Invasiones Inglesas Foto: Foto generada con IA Canal 26

La historia argentina vuelve a escena cuando el teatro decide mirarla sin solemnidad, pero con profundidad. Eso es justamente lo que propone “Invasiones I”, la obra que se presenta en el Teatro San Martín, donde las Invasiones Inglesas dejan de ser solo un capítulo de manual escolar para transformarse en una experiencia artística potente, política y emocional. Con Elena Roger como protagonista, canciones de Charly García resignificadas en clave histórica y curaduría histórica de Felipe Pigna, la propuesta logra unir rigor, sensibilidad y una mirada contemporánea sobre uno de los momentos fundacionales del país.

La obra recorre los años 1806 y 1807, cuando el Imperio Británico intentó ocupar Buenos Aires y se encontró con una resistencia inesperada. Lejos de narrar los hechos de manera lineal, “Invasiones I” pone el foco en los personajes reales que protagonizaron aquellos acontecimientos y que, de diferentes maneras, anticiparon el proceso independentista argentino.

Santiago de Liniers: el liderazgo que emergió desde abajo

Santiago de Liniers

Uno de los ejes centrales es Santiago de Liniers, el militar francés que se convirtió en héroe rioplatense tras liderar la Reconquista de Buenos Aires en 1806. Frente a la ocupación británica comandada por William Beresford, Liniers organizó fuerzas locales y logró expulsar al invasor. Su figura representa el quiebre del orden colonial tradicional: por primera vez, la defensa del territorio no dependía exclusivamente de España. En la obra, Liniers aparece como un hombre atravesado por dilemas, tensado entre su lealtad a la corona y la emergencia de un poder criollo que ya no podía ignorarse.

Juan Martín de Pueyrredón: visión política y resistencia

Juan Martín de Pueyrredón

Otro de los protagonistas históricos es Juan Martín de Pueyrredón, quien participó activamente en la resistencia contra los ingleses. Capturado durante la primera invasión y enviado a Inglaterra, logró regresar y seguir desempeñando un rol clave en la política local. En “Invasiones I”, Pueyrredón encarna a la dirigencia criolla que empieza a pensarse como clase política propia, anticipando su rol futuro como Director Supremo de las Provincias Unidas.

Martín de Álzaga: el poder urbano en acción

Martín de Álzaga

La obra también recupera la figura de Martín de Álzaga, comerciante influyente y miembro del Cabildo, decisivo en la organización de las milicias urbanas durante la Defensa de 1807. Álzaga simboliza el poder económico de Buenos Aires y la capacidad de los sectores civiles para organizarse militarmente. Las escenas que lo evocan muestran una ciudad convertida en campo de batalla, con vecinos armados defendiendo sus casas, un escenario que dejó una huella profunda en la construcción de identidad política local.

Martín Miguel de Güemes: el interior que empieza a hablar

General Martín Miguel de Güemes

Aunque su rol histórico se consolidaría años después, Martín Miguel de Güemes aparece como una figura clave para comprender que las Invasiones Inglesas no fueron solo un fenómeno porteño. Su presencia en la obra remite al interior del territorio, a la guerra irregular y a las dinámicas que luego serían esenciales durante la lucha por la independencia. Güemes representa esa Argentina que todavía no era centro, pero que ya estaba dispuesta a resistir.

William Beresford: el error imperial

El gobernador Carr Beresford

Del lado británico, William Carr Beresford es presentado como algo más que el antagonista. Fue el general que logró tomar Buenos Aires en 1806, convencido de que sería recibido como libertador comercial. Su derrota evidenció el error de cálculo imperial y dejó claro que el Río de la Plata no era un territorio pasivo. En “Invasiones I”, Beresford encarna el choque de imperios y la subestimación de una sociedad en plena gestación política.

Teatro, música e historia viva

Con Elena Roger liderando el elenco, la obra se apoya en una actuación intensa que atraviesa lo histórico y lo emocional. La curaduría de Felipe Pigna garantiza el rigor histórico sin resignar dinamismo, mientras que las canciones de Charly García funcionan como un puente entre pasado y presente, dotando a las escenas de una resonancia contemporánea que interpela al espectador actual.

Revisita las Invasiones Inglesas para explicar, desde el teatro y la música, cómo empezó a gestarse la identidad argentina Foto: Prensa

Presentada en el Teatro San Martín, “Invasiones I” no solo revisita un episodio clave de la historia argentina: lo reactiva, lo problematiza y lo pone en diálogo con el presente. Porque entender quiénes fueron Liniers, Pueyrredón, Álzaga, Güemes y Beresford no es mirar atrás, sino intentar comprender cómo se empezó a gestar la idea de país que todavía seguimos discutiendo.