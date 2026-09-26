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Giro geopolítico: un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Este país confirmó la adhesión a la iniciativa impulsada por Donald Trump, que reúne a 15 Estados para reforzar la cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico. El acuerdo contempla intercambio de información, capacitación y coordinación de seguridad fronteriza con países de la región.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Donald Trump junto a presidentes latinoamericanos en la Cumbre Escudo de las Américas.
Donald Trump junto a presidentes latinoamericanos en la Cumbre Escudo de las Américas. Foto: REUTERS
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Chile dejó su condición de observador y se incorporó formalmente al Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Donald Trump para coordinar a países del continente frente al crimen organizado y el narcotráfico. El gobierno de José Antonio Kast destacó los beneficios en inteligencia, capacitación y seguridad fronteriza, mientras que la adhesión generó cuestionamientos dentro del país.

Qué es el Escudo de las Américas y cuáles son sus objetivos regionales

El Escudo de las Américas es un marco de coordinación internacional impulsado por Estados Unidos en marzo de 2026. Su objetivo declarado es fortalecer la cooperación entre los países participantes para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas de seguridad.

Donald Trump en la cumbre Escudo de las Américas.
Donald Trump en la cumbre Escudo de las Américas. Foto: REUTERS

La iniciativa se estructura alrededor de tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral. El mecanismo contempla acciones que deben desarrollarse de acuerdo con las legislaciones nacionales y las obligaciones internacionales de cada Estado.

Desde su lanzamiento, Washington presentó la coalición como una herramienta para reforzar la cooperación regional contra organizaciones criminales y redes dedicadas al tráfico de drogas.

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El motivo del giro geopolítico: por qué Chile decidió sumarse a la iniciativa de Donald Trump

Chile había participado inicialmente en condición de observador. De hecho, el 14 de septiembre, Kast había afirmado que su país todavía no había formalizado la adhesión.

La decisión cambió pocos días después. El 22 de septiembre, la Cancillería chilena anunció oficialmente el ingreso del país y definió al Escudo de las Américas como un “marco de coordinación voluntaria”.

José Antonio Kast, presidente de Chile. Foto: REUTERS

El gobierno de Kast vinculó la decisión con la necesidad de enfrentar organizaciones criminales que operan en la región. En particular, mencionó al Tren de Aragua y a organizaciones mexicanas como los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.

Kast sostuvo que la adhesión no implica ceder competencias soberanas. “Aquí no hay un tratado”, afirmó el mandatario, quien también aseguró que Chile no participará en intervenciones militares en otros países.

La decisión, sin embargo, abrió un debate político en Chile. Los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric manifestaron su preocupación por la incorporación al mecanismo y pidieron reconsiderar la decisión.

Además, el excanciller Mariano Fernández afirmó que el actual canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, había reconocido en una reunión privada que Washington había ejercido presión para lograr la adhesión. Esa versión fue difundida por El País y contrasta con la posición oficial de la Cancillería, que negó que la decisión respondiera a presiones de la administración Trump.

Lucha contra el crimen organizado: el alcance de la cooperación en inteligencia y defensa

Uno de los principales objetivos del mecanismo es mejorar la capacidad de los países para identificar y perseguir organizaciones criminales transnacionales.

En el caso chileno, la Cancillería destacó que la incorporación permitirá acceder a información sobre crimen organizado y herramientas de análisis inteligente de datos.

El acuerdo también contempla instancias de capacitación para integrantes de las fuerzas de seguridad chilenas, entre ellas Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

La iniciativa fue presentada desde su creación como un esquema de cooperación en materia de seguridad. En la primera cumbre, realizada en marzo en Florida, Trump planteó la necesidad de coordinar esfuerzos para combatir a los carteles y las redes criminales que operan en distintos países.

Intercambio de información y seguridad fronteriza: los pilares clave del acuerdo

Para Chile, uno de los beneficios más concretos estará relacionado con el intercambio de información y la coordinación de las fronteras.

La Cancillería señaló específicamente que el país podrá mejorar la cooperación fronteriza con Argentina, Bolivia y Perú, además de establecer vínculos con otros integrantes de la iniciativa.

El objetivo es facilitar el intercambio de información sobre organizaciones criminales y fortalecer las capacidades para detectar actividades transnacionales.

El gobierno chileno remarcó que la participación mantiene el carácter voluntario del mecanismo y que cada país conserva sus obligaciones jurídicas nacionales e internacionales.

Qué países integran actualmente la coalición del Escudo de las Américas

Con la incorporación de Chile, el Escudo de las Américas quedó integrado por 15 países, según la declaración conjunta difundida en septiembre.

La lista está compuesta por:

  • Argentina
  • Bolivia
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • República Dominicana
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Estados Unidos
  • Guyana
  • Honduras
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • Trinidad y Tobago

La composición fue ampliándose después de la cumbre inaugural de marzo. Colombia y Perú se incorporaron posteriormente, mientras que Chile formalizó su adhesión durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Javier MIlei y Donald Trump en la cumbre "Escudo de las Américas"
Argentina forma parte del Escudo de las Américas. Foto: Prensa Gobierno

La incorporación de Chile representa el último paso de un proceso que comenzó con su participación como observador y terminó con su adhesión formal al mecanismo.

De esta manera, Chile pasa a integrar formalmente una coalición que Washington presenta como uno de sus principales mecanismos de cooperación regional en materia de seguridad, crimen organizado y coordinación entre gobiernos del continente.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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