Karl Marx y Juan Manuel de Rosas Foto: Wikipedia

¿Se conocieron Karl Marx y Juan Manuel de Rosas en Londres? Qué dice el rumor, qué prueban los documentos sobre el exilio en Southampton y la vida de Marx en la capital británica, y por qué la historia insiste en ese cruce.

El supuesto encuentro circula como relato: un cruce casual en una mesa, con el diario The Times de por medio, en el Londres convulsionado por la Comuna de París. Quienes lo mencionan reconocen un punto clave: no presentan fuente primaria verificable (ni carta, ni diario personal, ni testimonio comprobable).

Aun así, la coincidencia temporal y geográfica no es descabellada: Rosas vivía exiliado en Southampton (1852–1877) y Marx residía en Londres desde 1849.

El rumor: una escena perfecta para volverse leyenda

La historia arranca con un “cuadro” literario: Rosas, ya anciano, llega a Londres desde Southampton; entra a una taberna o mesa pública cerca de un gran centro cultural; un hombre de barba espesa lee The Times y comenta, con ironía amarga, las noticias que llegan de París. Ese hombre sería Marx. Intercambian frases, miradas, y el resto lo completa la imaginación política.

Juan Manuel de Rosas

Pero incluso quienes difunden el episodio suelen aclarar la grieta central: no hay documentación sólida que permita afirmarlo como hecho histórico. En otras palabras: el “encuentro” funciona más como mito plausible que como dato probado.

Y, sin embargo, la pregunta persiste: ¿pudo haber pasado? Para responder sin romanticismo, hay que mirar el mapa y el calendario.

El mapa y el calendario: por qué no es imposible

Rosas, un exiliado en Inglaterra durante 25 años

Tras la derrota en Caseros (1852), Rosas inició un exilio que se extendió hasta su muerte. Vivió en Southampton y llevó una vida rural y austera, con etapas en una casa urbana y luego en una finca (Burgess Farm / Burgess Street Farm) en la zona de Swaythling, a pocos kilómetros del centro.

Hay crónicas que describen su llegada a Inglaterra y el comienzo del destierro (incluyendo el viaje en el vapor “Conflict” y el desembarco en Plymouth), además de su instalación posterior en Southampton.

Marx, instalado en Londres desde 1849

Marx, por su parte, vivió en Londres hasta su muerte (1883). Es decir: cuando Rosas ya estaba en Inglaterra, Marx también. La superposición temporal existe y dura décadas.

Karl Marx Foto: Wikipedia

Además, múltiples reconstrucciones biográficas señalan su rutina de investigación en torno al British Museum (y su biblioteca), donde se concentró en la crítica de la economía política.

No hay prueba del encuentro, pero sí hay condiciones materiales para que ocurriera: dos figuras enormes, viviendo relativamente cerca, en el mismo país y en la misma época.

1871: el año en que el rumor se vuelve “verosímil”

¿Por qué el relato ubica el cruce en 1871? Porque ese año explota la Comuna de París y Europa entra en un estado de alarma política que encaja perfecto con el guion: diarios calientes, discusiones en cafés, y la obsesión por Francia.

Marx intervino de manera directa en el debate de la época a través de la Asociación Internacional de los Trabajadores, y en esos días pronunció discursos y elaboró textos sobre el proceso parisino.

Casa de Rosas durante el exilio en Southampton

Rosas, mientras tanto, seguía atento la política desde el exilio: su red epistolar y el volumen de cartas conservadas permiten ver que no estaba “desconectado” del mundo, aunque viviera en modo retraído. Un estudio académico reconstruye 239 cartas intercambiadas entre 1852 y 1876 con distintos corresponsales.

La Londres real del siglo XIX: dónde “podrían” haberse cruzado

Acá el dato histórico le pone carne al escenario. El British Museum Reading Room se diseñó y construyó a mediados del siglo XIX y se abrió en 1857, convirtiéndose en punto de referencia intelectual en Londres.

A Marx se lo asocia con ese ámbito de estudio: relatos biográficos indican que obtuvo credencial y pasó jornadas extendidas investigando allí, en la década de 1850 y siguientes.

¿Y Rosas? Sabemos que vivía en Southampton y que su hija (Manuelita) se instaló en Londres tras casarse; distintas crónicas mencionan ese eje Southampton–Londres como parte del universo del exilio.

Si hubieran hablado, ¿de qué habrían discutido?

Acá conviene separar historia de fantasía. Nadie puede ponerles diálogos auténticos. Pero sí podemos inferir temas probables por el mundo que ambos habitaban.

Imperios, comercio y soberanía.Rosas gobernó Buenos Aires y la Confederación en tiempos de bloqueos y tensiones internacionales en el Río de la Plata; su figura queda asociada a ese ciclo político-militar del siglo XIX rioplatense. Capitalismo industrial y clase trabajadora.Marx, exiliado en la capital del capitalismo más desarrollado de su tiempo, investigó el funcionamiento de la economía política moderna y volcó ese trabajo en sus obras mayores. El “orden” como obsesión compartida, pero con sentidos opuestos.El mito del encuentro suele funcionar porque dramatiza un choque: Rosas, hombre de autoridad y control político; Marx, crítico del orden burgués. Esa tensión, aunque simplificada, explica por qué el relato se vuelve pegadizo y “compartible” incluso hoy.

Entonces, ¿pasó o no pasó?

Lo comprobable:

Rosas vivió en Inglaterra desde 1852 y murió en 1877.

Marx residió en Londres hasta 1883 y estuvo intelectualmente activo en esos años.

El “encuentro” circula como versión sin respaldo primario sólido.

Lo no comprobable: