Eclipse solar 2026 Foto: NA

Este 2026 se perfila como uno de los más atractivos de la última década para observar el cielo. Un eclipse total de Sol que oscurecerá el día, la aparición de nuevos cometas, lluvias de estrellas y fenómenos lunares poco frecuentes integran una agenda astronómica cargada de eventos que captarán la atención de científicos y aficionados.

A partir de informes del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la combinación de eclipses, configuraciones planetarias y fenómenos celestes convertirá al año en una referencia para el seguimiento del firmamento.

Los especialistas destacan que muchos de estos fenómenos podrán apreciarse a simple vista, mientras que otros requerirán instrumentos básicos como binoculares o telescopios, lo que amplía las posibilidades de observación para todo tipo de público.

Eclipse solar

Cuándo y dónde será el mejor lugar para poder ver el eclipse solar total

El evento central del calendario será el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, considerado uno de los fenómenos más impactantes del año.

Durante un eclipse solar total, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar durante unos minutos. Este efecto genera una escena espectacular: el cielo se oscurece como si fuera de noche y la temperatura puede descender algunos grados.

Eclipse solar, foto NA

El eclipse solar total de este año tendrá una trayectoria poco habitual y su franja de totalidad pasará especialmente por Islandia y el norte de España. Además, podrá verse desde algunos pueblos al noreste de Portugal.

En esos lugares el fenómeno podrá observarse en su forma completa, mientras que en el resto de Europa solo se verá de manera parcial. El recorrido del eclipse comenzará en el Ártico, cerca de la península de Taimyr, en Siberia, y avanzará sobre el océano Ártico bordeando el Polo Norte, donde el Sol llegará a ocultarse en un 98,6 %. Luego la sombra de la Luna descenderá hacia el noreste de Groenlandia y continuará hacia el Atlántico Norte.

Eclipse solar anular. Foto: Unsplash

El punto de mayor intensidad del eclipse se producirá frente a la costa noroeste de Islandia, que se perfila como uno de los mejores lugares del mundo para observar el fenómeno debido a la duración de la totalidad, la baja contaminación lumínica y los amplios paisajes abiertos. Posteriormente, el eclipse cruzará el Atlántico y llegará al norte de España al atardecer, antes de finalizar su recorrido en las Islas Baleares.