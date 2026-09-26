Una reconocida empresa de electrodomésticos vendió su moderna planta en Pilar: se había inaugurado en 2022 y por la crisis tuvieron que cerrar

Whirlpool cerró su planta en Pilar a cuatro años de haberla inaugurado. Foto: Whirlpool

La crisis económica en la Argentina se hace cada vez más presente en el sector productivo. En los últimos meses, se han confirmado el cierre de diferentes fábricas en todo el país. En esta ocasión, le tocó a la empresa de electrodomésticos, Whirlpool, comunicar la venta de su histórica planta ubicada en el municipio bonaerense de Pilar. La compañía de capitales estadounidenses tiene como principal objetivo retirarse del mercado argentino como productor local.

La decisión de Whirlpool no es nueva. Ya en noviembre de 2025 había cerrado su planta en Fátima (de 30.453 metros cuadrados cubiertos) y había procedido a buscar potenciales compradores que recién este mes de septiembre pudieron concretar la venta. La operación comercial quedó a cargo de la compañía inmobiliaria JLL (Jones Lang LaSalle) aunque no trascendió el monto final por el que se habría realizado la transacción.

La historia de la moderna planta de Whirlpool en Pilar que cerró de manera definitiva

La planta de Whirlpool en Pilar no se había inaugurado hacía tanto tiempo. De hecho, ocurrió hace exactamente cuatro años, en 2022. Por ese tiempo, en contraposición a lo que está sucediendo en este momento en el sector de los electrodomésticos, la misión era continuar expandiéndose en el mercado argentino.

El objetivo de la empresa era expandirse en Argentina, pero en 2024 la situación comenzó a cambiar. Foto: Línea Sindical

Tal es así que se la había presentado como una planta acompañada de tecnología de última generación con capacidad para producir de manera estimativa unos 300 mil lavarropas por año. Desde la compañía habían realizado una inversión de 52 millones de dólares destinada incluso a exportar los productos desde aquella planta. El escenario era extremadamente prometedor.

Baja de consumo y menos ingresos para la empresa de electrodomésticos

La buena fortuna duró apenas dos años, ya que hacia el 2024 (tras la súbita devaluación de diciembre de 2023) la situación cambió por completo. Producto de una recesión económica generada a raíz de salarios congelados, una baja de consumo notable y el aumento de costos operativos, la empresa de electrodomésticos comenzó a mostrar señales de retracción, algo que los obligó a realizar modificaciones severas en su modo de trabajo. Así se fueron reduciendo las jornadas laborales y llegaron al tiempo los retrasos en los pagos de las remuneraciones de los trabajadores.

Qué hará ahora Whirlpool tras la venta de su fábrica en Pilar

La gran pregunta es qué hará ahora Whirlpool luego de que se confirmara la venta de su planta en Fátima, partido de Pilar. Lo cierto es que desde la compañía estadounidense indicaron que ahora su modelo en la Argentina será en su totalidad importador. Es decir, no se retirará, por el momento, del territorio nacional, pero sí funcionará y comercializará producción importada desde otros países.

La inversión para la planta de Pilar había sido de unos 52 millones de dólares aproximadamente. Foto: Línea Sindical

La industria en crisis: Electrolux y Manisur, otras dos empresas que decidieron cerrar

Otra compañía de electrodomésticos que recientemente comunicó el cierre de su planta en Rosario es Electrolux, donde actualmente trabajan 180 empleados. La empresa se dedica a la venta de heladeras, cafeteras, hornos eléctricos, pavas, entre otros productos. Sin embargo, en sintonía con lo ocurrido con Whirlpool, la compañía no ha podido avanzar con la extensión de su negocio debido a la retracción del consumo.

Por otro lado, también se han visto afectados por la indiscriminada apertura de importaciones. La situación es de extrema preocupación para los trabajadores que podrían quedar en la calle en los próximos días.

Esta misma semana, además, se confirmó que Manisur, la empresa de Córdoba que se dedica al procesamiento y exportación de maní, pidió su quiebra. ¿La razón? La compañía fundada en 1992 manifestó a la Justicia de La Carlota su imposibilidad para hacerle frente a sus obligaciones financieras. “La situación es irremediable e insostenible”, indicaron en su escrito.