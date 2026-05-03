Frente a una de las plazas más emblemáticas del barrio Foto: Instagram @plazadorregobar

En San Telmo, donde el pasado todavía se siente en cada baldosa, un bar con más de cien años de historia volvió a abrir sus puertas el Bar Plaza Dorrego y con él regresó una parte esencial de la memoria porteña. Ubicado en la histórica esquina de Perú y Carlos Calvo, el lugar vuelve a ocupar un rol que va mucho más allá de lo gastronómico: ser testigo y protagonista de la vida cultural de Buenos Aires.

La reapertura no es solo una buena noticia para el barrio. Es una señal en una ciudad que, muchas veces, parece avanzar sin mirar atrás. En este caso, el gesto fue distinto: recuperar, preservar y devolverle a San Telmo uno de sus espacios más representativos.

Un refugio urbano desde fines del siglo XIX

El Bar Plaza Dorrego nació hacia finales del siglo XIX, cuando Buenos Aires era una ciudad en expansión y San Telmo concentraba buena parte de la vida inmigrante. Españoles e italianos encontraron en estos bares un punto de encuentro que funcionaba como comedor, club social y espacio de descanso tras las largas jornadas laborales.

Entre paredes cargadas de memoria, vuelve a ser punto de encuentro Foto: Instagram @plazadorregobar

En la esquina de Perú y Carlos Calvo, a metros de Plaza Dorrego, el establecimiento se convirtió rápidamente en referencia del barrio. Allí se leían diarios, se intercambiaban ideas y se construía esa cotidianeidad anónima que también forma parte de la historia.

Literatura, debates y mesas eternas

Durante gran parte del siglo XX, San Telmo consolidó su perfil cultural. Cafés y bares funcionaron como ámbitos informales de discusión literaria y política. La tradición oral del barrio sostiene que por estas mesas pasaron figuras centrales del pensamiento argentino, como Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato, en busca de conversaciones largas y silencios compartidos.

El lugar combina gastronomía, literatura e identidad urbana en una experiencia única Foto: Instagram @plazadorregobar

Lejos del ritmo acelerado del centro, estos espacios permitían detener el tiempo. Una mesa podía ocuparse durante horas sin apuro, algo impensado hoy, pero fundamental para entender la vida intelectual de otra época.

Cierres, crisis y una persiana baja que dolió

El Bar Plaza Dorrego sobrevivió a guerras mundiales, crisis económicas, dictaduras y transformaciones urbanas. Sin embargo, los últimos años pusieron en jaque su continuidad. El impacto de la pandemia y el aumento de los costos obligaron al cierre temporal del local.

Durante meses, la persiana baja en Perú y Carlos Calvo fue un símbolo del temor recurrente: que la ciudad perdiera, una vez más, un pedazo irrecuperable de su identidad.

Una reapertura con memoria

La vuelta fue pensada desde el respeto. Lejos de convertir el espacio en un objeto de moda, se optó por conservar su esencia. Se restauraron vitrinas originales, se mantuvieron los pisos antiguos y se evitó borrar las marcas del tiempo que hacen único al lugar.

La idea fue clara: actualizar lo necesario, sin maquillar la historia.

Con bodegas de jamones, espíritu porteño y la huella cultural Foto: Instagram @plazadorregobar

Tortilla, revuelto Gramajo y bodega de jamones

La carta acompaña esa filosofía. La tortilla, alta y jugosa, aparece como uno de los platos más pedidos. El revuelto Gramajo, emblema de la cocina porteña de comienzos del siglo XX, sostiene la tradición bodegonera con una receta fiel a su origen.

Un lugar donde se mezcla la historia y cultura Foto: Instagram @plazadorregobar

Completa la propuesta una bodega de jamones y fiambres, que remite a las viejas bodegas del sur de la Ciudad. Colgados y visibles, esos productos refuerzan la identidad del bar y lo conectan con una Buenos Aires que comía simple, pero con carácter.

San Telmo y la importancia de sus bares históricos

En una ciudad donde lo nuevo suele desplazar a lo antiguo, la reapertura de un bar centenario es un acto de resistencia cultural. Estos espacios no solo venden comida: sostienen relatos, memorias y vínculos entre generaciones.

Hoy, en esa esquina de Perú y Carlos Calvo, conviven vecinos históricos, turistas y jóvenes que descubren que la historia también se transmite alrededor de una mesa.

Porque cuando un bar histórico vuelve a abrir, Buenos Aires no solo recupera un lugar: recupera una parte de su identidad.