Eclipse solar - Anillo de fuego

El interés de la comunidad astronómica internacional ya se está concentrando en el sur de Argentina. Aunque el evento todavía está a meses de distancia, expertos y aficionados al astroturismo coinciden en que la Patagonia tendrá un rol protagónico en uno de los fenómenos celestes más esperados de las próximas décadas.

Se trata del eclipse solar anular del 6 de febrero de 2027, conocido popularmente como “anillo de fuego”. En este tipo de fenómeno, la Luna se interpone frente al Sol pero no lo cubre por completo, dejando un aro de luz visible que lo rodea y genera uno de los espectáculos más impactantes del cielo.

Por qué este eclipse será diferente a todos

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se encuentra en su punto más alejado de la Tierra y, aunque se alinea con el Sol, no llega a cubrirlo por completo. El resultado es una imagen impactante: un círculo perfecto de luz solar rodeando la oscuridad lunar. No todos los eclipses son iguales, y este, en particular, tiene características que lo vuelven excepcional.

Eclipse solar anular.

La duración de la fase anular será superior a los siete minutos, un tiempo poco habitual para este tipo de eventos astronómicos. Además, la franja central del eclipse —el lugar donde el “anillo de fuego” se verá con mayor precisión— pasará muy cerca de Esquel, Trevelin, la comunidad Nahuelpan y áreas naturales protegidas de paisaje abierto, ideales para la observación.

Esquel, el punto clave para observar el eclipse en la Patagonia

En el mapa de visibilidad del fenómeno, la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, aparece como una de las ubicaciones privilegiadas a nivel mundial. Allí se espera que el eclipse pueda observarse en condiciones óptimas, con una visual directa del momento de máxima intensidad.

La secuencia comenzará con una fase parcial que se extenderá por varias horas, pero el punto más esperado será el instante en el que el Sol quede convertido en un anillo brillante, fenómeno que atraerá la atención de observadores de todo el mundo.

Esquel, el punto clave para observar el eclipse en la Patagonia. Foto: Instagram @viajestips

Las condiciones que hacen única a esta región

Uno de los factores determinantes es la geografía: la franja central del eclipse atravesará Esquel, Trevelin y zonas cercanas a Piedra Parada, lo que permitirá una observación privilegiada durante la etapa de mayor impacto visual.

A esto se suman los cielos patagónicos, reconocidos por su nitidez, baja contaminación lumínica y estabilidad atmosférica, condiciones ideales para la observación astronómica. También influye la infraestructura turística de la zona, que viene creciendo y adaptándose para recibir visitantes especializados y público general.

Esquel, el punto clave para observar el eclipse en la Patagonia. Foto archivo.

Un fenómeno que impulsa el astroturismo en la región

La expectativa ya comienza a mover al sector turístico. El eclipse se perfila como uno de los grandes eventos astronómicos de la década y podría generar un fuerte impacto en la actividad local, con una alta demanda de alojamiento y servicios.

En ese contexto, Esquel y sus alrededores se posicionan como uno de los destinos más atractivos del mundo para vivir el “anillo de fuego”, combinando ciencia, naturaleza y turismo en un mismo evento.