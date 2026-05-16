El primer museo de Buenos Aires todavía se puede visitar Foto: Turismo Buenos Aires

Cuando pensamos en museos, solemos imaginar vitrinas impecables y salas silenciosas. Pero el primer museo de Buenos Aires nació con espíritu de época: en plena construcción del país, cuando todavía se discutía cómo organizar el territorio y qué significaba “ser nación”. Ese origen tiene nombre y fecha: 1812, año en que el Primer Triunvirato, por inspiración de Bernardino Rivadavia, impulsó reunir materiales para “dar principio al establecimiento en la Capital de un Museo de Historia Natural”.

Esa iniciativa, que hoy identificamos como el punto de partida del actual Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN), no fue un simple gesto cultural: buscaba construir conocimiento, formar colecciones y crear una institución pública dedicada a entender el mundo natural.

De 1812 a 1823: cuando el sueño se volvió museo y Buenos Aires tuvo su “Museo Público”

El proyecto se concretó en 1823, mediante una resolución firmada por Rivadavia, ya como ministro del gobernador Martín Rodríguez, y se inauguró como Museo Público de Buenos Aires, el primer nombre oficial de esta institución histórica.

El museo más antiguo de Argentina Foto: Foto generada con IA

A lo largo de los años, el museo fue cambiando de denominación (algo común en instituciones bicentenarias): se lo reconoció como Museo Público, luego Museo Nacional, más tarde Museo Nacional de Historia Natural, hasta llegar al nombre actual Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

Un museo nómada: del Convento de Santo Domingo a la Manzana de las Luces

Antes de ser “el museo de Parque Centenario”, este emblema porteño fue un verdadero viajero. Sus colecciones se alojaron en las celdas altas del Convento de Santo Domingo, pasaron por la Manzana de las Luces y también ocuparon edificios vinculados a la zona de Montserrat, en distintos momentos del siglo XIX y comienzos del XX.

Esa itinerancia no fue un capricho: habla de una ciudad que crecía, de presupuestos que variaban y de una institución que se expandía en colecciones, investigación y público.

1937: el gran salto a Parque Centenario y un edificio pensado para ser museo

El punto de inflexión llegó en 1937, cuando el museo se instaló definitivamente en el edificio que hoy ocupa, construido especialmente siguiendo los cánones arquitectónicos vigentes para museos de ciencias europeos.

El museo más antiguo de Argentina Foto: Foto generada con IA

Además, el edificio se transformó en una atracción en sí misma: tanto fuentes institucionales como guías oficiales destacan sus detalles ornamentales inspirados en la flora y fauna, un rasgo poco frecuente en construcciones públicas de ese período.

Qué se ve hoy y por qué sigue siendo un imán de visitas

El MACN es reconocido por su enorme valor científico y educativo: sus salas temáticas incluyen Paleontología, Geología, Anfibios y Reptiles, Artrópodos y más, con propuestas que atraen tanto a especialistas como a familias y escuelas.

El museo más antiguo de Argentina Foto: Foto generada con IA

La experiencia suele combinar impacto visual (fósiles, esqueletos, grandes montajes) con un recorrido que ayuda a entender la biodiversidad argentina y su historia natural. Y ese enfoque didáctico es parte de su identidad desde hace décadas.

Ubicación exacta del primer museo de Buenos Aires

Hoy, el museo está dentro del Parque Centenario, en el barrio porteño de Caballito. La dirección más citada por fuentes oficiales y guías es Av. Ángel Gallardo 490 (también figura como 470 según el acceso), con referencias de ingreso vinculadas a Av. Patricias Argentinas.

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