Europa, en alerta por la amenaza directa de Rusia a Francia, Italia y España: una nueva guerra con drones y hackers

El Ejército ruso detrás de Vladímir Putin. Foto: Reuters.

Países del sur de Europa, específicamente España, Italia y Francia, se ven amenazados ante un posible ataque de Rusia en medio del conflicto en el este del Viejo Continente.

Bruselas confirmó la escalada, señalando que el espacio aéreo europeo ha sido violado en repetidas ocasiones.

Los tres frentes de ataque identificados

Frente Aéreo : Uso de drones baratos lanzados desde barcos mercantes (parte de la “flota fantasma” rusa) para interrumpir aeropuertos y afectar la industria del turismo.

Frente Marítimo : La Unión Europea está realizando operaciones para abordar buques sospechosos en aguas internacionales con el fin de desmantelar esta flota, la cual evade sanciones internacionales.

Frente Diplomático y Cibernético: Bruselas ha endurecido los controles de movimiento para diplomáticos rusos y la OTAN ha advertido sobre una intensificación de ataques cibernéticos.

La Unión Europea le impone aranceles del 25% a Estados Unidos. Foto: Unsplash.

Ante esta situación, la Unión Europea puso en marcha iniciativas urgentes como la defensa contra drones, el escudo aéreo europeo y el escudo espacial.

Bruselas admite que, aunque Europa consideraba el conflicto lejano, la guerra híbrida ya está presente en el Mediterráneo.