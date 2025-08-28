Neptuno retrógrado se hace sentir: los signos que sentirán cambios intensos antes de que termine agosto
Con Neptuno retrógrado, algunos signos sentirán cambios profundos estos últimos días de agosto. Venus, en contacto con Saturno, abrirá los caminos en el ámbito de las relaciones y los compromisos. Si bien todos tendrán cambios en sus vidas, algunos signos estarán más receptivos a estas señales del universo.
El tránsito de este evento es una especie de espejo interno: saca a la luz verdades escondidas, muestra las ilusiones y ayuda a aclarar lo que antes parecía confuso.
Los signos del zodiaco que sentirán cambios con Neptuno retrógrado
Cáncer
Durante Neptuno retrógrado, los sueños son más intensos y mayormente están cargados de simbolismo, siendo una especie de guía para entender lo que pasa en el interior. Es posible que aparezcan recuerdos, señales o intuiciones que antes no estaban presentes, y que ahora ofrezcan pistas valiosas para tomar decisiones con mayor claridad emocional.
Escorpio
Neptuno retrógrado ilumina aquellas zonas grises en las relaciones. Situaciones o vínculos que parecían una gran incógnita empiezan a mostrarse tal como son. Esto puede llevar a una mejor comprensión de lo que realmente se espera de los demás y a discernir entre la ilusión y la verdad, generando una transformación personal importante.
Piscis
Al ser el signo regido por Neptuno, este evento astronómico impacta de manera profunda. Se abre un canal más fuerte hacia la espiritualidad y la intuición, lo que invita a escuchar la voz interior y a confiar en ella. Además, pueden surgir revelaciones que ayuden a dejar atrás viejas confusiones y a encontrar un propósito más alineado con la esencia personal.
Acuario
Neptuno retrógrado aporta claridad repentina en temas relacionados con el trabajo, la creatividad y los proyectos futuros. Lo que antes parecía desordenado o sin sentido empieza a tomar forma. Pueden surgir nuevas ideas, inspiraciones o la necesidad de reorganizar metas para darles un enfoque más auténtico.