¿Cambió el saldo negativo de la SUBE?:

¿Cambió el saldo negativo de la SUBE? Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El mes de mayo comenzó con diversos aumentos, entre ellos el del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En este contexto, el boleto de colectivo subió un 5,4% y resulta clave conocer cuál es el saldo negativo permitido en la tarjeta SUBE para evitar inconvenientes al viajar.

Confirmado: el saldo negativo de la SUBE varía dependiendo del servicio de transporte

Colectivos en todo el país : hasta $1.400

Subtes de la Ciudad de Buenos Aires : hasta $1.400

Lanchas del Delta y trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Del Valle de Neuquén: hasta $650

Línea Urquiza: $480 (mientras se modernizan los molinetes)

Además, el saldo máximo que se puede tener en la tarjeta es de $40.000. Este monto puede cargarse a través de la app SUBE, en colectivos con el sistema “Carga a Bordo” o en terminales automáticas.

Saldo negativo de la SUBE. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Aumentos de mayo: nuevos valores del transporte público y su impacto en la tarjeta SUBE

Las nuevas tarifas impactan tanto en colectivos como en subtes. Para quienes tengan la SUBE registrada, los valores en las 31 líneas porteñas son:

Hasta 3 km: de $715,24 a $753,86

De 3 a 6 km: $837,66

De 6 a 12 km: $902,19

De 12 a 27 km: $966,77

En el caso de las líneas del AMBA:

0 a 3 km: de $871,30 a $918,35

3 a 6 km: de $970,63 a $1.023,04

6 a 12 km: de $1.045,40 a $1.101,85

12 a 27 km: $1.180,73

Más de 27 km: $1.259,07

Por su parte, el subte pasó de $1.414 a $1.490 para usuarios con SUBE registrada, mientras que quienes no la tengan nominalizada deben abonar $2.369,10.