comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tío Mario cierra después de casi 30 años: qué pasó con la histórica juguetería

La tradicional juguetería comunicó el cierre definitivo de sus operaciones y puso toda su mercadería en liquidación. El último día de atención será este sábado 26 de septiembre, en un contexto económico complejo marcado por la competencia de productos importados, los costos de los locales y la caída de las ventas del sector.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Después de casi tres décadas de actividad, Tío Mario baja sus persianas.
Después de casi tres décadas de actividad, Tío Mario baja sus persianas. Foto: Cadena Láser
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Después de casi tres décadas de actividad, Tío Mario baja sus persianas. La tradicional juguetería comunicó el cierre definitivo de sus operaciones y comenzó una liquidación total de la mercadería, en un contexto en el que los comercios del rubro enfrentan una combinación de menor demanda, mayores costos y competencia de productos importados.

La decisión fue confirmada a Infobae por Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), entidad a la que pertenecía Tío Mario. “Teníamos conocimiento por redes y los llamamos, pero no hubo una comunicación oficial. Es algo que no escapa a la realidad, hay muchos cierres”, señaló el directivo.

Hasta el momento, la principal comunicación de la empresa sobre el cierre fue publicada en sus redes sociales. Allí informó que liquida la totalidad de sus productos y difundió distintas promociones para los últimos días de actividad: 2x1 en artículos seleccionados, 30% de descuento en cartucheras y mochilas y 20% en artículos de pileta y playa, además de precios especiales para disfraces y artículos de cotillón.

La publicación indica que la atención se mantiene de lunes a sábados de 10 a 20, aunque en la vidriera del local se informó que el último día será este sábado 26 de septiembre. Durante la liquidación, según comunicó la empresa, el único medio de pago aceptado es el efectivo. También aclaró que el stock es limitado y que no habrá reposición de mercadería.

Contenido Recomendado

Cierra Santa Evita, el restaurante peronista de Palermo:anunciaron la fecha de su último día con un menú especial

Cierra Santa Evita, el restaurante peronista de Palermo: anunciaron la fecha de su último día con un menú especial

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis:cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

Una emblemática cadena de supermercados está en crisis: cerró más de 100 locales y abandonó el comercio minorista tras casi 70 años en el sector

El cierre se produce apenas unos meses antes de que Tío Mario cumpliera 30 años desde su apertura, prevista para abril de 2027. De esta manera, uno de los comercios tradicionales del rubro deja de funcionar cuando todavía no había alcanzado las tres décadas de actividad.

La juguetería Tío Mario cierra sus puertas crisis económica argentina
La decisión fue confirmada a Infobae por Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), entidad a la que pertenecía Tío Mario. Foto: Cadena Láser

Por qué cerró la juguetería Tío Mario

Aunque la empresa no detalló públicamente los motivos de la decisión, fuentes cercanas al comercio señalaron que uno de los principales problemas fue la dificultad para competir con productos importados, especialmente aquellos provenientes de China, cuyos precios pueden resultar inferiores a los de los artículos comercializados por los comercios establecidos.

A ese escenario se suma el costo de mantener un local físico, entre alquileres, salarios registrados, servicios y otras obligaciones que debe afrontar un comercio formal. Según las mismas fuentes, esos gastos dificultaron todavía más la competencia en un mercado en el que los consumidores cuentan con alternativas de precios más bajos.

Benítez explicó que alrededor del 90% de los juguetes importados que llegan al país provienen de China, aunque también comenzó a crecer la presencia de productos procedentes de otros países, entre ellos Vietnam.

El trasfondo del cierre de la jugetería Tío Mario: un sector que también siente la caída del consumo

El cierre de Tío Mario se produce mientras la industria y el comercio juguetero atraviesan un período de retracción. Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las ventas del sector acumularon una caída del 10% durante el primer semestre de 2026, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el crecimiento de las compras realizadas por canales online.

La entidad también señaló que durante los últimos dos años y medio numerosas jugueterías de barrio cerraron sus locales físicos o dejaron de operar de manera presencial para concentrarse exclusivamente en la venta online. El fenómeno afecta especialmente a los comercios pequeños, que deben competir tanto con las grandes superficies como con las plataformas de comercio electrónico.

La situación también alcanza a los fabricantes. De acuerdo con la CAIJ, cinco fábricas de juguetes se encuentran actualmente en proceso de cierre, mientras que la industria opera alrededor del 30% de su capacidad instalada.

