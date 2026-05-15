Visitas guiadas gratis en el Planetario por el Día Internacional de los Museos:

Planetario Galileo Galilei. Foto: Buenos Aires Ciudad.

El Día Internacional de los Museos es el 18 de mayo y, en su honor, el Planetario Galileo Galilei abrirá gratis del 16 al 18 de mayo con actividades y experiencias astronómicas especiales. Habrán visitas guiadas los tres días de manera diaria a las 11:00hs, 14:00hs y 16:00hs.

El Planetario ofrecerá visitas guiadas especiales por el museo y la plaza astronómica, convirtiéndose en una experiencia ideal para aquellos aficionados por el espacio y una actividad muy entretenida para los más chicos.

Planetario de Buenos Aires. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Qué hacer en la visita al Planetario este fin de semana

Habrán recorridos por el museo y plaza astronómica en donde los visitantes podrán apreciar representaciones de la Tierra y de la esfera celeste, meteoritos reales, rocas lunares y otras atracciones que proponen una mirada diferente sobre el lugar del ser humano en el planeta y en el espacio.

El Planetario presenta una propuesta de observación astronómica dedicada a la luna. Una serie de telescopios se encuentran dispuestos con un aumento progresivo que permite descubrir al satélite natural de la tierra como nunca antes.

Especialistas guiarán la actividad y acompañaran este recorrido interestelar con explicaciones accesibles y fascinantes sobre la formación de la luna, sus características y los hitos más importantes de su exploración.

Planetario, Palermo. Foto: Turismo Buenos Aires

Será posible observar cráteres, montañas y “mares lunares” con distintos niveles de aumento para una experiencia completa bajo el cielo nocturno.

Día Internacional de los Museos: cuáles abren con entrada gratuita

Museo Histórico Cornelio de Saavedra, Crisólogo Larralde 6309

Visita guiada: Historias de la historia

Visita guiada por la exhibición principal del museo, con los principales eventos, protagonistas y debates en torno a la conformación de la Nación Argentina. Sábado y domingo a las 12 horas.

Visita taller: Retratos que hablan

Una actividad para toda la familia, que combinará un recorrido guiado por las salas principales del museo con dinámicas y juegos teatrales, en torno a la colección de retratos. El domingo a las 15 horas.

Visita guiada: Detectives de la historia

Un recorrido especialmente pensado para que grandes y chicos puedan descubrir la historia de la mano del equipo de Educación del museo. El sábado y domingo a las 16 horas.

Museo Histórico Cornelio Saavedra. Créditos: Turismo BA. Foto: Turismo BA

Museo Casa Fernández Blanco, Av. Hipólito Yrigoyen 1420

Visita guiada por la exhibición patrimonial el sábado y domingo a las 14 horas y 18:30 horas.

Recorrido guiado por la colección patrimonial del museo.

Visita guiada especial en la Casa Fernández Blanco a cargo de la Lic. Silvana Angeli el lunes a las 15 horas.

Recorrido panorámico por el edificio y la colección permanente

Museo Fernández Blanco - Palacio Noel, Suipacha 1422

Ciclo: Viajes Sonoros. Paisajes de la Música Tradicional

Clásicos de cada tierra. Intérpretes: Laura Delogu (canto), Soledad de la Rosa (canto) y Hae Yeon Kim (piano). El sábado y domingo a las 17 horas.

Visita guiada especial al Palacio Noel a cargo del Lic. Jorge Cometti, director del museo. Lunes a las 13 horas.

Recorrido panorámico por el edificio y la colección permanente

Museo Sívori, Av. Infanta Isabel 555

Sábados creativos: Color cielo

Taller con inscripción previa para crear una escarapela de color cielo para llevar a la escuela, a la plaza o a la casa de un amigo. El sábado a las 15 horas.

Recorrido guiado por el Salón el sábado a las 17 horas.

Visita guiada, junto al equipo educativo del museo, por la edición 29a de la Bienal de Arte Textil.

Visita guiada: cita con artistas

Este ciclo de conversaciones se realiza para celebrar la edición 29a de la Bienal de Arte Textil. Cada cita contará con la presencia de tres artistas y brindará la posibilidad de formar parte de un encuentro entre público y artistas. En esta oportunidad el recorrido estará a cargo de Adriana Pascucci, Madelaine Gamondés y Fernanda González Campo. El domingo a las 17 horas.

Museo Sívori. Créditos: Turismo BA Foto: Turismo BA

Museo de Arte Español Enrique Larreta, Av. Juramento 2291

Visita guiada teatralizada

De la mano de Elías Figueira Pérez, podrás recorrer la historia y la colección del museo, a través de una visita personificada. Una experiencia dinámica para descubrir el patrimonio desde una perspectiva teatral y diferente. El sábado a las 16 horas.

Visita guiada por la colección el sábado y domingo a las 15 y 17 horas.

