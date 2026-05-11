Entre tribunas históricas y mitos del turf, el hipódromo celebra 150 años Foto: Wikipedia

El 7 de mayo de 1876, cuando Buenos Aires todavía se expandía hacia sus bordes verdes, abrió sus puertas el Hipódromo de Palermo: un predio de 60 hectáreas que, desde el día uno, desbordó expectativas. Se habla de 10 mil personas intentando entrar, con tranvías y trenes trabajando al límite para llevar público a una inauguración que ya parecía final de campeonato.

Pero la historia no empezó con una cinta cortada: mucho antes de las tribunas, Palermo ya era territorio de carreras “a pulmón”, de apuestas y desafíos en una zona conocida como el Potrero de las Cañitas, entre el río y un viejo camino que hoy se reconoce por la traza de avenidas emblemáticas. La postal inicial fue menos glamorosa: barro, desbordes del Río de la Plata y policía interviniendo cuando la adrenalina se convertía en pelea.

De las cuadreras al espectáculo moderno: cómo llegó el turf “a la inglesa”

La pasión por correr caballos venía de lejos y, con el tiempo, se fue “ordenando”. En el siglo XIX, la influencia británica empujó carreras con reglas más estables y asociaciones que buscaban profesionalizar la actividad. En 1849, por ejemplo, se menciona la creación de una asociación hípica pionera (la Foreign Amateur Racing Society) y el armado de circuitos que anticiparon el salto a un hipódromo formal.

Arquitectura francesa, tradición y una revancha inolvidable Foto: Archivo General de la Nación

Ese recorrido explica por qué la inauguración de 1876 fue tan explosiva: el público ya existía, la costumbre ya estaba instalada y solo faltaba el gran escenario. Y Palermo lo fue: un anfiteatro social donde la ciudad empezó a mirarse a sí misma entre deporte, moda y tradición.

1882-1883: el orden institucional y el salto de calidad

Con el crecimiento llegó la necesidad de una conducción estable. En 1882 se fundó el Jockey Club de Buenos Aires (15 de abril), institución central para entender el desarrollo del turf argentino. Poco después, en 1883, el Hipódromo de Palermo pasó a ser administrado por el Jockey Club, una etapa que consolidó reglamentos, calendario y cultura hípica a escala nacional.

En ese proceso aparece también el impulso por registrar linajes y profesionalizar la cría: el turf dejó de ser solo un entretenimiento para transformarse en industria deportiva, con estándares cada vez más parecidos a los grandes circuitos del mundo.

1884: nace el “Derby Argentino” y un dato imposible (pero real)

Entre los hitos que explican la mística palermitana hay uno que funciona perfecto como “dato wow”: la primera versión del Gran Premio Nacional se corrió el 5 de octubre de 1884, y ganó Souvenir, conducido por un jockey uruguayo de 11 años (José Viera). Además, aquel estreno tuvo autoridades nacionales presentes, lo que muestra la dimensión que ya tenía el evento.

Nació entre cañaverales y pantanos, se volvió símbolo urbano Foto: Archivo General de la Nación

Ese Gran Premio, con el tiempo, se volvió parte del ADN del calendario argentino: tradición, prestigio y tribunas que aprenden a leer la pista como si fuera un idioma propio.

1908: la Belle Époque se construye en piedra, hierro y estilo francés

Si Palermo es también una postal arquitectónica, mucho se debe a 1908, cuando el arquitecto Louis Faure-Dujarric reemplazó edificios originales y dejó una impronta neoclásica inspirada en el clasicismo francés. La Tribuna Oficial quedó como emblema visual y, según el sitio oficial de turismo porteño, su valor es tal que integra el Patrimonio Histórico de la Ciudad.

Esa combinación es parte del secreto de Palermo: no se trata sólo de carreras, sino de una experiencia urbana que mezcla historia, estética y ritual colectivo.

1918: Botafogo vs Grey Fox, la carrera que detuvo Buenos Aires

Hay capítulos que exceden al turf y se vuelven mito porteño. El 17 de noviembre de 1918 se corrió “La Carrera del Siglo”, el mano a mano entre Botafogo y Grey Fox, recordado por una victoria apabullante del “caballo del pueblo” por más de 70 metros, según una conmemoración oficial de la Ciudad.

La épica venía de una derrota previa y del orgullo herido que exigía revancha. Los diarios lo narraron como un acontecimiento social total: tribunas colmadas, apuestas con destino benéfico y una ciudad pendiente de una llegada. Palermo, ese día, fue el corazón acelerado de Buenos Aires.

1953, 1992 y el giro contemporáneo: Estado, concesiones y nuevos formatos

El hipódromo también atravesó cambios de época. En 1953, el predio fue expropiado y, en ese marco, adoptó su denominación Hipódromo Argentino de Palermo, según reconstrucciones históricas citadas por diversas fuentes.

De la inauguración de 1876 a la Belle Époque porteña Foto: Archivo General de la Nación

Décadas después llegó otra bisagra: la concesión de explotación se encuadró en el llamado a concurso dispuesto por el Decreto 292/92 y la adjudicación mencionada en normativa posterior. El Decreto 1851/2007 (Argentina.gob.ar) repasa ese recorrido: concurso público en 1992, adjudicación por decreto (agosto de 1992) y continuidad de derechos y obligaciones bajo la empresa concesionaria.

Innovación en la pista: del “foto finish” a la noche porteña

La modernización también se vio en lo técnico. Se documenta la introducción de sistemas de foto-llegada (Photochard) en 1947, y luego la adopción de partidores automáticos en 1967, además del inicio de carreras nocturnas en 1971, mejoras que cambiaron el espectáculo y su televisación posterior.

Son datos que explican por qué Palermo no quedó congelado en la nostalgia: supo actualizarse sin perder su aura, sosteniendo la liturgia del público y el magnetismo del “minuto final”.

Gardel, Lunático y Leguisamo: cuando el turf se cruzó con la cultura popular

Palermo no es solo deporte: es cultura. El sitio oficial de turismo porteño recuerda que Carlos Gardel frecuentaba el hipódromo y era dueño de Lunático, montado por el célebre jockey Irineo Leguisamo, vínculo que quedó inmortalizado incluso en el tango “Leguisamo solo”.

Irineo Leguisamo y Carlos Gardel Foto: Archivo General de la Nación

Ese cruce sintetiza lo que Palermo representa: un lugar donde la ciudad mezcla ídolos, tradición, emoción y pertenencia, sin necesidad de explicarse demasiado.