Neptuno retrógrado se hace sentir: los signos que sentirán cambios intensos antes de que termine agosto

Este evento astrológico saca a la luz verdades escondidas, muestra las ilusiones y ayuda a aclarar lo que antes parecía confuso.

Neptuno retrógrado. Foto: Unsplash.

Con Neptuno retrógrado, algunos signos sentirán cambios profundos estos últimos días de agosto. Venus, en contacto con Saturno, abrirá los caminos en el ámbito de las relaciones y los compromisos. Si bien todos tendrán cambios en sus vidas, algunos signos estarán más receptivos a estas señales del universo.

El tránsito de este evento es una especie de espejo interno: saca a la luz verdades escondidas, muestra las ilusiones y ayuda a aclarar lo que antes parecía confuso.

Los signos del zodiaco que sentirán cambios con Neptuno retrógrado

Cáncer

Signo de Cáncer. Foto: Canal 26.

Durante Neptuno retrógrado, los sueños son más intensos y mayormente están cargados de simbolismo, siendo una especie de guía para entender lo que pasa en el interior. Es posible que aparezcan recuerdos, señales o intuiciones que antes no estaban presentes, y que ahora ofrezcan pistas valiosas para tomar decisiones con mayor claridad emocional.

Escorpio

Signo de Escorpio. Foto: Canal 26.

Neptuno retrógrado ilumina aquellas zonas grises en las relaciones. Situaciones o vínculos que parecían una gran incógnita empiezan a mostrarse tal como son. Esto puede llevar a una mejor comprensión de lo que realmente se espera de los demás y a discernir entre la ilusión y la verdad, generando una transformación personal importante.

Piscis

Signo de Piscis. Foto: Canal 26.

Al ser el signo regido por Neptuno, este evento astronómico impacta de manera profunda. Se abre un canal más fuerte hacia la espiritualidad y la intuición, lo que invita a escuchar la voz interior y a confiar en ella. Además, pueden surgir revelaciones que ayuden a dejar atrás viejas confusiones y a encontrar un propósito más alineado con la esencia personal.

Acuario

Signo de Acuario. Foto: Canal 26.

Neptuno retrógrado aporta claridad repentina en temas relacionados con el trabajo, la creatividad y los proyectos futuros. Lo que antes parecía desordenado o sin sentido empieza a tomar forma. Pueden surgir nuevas ideas, inspiraciones o la necesidad de reorganizar metas para darles un enfoque más auténtico.