Visita guiada Enrique Larreta: contexto y orígenes

Recorrido especial por la figura de Enrique Larreta, sus orígenes familiares y genealógicos, y el contexto social de las élites porteñas alrededor de la década del veinte. Lunes a las 15 horas.

Buenos Aires Museo (BAM), Defensa 187

IA inteligencia artesanal: diseña tu etiqueta

Taller para infancias y familias de diseño de etiquetas con imprenta manual con tipos móviles. El sábado a las 16 horas.

Museo Perlotti, Pujol 644

Conciertos íntimos

Presentación de diferentes elencos corales pertenecientes a la Red Coral Argentina. El sábado a las 16 horas.

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, Agustín R. Caffarena 51

Proyección de Le Parc: lo probable y lo posible (1967) & charla

Proyección del documental de Emilio Domec sobre la obra de Julio Le Parc, figura central del arte cinético, filmado en 16 mm y premiado en la Bienal de Venecia de 1967. Recientemente restaurado en 4K por el Museo del Cine, el film explora el movimiento, la percepción y la participación del espectador. La función incluirá una charla con Domec y con Rubén Darío Del Grosso, proponiendo un diálogo sobre los vínculos entre cine y artes visuales. El sábado a las 16 horas.

Proyección de Las corrientes de Milagros Mumenthaler

En la cima de su carrera, Lina, una estilista argentina de 34 años, atraviesa un cambio silencioso tras una entrega de premios en Suiza. De regreso a Buenos Aires, algo se ha desplazado en su interior, desnudando lentamente un pasado que creía cerrado. Con una narrativa sutil, la película explora los pliegues de la memoria y la identidad. El sábado a las 18 horas.

Proyección de El vampiro negro (1953)

Un médico se obsesiona con capturar a un asesino serial, deteniendo a varios sospechosos sin pruebas concluyentes. Uno de ellos, marginado por su apariencia, es injustamente acusado. Inspirada en M, el vampiro de Düsseldorf, la película construye un clima opresivo atravesado por el miedo, el prejuicio y la paranoia social. El domingo a las 16 horas.

Museo del Cine. Crédito: El Ojo del Arte. Foto: El Ojo del Arte

Proyección de El futuro no llegó: Ensayos audiovisuales UNPAZ

Programa de ensayos audiovisuales realizados en la Universidad Nacional de José C. Paz. A través de múltiples miradas, las obras exploran la construcción de lo común, las formas de la percepción y las imágenes como espacio de disputa y creación colectiva, desde una perspectiva situada en las periferias. El domingo a las 18 horas.

Recorrido guiado por la historia del cine argentino a través de la colección del Museo del Cine. El lunes a las 15:30 horas.

Recorrido guiado, seguido de una proyección de materiales de archivo. La actividad estará a cargo de Raúl Manrupe, Eloísa Solaas y Carolina Duvier.

Museo Benito Quinquela Martín, Av. Don Pedro de Mendoza 1835

Taller: Voces del trabajo en La Boca

Creación de un manifiesto colectivo que rendirá homenaje a los diferentes oficios que dieron vida al barrio de La Boca, con una mirada desde el presente. El sábado y domingo a las 11:30 horas.

Cierre de la exposición “Orilla adentro”

Actividad de cierre de la exposición de Alejandra Fenochio, con música en vivo por el circuito cultural Barracas. El sábado a las 15 horas.

Visita guiada: “La Boca, un museo a cielo abierto”

Visita guiada por el barrio para conocer las transformaciones que realizaron Quinquela y otros artistas. Sábado y domingo a las 15 horas. Se suspende por lluvia.

Museo Quinquela Martin.

Cierre de la exposición “Habitares”

Cierre de la exposición con las artistas Erica Aisen, Natalia Biasioli, Cristina Fresca y la curadora Laura Casanovas. El domingo a las 16 horas.

Recorrido por la Casa Museo de Benito Quinquela Martín, el sábado y domingo a las 16:30 hs.

Museo Moderno, Av. San Juan 350

Ensayo infinito, Taller anual de experimentación artística para adolescentes

Un espacio orientado a adolescentes de 11 a 17 años, destinado a compartir conocimientos, fomentar la socialización y explorar diversas técnicas y lenguajes. Con inscripción previa. Sábado, 17.30 a 19.30 h.

Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735

Música: Paula Castignola y Joaquín Benítez Kitegroski

Paula Castignola y Joaquín Benítez Kitegroski presentarán su primer material discográfico como dúo de voz y bandoneón. Domingo, 18 h

Tesoros del Zorzal por Gabriel Soria, director del museo, y Natalia Scuzarello

La propuesta abordará el recorrido del legado material gardeliano tras la muerte de Carlos Gardel y cómo los distintos ámbitos de colección y conservación contribuyen a su valoración y conocimiento. El lunes a las 14 horas.