resistencia criolla. Años más tarde, recordaría que la independencia no se sostenía solo con fusiles, sino también con ideas y símbolos comunes.

El Himno Nacional, escrito en una noche decisiva

La letra del Himno Nacional Argentino nació casi de manera vertiginosa. Según registros históricos, Vicente López y Planes escribió los primeros versos la misma noche en la que presenció una obra patriótica en 1812. La Asamblea del Año XIII le encargó formalmente la creación de una marcha nacional, que fue aprobada el 11 de mayo de 1813 y declarada “la única marcha nacional”.

El propio texto reflejaba el clima de guerra continental. Versos como “oid el ruido de rotas cadenas” o “todo el país se conturba con gritos de venganza, de guerra y furor” no eran metáforas literarias, sino un diagnóstico político de época.

Mariquita interpretando el himno, óleo de Pedro Subercasseaux (1909)

La primera interpretación, según la tradición, ocurrió en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, un dato que vincula al Himno con los círculos intelectuales y políticos que pensaban la nación desde los salones y no solo desde los campos de batalla.

El presidente que no buscaba el poder

En 1827, tras la renuncia de Bernardino Rivadavia y el colapso del proyecto centralista, Vicente López y Planes asumió como presidente provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Su mandato duró apenas 36 días, pero fue determinante para ordenar la transición y disolver un Congreso sin legitimidad.

Lejos de aferrarse al cargo, consideraba el poder como una carga excepcional. En documentos oficiales de la época sostenía que gobernar implicaba “evitar males mayores cuando el consenso aún no existe”, una frase que resume su visión pragmática del Estado en crisis.

¿Cómo hablaban los porteños? Foto: Archivo

Consejero en las sombras y hombre del consenso

Durante el período de Juan Manuel de Rosas, López y Planes ocupó la presidencia del Tribunal de Justicia. Su rol fue clave para mantener cierto orden jurídico en una etapa dominada por la concentración del poder. Tras la caída de Rosas en 1852, Justo José de Urquiza lo designó gobernador provisional de Buenos Aires, confiando en su autoridad moral para una transición delicada.

Una carta de 1852 dirigida a Pastor Obligado, conservada en archivos históricos, muestra su estilo directo pero institucional: allí afirma que “la estabilidad depende menos de los hombres que del respeto a la ley”, una definición que atraviesa toda su carrera pública.

Un legado eclipsado por su propia obra

Vicente López y Planes murió en 1856 y fue enterrado en el Cementerio de la Recoleta. La historia lo simplificó como “el autor del Himno”, pero fue mucho más: un intelectual ilustrado que sostuvo al Estado cuando nadie quería hacerse cargo.

Como escribió un biógrafo del siglo XIX, su vida fue “un ejemplo de civismo en los días de zozobra para la patria”. Tal vez por eso su figura resulte incómoda: demuestra que, muchas veces, los países se salvan gracias a quienes trabajan lejos del aplauso.

Revisitar a Vicente López y Planes es, en definitiva, comprender que la Argentina también se construyó desde el pensamiento, la ley y el compromiso silencioso con lo común.