Whirlpool cerró su planta en Pilar
La empresa se suma a una serie de cierres de empresas y locales durante el último tiempo, al igual que Tío Mario. Foto: Línea Sindical

Qué pasó con los juguetes importados

Uno de los cambios que modificó el escenario del sector fue la reducción de los aranceles para determinados juguetes importados. En octubre de 2025, el Gobierno redujo del 35% al 20% los derechos de importación para 14 tipos de productos, con el objetivo declarado de aumentar la competencia y reducir los precios para los consumidores.

Desde la industria juguetera, sin embargo, se cuestionó el impacto que tuvo esa modificación. El sector sostiene que el ingreso de mercadería durante 2025 generó un exceso de stock entre los importadores y que parte de esos productos terminó liquidándose durante 2026 a precios muy bajos.

Durante el primer semestre de este año, las importaciones tradicionales de juguetes alcanzaron los USD 37,8 millones y 7,2 millones de kilos, según los datos citados por la CAIJ. En comparación con el mismo período de 2025, representaron una caída del 13,8% en valor y del 11,8% en volumen.

En ese período participaron 411 importadores, de los cuales 132 no habían realizado operaciones durante el año anterior. Para la Cámara, el ingreso de nuevos actores y el stock acumulado contribuyeron a intensificar la competencia dentro de un mercado que, al mismo tiempo, enfrenta una demanda más débil.

A esto se suma el crecimiento de las compras en el exterior mediante courier, que también captan parte del consumo que antes podía dirigirse hacia los comercios físicos. Según datos oficiales citados por el sector, este canal ya tiene una participación significativa en categorías como indumentaria, electrónica y juguetes.

De esta manera, el cierre de Tío Mario se suma a un proceso más amplio que atraviesa al comercio juguetero: mientras los consumidores buscan precios más bajos y nuevas formas de comprar, los locales tradicionales deben afrontar costos de estructura que dificultan sostener la actividad. Para una juguetería que estaba a pocos meses de cumplir 30 años, ese escenario terminó marcando el final de su historia comercial.

Cierre de localesCrisis económicaJugueteríasNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar:se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

    Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar: se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

  2. ANSES cambia el bono de octubre para jubilados:quiénes cobran $70.000, quiénes reciben menos y el nuevo tope

    ANSES cambia el bono de octubre para jubilados: quiénes cobran $70.000, quiénes reciben menos y el nuevo tope

  3. ANSES explicó cómo leer el recibo de jubilación:qué significa cada concepto y qué descuentos hay que revisar

    ANSES explicó cómo leer el recibo de jubilación: qué significa cada concepto y qué descuentos hay que revisar

  4. Por qué una histórica empresa de maní de Córdoba acaba de pedir su quiebra

    Por qué una histórica empresa de maní de Córdoba acaba de pedir su quiebra

  5. Una histórica marca de indumentaria entró en concurso preventivo con más de $7.000 millones de deuda

    Una histórica marca de indumentaria entró en concurso preventivo con más de $7.000 millones de deuda
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Cortes de luz: las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Máximo Kirchner:“Los argentinos y argentinas tienen que participar del crecimiento de Vaca Muerta”

Milei mira tres elecciones clave:qué puede cambiar para Argentina con los resultados de Brasil, Israel y Estados Unidos

Docentes anunciaron un nuevo paro universitario y exigen la recomposición de sus salarios y la aplicación de la Ley de Financiamiento:cuándo será

Política

Cortes de luz:las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Cortes de luz: las obras con las que el Gobierno buscará reforzar el sistema eléctrico antes del verano

Tío Mario cierra después de casi 30 años:qué pasó con la histórica juguetería

Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar:se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

Pagos con QR:se dispararon en Argentina y ya movilizan $2,9 billones

Internacionales

Giro geopolítico:un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Giro geopolítico: un nuevo país de Sudamérica se suma al Escudo de las Américas, impulsado por Trump

Miles de personas marcharon en Madrid contra Pedro Sánchez y reclamaron elecciones por la crisis de Ceuta

Europa, en alerta por la amenaza directa de Rusia a Francia, Italia y España:una nueva guerra con drones y hackers

Trump y Xi acuerdan un canal directo entre EEUU y China para enfrentar incidentes con la inteligencia artificial