Milei mira tres elecciones clave: qué puede cambiar para Argentina con los resultados de Brasil, Israel y Estados Unidos

Brasil elegirá presidente el 4 de octubre, Israel renovará su Parlamento el 27 y Estados Unidos celebrará sus elecciones de medio término el 3 de noviembre. Foto: Imagen ilustrada con Gemini

Javier Milei atraviesa una etapa en la que su política exterior está fuertemente vinculada a una red de relaciones internacionales que tiene como principales referencias a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, mientras mantiene un vínculo mucho más complejo con Lula da Silva. En las próximas semanas, las elecciones de Brasil, Israel y Estados Unidos podrían modificar parte del escenario en el que se mueve la Argentina.

El calendario concentra tres procesos electorales de relevancia para la Casa Rosada. Brasil elegirá presidente el 4 de octubre, Israel renovará su Parlamento el 27 de octubre y Estados Unidos celebrará sus elecciones legislativas de medio término el 3 de noviembre. Cada votación tiene una dinámica propia, pero sus resultados pueden incidir sobre los vínculos que Milei construyó con sus principales socios y aliados internacionales.

Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, en una disputa que también mira Milei

La primera elección será la de Brasil, donde el presidente Lula da Silva buscará un nuevo mandato frente a Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. La primera vuelta será el 4 de octubre y, si ningún candidato alcanza los requisitos para imponerse, el balotaje está previsto para el 25 de octubre.

Los últimos sondeos muestran una disputa estrecha. Una encuesta de AtlasIntel/Bloomberg, difundida el 23 de septiembre, ubicó a Lula con 45,8% y a Flávio Bolsonaro con 43,4% en primera vuelta. En escenarios de segunda vuelta, distintos estudios recientes muestran diferencias dentro de los márgenes de error.

Para la Argentina, el resultado brasileño tiene además una dimensión económica y diplomática. Brasil es el principal socio comercial del país y el vínculo político entre Milei y Lula atraviesa una etapa de fuerte deterioro. En agosto, el gobierno brasileño decidió rebajar la representación diplomática bilateral al nivel de encargados de negocios y dispuso que su embajador, Julio Bitelli, no regresara a Buenos Aires.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS

Milei, además, tomó posición públicamente durante la campaña brasileña. En julio participó de la convención en la que el Partido Liberal oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro, en un gesto de respaldo al principal adversario de Lula.

La analista Elsa Llenderrozas, directora del Comité de Estudios de Asuntos Latinoamericanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), planteó que un eventual cambio de gobierno en Brasil podría modificar el vínculo con Buenos Aires. Según su análisis, una victoria de Bolsonaro podría facilitar una normalización de la relación bilateral, mientras que una continuidad de Lula haría más complejo el diálogo diplomático, aunque no necesariamente lo impediría.

Llenderrozas también señaló una particularidad de la estrategia de Milei: un eventual gobierno de Flávio Bolsonaro podría acercarse rápidamente a Washington y, al mismo tiempo, modificar la posición relativa de la Argentina dentro de la red de aliados de Trump en América Latina.

Israel: una elección con Netanyahu nuevamente en juego

El 27 de octubre, Israel celebrará las elecciones para renovar los 120 escaños de la Knéset, el Parlamento nacional. Será la primera elección desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra y una profunda crisis política y de seguridad en el país.

El escenario electoral también aparece fragmentado. Los sondeos recientes ubican a Yashar, el partido liderado por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, entre las principales fuerzas, mientras el Likud de Benjamin Netanyahu aparece en una posición competitiva. Ningún partido está cerca de conseguir por sí solo los 61 escaños necesarios para controlar la mayoría parlamentaria, por lo que la formación de alianzas será determinante.

El sistema político israelí hace que ganar la mayor cantidad de bancas no implique automáticamente formar gobierno. Después de la elección, las distintas fuerzas deberán negociar una coalición capaz de alcanzar la mayoría parlamentaria, una instancia que puede definir quién ocupará el cargo de primer ministro.

El presidente Javier Milei se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: Presidencia

Para Milei, el proceso tiene una dimensión particularmente sensible. El Presidente convirtió a Israel en uno de los principales ejes de su política exterior, mantuvo encuentros con Netanyahu y anunció medidas destinadas a profundizar la relación bilateral. Entre ellas se encuentra la conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, cuyo vuelo inaugural está previsto para noviembre.

El analista Alejandro Melincovsky, director para Países de Habla Hispana de la Organización Sionista Mundial, sostuvo que existe un consenso amplio entre los principales sectores políticos israelíes respecto de mantener el vínculo con la Argentina. En ese sentido, señaló que incluso desde la oposición hubo señales favorables hacia la política exterior de Milei.

Estados Unidos: qué puede pasar con Trump y el Congreso

El tercer proceso electoral será el de Estados Unidos, donde el 3 de noviembre se realizarán las elecciones de medio término. Se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con 35 escaños en disputa.

El resultado será relevante para la administración de Donald Trump, pero también para la Argentina debido al nivel de acercamiento construido entre Washington y Buenos Aires durante la gestión de Milei.

En las últimas semanas, distintos sondeos mostraron un escenario competitivo por el control del Congreso. Una encuesta Reuters/Ipsos publicada el 21 de septiembre registró una ventaja de ocho puntos para los demócratas en la intención de voto genérica para las legislativas, aunque se trata de una medición nacional que no determina por sí sola la distribución final de bancas.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Para Jorge Argüello, exembajador argentino en Estados Unidos, el resultado de noviembre no debería ser leído por la Casa Rosada únicamente como una cuestión de política interna norteamericana. Según planteó, el gobierno de Milei convirtió su relación con la administración Trump en un eje central de su política exterior, por lo que cualquier modificación del equilibrio político en Washington podría tener consecuencias para Buenos Aires.

El diplomático también señaló un problema de “timing” entre los ciclos políticos de ambos países y advirtió sobre la conveniencia de que la relación bilateral trascienda a una administración estadounidense determinada.

Milei y una estrategia internacional que enfrenta tres escenarios

El Presidente ratificó su estrategia durante su reciente viaje a Nueva York, donde participó de la Asamblea General de Naciones Unidas, se reunió con Trump y mantuvo un encuentro con Netanyahu. En una entrevista con Bloomberg, Milei destacó su relación con ambos dirigentes y los definió como “los dos grandes héroes de la humanidad en este momento”.

Además, en el Economic Club de Nueva York, el mandatario volvió a vincular el futuro económico argentino con una eventual reelección en 2027. “Si nuestro gobierno es reelecto en 2027, el 2028 será el mejor año económico de la historia argentina”, afirmó durante su exposición.

Javier Milei asiste a una reunión de la coalición política y de seguridad multinacional "Escudo de las Américas". Foto: via REUTERS

El calendario internacional puede, por lo tanto, modificar el contexto en el que Milei deberá desarrollar su política exterior durante el próximo año. Brasil puede definir el futuro de una relación bilateral estratégica, Israel deberá resolver una nueva composición parlamentaria y Estados Unidos pondrá en juego el equilibrio del Congreso durante la segunda parte del mandato de Trump.

Para la Argentina, el punto en común no será solamente quién gane cada elección, sino qué alianzas y equilibrios emerjan después de las urnas. Esas definiciones podrían condicionar el margen de acción de la Casa Rosada en una etapa en la que Milei buscará consolidar sus vínculos internacionales y llegar a las elecciones de 2027 con una estrategia exterior ya definida.