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Miles de personas marcharon en Madrid contra Pedro Sánchez y reclamaron elecciones por la crisis de Ceuta

La segunda Marcha por la Dignidad, convocada por Sociedad Civil Española, recorrió el centro de Madrid con reclamos contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pedidos de elecciones generales y críticas a la gestión de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez.
Manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez. Foto: REUTERS
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Miles de personas se movilizaron este sábado por las calles de Madrid en la segunda edición de la Marcha por la Dignidad, organizada por la Sociedad Civil Española (SCE). La protesta comenzó a las 10 de la mañana en la plaza de Cibeles y recorrió sectores céntricos de la capital española hasta llegar a la zona de Moncloa. La convocatoria tuvo como principales reclamos la convocatoria de elecciones generales y cuestionamientos a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la crisis migratoria de Ceuta.

La manifestación contó con la participación de dirigentes del Partido Popular (PP) y Vox, entre ellos el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el líder de Vox, Santiago Abascal.Durante la marcha se escucharon consignas contra Sánchez y pedidos para que abandone el Gobierno.

Marcha contra Pedro Sánchez en Madrid. Video: X/@el_pais

Reclamos por la crisis migratoria en Ceuta

Uno de los ejes centrales de la movilización fue la situación de Ceuta, ciudad autónoma española ubicada en el norte de África y fronteriza con Marruecos.

Manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

La convocatoria de la SCE incorporó esta vez reclamos vinculados con la crisis migratoria que atraviesa el territorio después de la llegada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio. La organización también incluyó a Melilla entre sus demandas.

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La situación generó una fuerte presión sobre los recursos de la ciudad. Según datos difundidos por EFE a comienzos de septiembre, después de que la mayoría de quienes ingresaron regresara a Marruecos, unas 5.000 personas permanecían en Ceuta.El Gobierno español incrementó los recursos de acogida y desplegó efectivos policiales y militares, mientras que la oposición y organizaciones locales consideran que las medidas adoptadas no resultaron suficientes.

Marcha contra Pedro Sánchez en Madrid. Foto: REUTERS

Qué dijeron el PP y Vox durante la protesta

La movilización contó con el respaldo de los principales partidos de la oposición de derecha. El secretario general del PP, Miguel Tellado, participó de la marcha y sostuvo que existe una mayoría de españoles que reclama la convocatoria de elecciones.Por su parte, Santiago Abascal, presidente de Vox, elevó sus críticas contra Sánchez durante la protesta.

El dirigente cuestionó la gestión del Ejecutivo frente a la crisis migratoria y reclamó responsabilidades políticas. La presencia de ambos partidos había sido anunciada antes de la movilización por sus respectivas organizaciones.El manifiesto de la convocatoria también planteó reclamos contra el Gobierno y pidió elecciones anticipadas. Entre las demandas incluidas por la organización figura que Sánchez sea juzgado por “traición”, una formulación que forma parte de las posiciones de los convocantes y no de una determinación judicial.

Cuántas personas participaron de la marcha

Uno de los puntos de discusión fue la cantidad de manifestantes que participaron de la movilización.

La Delegación del Gobierno en Madrid estimó la asistencia en unas 20.000 personas, mientras que los organizadores elevaron la cifra hasta 180.000. La diferencia responde a los distintos métodos utilizados para calcular la concurrencia.

Marcha en Madrid contra Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

La protesta se desarrolló mayoritariamente de manera pacífica. El operativo policial acompañó el recorrido y, según los reportes, un grupo de agentes intervino para impedir que algunos participantes se desviaran hacia La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno.

Qué pasará con las elecciones generales en España

La movilización volvió a colocar en el centro del debate el reclamo por un adelanto electoral. Las próximas elecciones generales españolas deben celebrarse antes de agosto de 2027, salvo que se produzca una disolución anticipada de las Cortes.

Marcha en Madrid contra Pedro Sánchez. Foto: REUTERS

La segunda Marcha por la Dignidad representa además la continuidad de una serie de movilizaciones impulsadas por Sociedad Civil Española. La primera edición se realizó en mayo y también tuvo como principales demandas la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas.

En aquella ocasión, la Delegación del Gobierno contabilizó unas 40.000 personas y los organizadores hablaron de 120.000. La protesta de este sábado se produjo en un contexto de fuerte debate político alrededor de Ceuta, la inmigración y la gestión del Gobierno de Sánchez, mientras continúan las discusiones sobre las medidas necesarias para afrontar la situación migratoria en la ciudad autónoma.

Pedro Sánchez (España)EspañaNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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