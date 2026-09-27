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Piscis: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 27 de septiembre de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Piscis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Piscis está regido por Neptuno. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Aguamarina. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 27 de septiembre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Piscis en el amor hoy

Día espectacular en lo sentimental. Luego de una jornada ardua de trabajo, tu hogar será el refugio para recobrar fuerzas.

Salud y energía de Piscis este día 27 de septiembre de 2026

No sucumbas ante los momentos difíciles de la vida porque el tiempo que tenemos es muy poco como para desperdiciarlo. Busca amar de nuevo.

Horóscopo laboral de Piscis para hoy

No te verás favorecido por la buena fortuna en el día de hoy. Sé cuidadoso con tus inversiones y relee todo dos veces.

¿Cuáles son las fechas de Piscis?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Piscis?

Piscis pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Piscis?

Piscis es más compatible con Cáncer, Escorpio, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Piscis?

El número de la suerte de Piscis es el 7.

¿Cómo es la personalidad de Piscis?

Piscis es un signo compasivo, artístico y soñador.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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