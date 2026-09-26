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Pagos con QR: se dispararon en Argentina y ya movilizan $2,9 billones

Los pagos con código QR interoperable crecieron 67,5% interanual en agosto y alcanzaron 117,2 millones de operaciones. En paralelo, las compras con tarjetas de débito y crédito registraron fuertes caídas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Aumentaron los pagos con QR en Argentina.
Aumentaron los pagos con QR en Argentina. Foto: Freepik
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Pagar con el celular mediante un código QR se consolidó como una de las formas de pago más utilizadas en Argentina. Durante agosto se realizaron 117,2 millones de pagos con QR interoperable, un 67,5% más que en el mismo mes del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El crecimiento también se reflejó en los montos. Las operaciones con QR movilizaron $2,9 billones, lo que representó una suba interanual del 62,9% en términos reales.

Cada vez más personas se vuelcan a pagar con QR. Foto: Freepik

En total, los pagos con transferencia interoperables alcanzaron los 118,3 millones de operaciones durante agosto. Dentro de ese universo, los pagos iniciados mediante el escaneo de un código QR representaron el 99,1%.

De dónde sale el dinero de los pagos con QR

El informe del BCRA muestra una participación bastante equilibrada entre las cuentas bancarias y las billeteras digitales. El 52,7% de los pagos con QR interoperable se realizó desde cuentas bancarias identificadas con CBU, mientras que el 47,3% restante tuvo como origen cuentas de pago asociadas a CVU.

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El ecosistema de pagos digitales también continúa ampliándose. Actualmente existen 92 billeteras digitales interoperables y 67 aceptadores de pagos con transferencia registrados, según las cifras oficiales.

La expansión de estas herramientas se da en un contexto de cambios en los hábitos de consumo y de una menor utilización de algunos medios de pago tradicionales.

Caen los pagos con tarjetas de débito y crédito

Mientras los pagos con QR muestran un fuerte crecimiento, las operaciones con tarjetas registraron bajas. El último dato disponible para tarjetas corresponde a julio.

Durante ese mes se realizaron 172 millones de pagos con tarjetas de débito, un 8,4% menos que en julio de 2025. El monto total operado también cayó: la disminución fue del 14,7% en términos reales.

La tendencia se repitió con las tarjetas de crédito. En julio se contabilizaron 159,3 millones de operaciones, un 9,2% menos interanual, mientras que el dinero movilizado retrocedió 17,6% en términos reales.

De todos modos, el crecimiento del QR no implica que haya reemplazado por completo a las tarjetas. En julio, los pagos con QR interoperable representaron el 4,8% del total de pagos realizados con crédito.

Transferencias y transporte: otros usos que crecen

El avance de los medios de pago digitales también se observa en las transferencias. Durante agosto se realizaron 779 millones de transferencias inmediatas en pesos, por un monto total de $96 billones.

La cantidad de operaciones aumentó un 20,3% interanual, mientras que los montos movilizados crecieron 5,5% en términos reales. Más de tres de cada cuatro transferencias tuvieron como origen o destino una cuenta de pago identificada con CVU.

También crecieron las transferencias conocidas como “pull”, que permiten ingresar dinero desde otra cuenta. En agosto alcanzaron los 44,5 millones de operaciones.

Pago con QR. Foto: Freepik
Pagos electrónicos en auge.

El QR, además, comenzó a tener un papel cada vez más importante en el transporte público. Durante agosto se pagaron mediante este sistema 26,3 millones de viajes, por un total de $36.400 millones.

De ese volumen, 23,5 millones de viajes correspondieron a colectivos y otros 2,9 millones a las distintas líneas de subterráneos.

Los datos muestran así una transformación en los medios de pago utilizados en Argentina: mientras crecen los QR y las transferencias inmediatas, las operaciones con tarjetas de débito y crédito muestran una caída tanto en cantidad como en los montos movilizados.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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