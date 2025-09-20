“Imagen de despedida”: la foto que Hamás publicó sobre los rehenes en Gaza

Frente a la ofensiva de la nación judía sobre el enclave palestino, Hamás publicó dicha fotografía y declaró: “Netanyahu siga empeñado en matarlos”.

Tropas de Hamás en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

El grupo islamista Hamás este sábado publicó una imagen de propaganda psicológica en donde mostró a los 46 de los 48 rehenes que permanecen en la Franja de Gaza (se excluyen a dos tailandeses) y aseguró que es una “imagen de despedida” en relación con el inicio de la operación terrestre del Ejército de Israel en la capital del enclave invadido.

“Debido a la negativa de (el primer ministro, Benjamín) Netanyahu y (el jefe del Estado Mayor, Eyal) Zamir, una imagen de despedida mientras la operación militar en ciudad de Gaza comienza”, se puede leer en una imagen difundida por Hamás.

Tropas de Hamás en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Los rehenes que mostró Hamás en una imagen difundida

Hamás difundió la imagen de los 46 rehenes actuales en Gaza, la mayoría de ellos de nacionalidad israelíes, dos de ellos estadounidenses (Itay Chen y Omer Neutra) y uno nepalí, Bipin Joshi.

A todos los que aparecen en la foto les precede la fotografía en blanco y negro de Ron Arad, un piloto de aviación que cayó en el Líbano luego de que su aeronave fuera alcanzada en 1986. Este piloto acabó en manos del grupo islamista, y tras fracasar las negociaciones con Israel a fin de poder recuperarlo, no se conoció más su suerte ni su paradero. Luego, Israel lo declaró como “muerto en combate” en 2016.

La foto que Hamás publicó sobre los rehenes en Gaza. Foto: EFE

Debajo de las imágenes de todos los rehenes aparece el nombre de Ron Arad. El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qasam, advirtió el viernes que la ofensiva israelí sobre la ciudad de Gaza pone en grave peligro la vida de los secuestrados, afirmando que estos están “dispersos en los barrios de Gaza”.

“Nuestros cautivos están repartidos por los vecindarios de Gaza, y no nos preocuparemos por su seguridad mientras Netanyahu siga empeñado en matarlos”, señala un comunicado difundido en su canal de Telegram.

“El inicio de esta expansión militar y de esta operación criminal significa que no recuperarán a los rehenes, ni vivos ni muertos. Su destino será el mismo que el de Ron Arad”, concluye el mensaje.

Actualmente, de los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza, Israel calcula que alrededor de 20 estarían con vida.

Desde la Casa Blanca, este sábado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a la prensa que el número de rehenes vivos es “probablemente inferior a 20”. Sin embargo, poco después se contradijo, afirmando que “32 están muertos, tal vez 38”.