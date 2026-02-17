Eclipse solar. Fuente: Reuters

Este martes 17 de febrero de 2026 es una fecha marcada en rojo para quienes aman mirar el cielo. Desde la madrugada, se produce el primer eclipse del año, y no es uno cualquiera: se trata de un eclipse solar anular, uno de los fenómenos más impactantes que puede verse desde la Tierra.

Según explican desde el sitio especializado Star Walk Space, la Luna cubrirá cerca del 96% del Sol, dejando visible un brillante y fino aro de luz alrededor de su silueta oscura. Ese efecto visual se conoce como el famoso “anillo de fuego”.

¿A qué hora será el eclipse solar de 2026?

Los horarios (en Tiempo Universal, TU) de las fases del eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026.

El eclipse parcial comienza a las 9:56 (TU) : a las 06:56 en Argentina y Chile; 04:56 en Colombia y Miami; 03:56 en México; 10:56 en España.

El eclipse anular comienza a las 11:42 (TU) : a las 08:42 en Argentina y Chile; 06:42 en Colombia y Miami; 05:42 en México; 12:42 en España.

El eclipse máximo comienza a las 12:12 (TU) : a las 09:12 en Argentina y Chile; 07:12 en Colombia y Miami; 06:12 en México; 13:12 en España.

El eclipse anular finaliza a las 12:41 (TU) : a las 09:41 en Argentina y Chile; 07:41 en Colombia y Miami; 06:41 en México; 13:41 en España.

El eclipse parcial termina a las 14:27 (TU): a las 11:27 en Argentina y Chile; 09:27 en Colombia y Miami; 08:27 en México; 15:27 en España.

¿Dónde podrá verse el eclipse solar?

La franja donde se observará el anillo completo será muy estrecha y pasará por zonas remotas de la Antártida y el Océano Antártico. En el resto del recorrido, el eclipse se verá de forma parcial desde el extremo sur de Sudamérica, el sur de África y amplias regiones de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. En Argentina, solo será visible de manera parcial desde el sur del país.

¿Por qué se forma un “anillo de fuego”?

La clave está en la órbita elíptica de la Luna. Cuando está más lejos de la Tierra (en el apogeo), su tamaño aparente es menor y no logra tapar por completo al Sol. El resultado es ese aro luminoso continuo que parece dibujado con fuego en el cielo.

¿Cómo mirar el eclipse solar de forma segura?

Nunca hay que mirar un eclipse solar directamente sin protección. La radiación puede dañar la retina en segundos. La forma segura de observarlo es usando gafas especiales certificadas para eclipses o filtros solares en telescopios y binoculares. Los lentes de sol comunes no sirven para mirar el eclipse solar.