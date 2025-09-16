Israel confirma la presencia de sus tropas terrestres en la ciudad de Gaza: “El principal bastión” de Hamás

Al mismo tiempo, definen que ya han eliminado “objetivos claves” y que están entrando en “una transición a la siguiente fase, a la fase principal, del plan para la ciudad de Gaza”.

Tropas del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

El Ejército de Israel confirmó en la jornada la presencia de tropas terrestres en la ciudad arrasada de Gaza, donde también se calcula que hay entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás. El mensaje señala esta zona como el “principal bastión” del grupo terrorista.

En ese sentido, un oficial israelí confirmó en una sesión informativa con medios extranjeros que, si bien llevan semanas sus tropas operando en las afueras de esta ciudad, en la noche de este lunes el Ejército judío profundizó sus acciones en el centro de la capital gazatí.

El Ejército de Israel y su avance en Gaza. Foto: Reuters.

“Anoche empezamos a profundizar nuestras operaciones dentro de la ciudad, es algo gradual, pero ayer fue un gran paso adelante en el despliegue de fuerzas y en las operaciones en el terreno”, manifestó el oficial quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Israel: “Transición a la siguiente fase” contra Hamás

Según detallaron, el paso de las tropas israelíes de este lunes en la ciudad de Gaza -donde hubo intensos bombardeos- fue “una transición a la siguiente fase, a la fase principal, del plan para la cuidad de Gaza”, manifestó el mismo oficial, quien aclaró que siguen las instrucciones impartidas por el propio primer ministro de su nación, Benjamín Netanyahu.

Ataque aéreo de Israel sobre la Franja de Gaza. Foto: Reuters (Khamis Al-Rifi)

Cabe recordar que a mediados de agosto, Netanyahu fue quien aprobó la invasión de la urbe, donde estaban viviendo un millón de personas.

En las afueras de esta ciudad, ya se han eliminado “objetivos claves”, además de producirse la voladura de edificios donde operaba Hamás, a fin de preparar la invasión terrestre.

Por ello, los cálculos israelíes sostienen que ya se controla el 40% de las zonas alrededor de la capital. En el avance de las fuerzas israelíes se estima que hallarán entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás.

“Bajo las calles hay una vasta red de túneles e infraestructura terrorista que aún no ha sido desmantelada”, explicó el oficial.

Asimismo, el Ejército calcula que unas 350.000 personas -un 40% de la población- ya ha abandonado la ciudad de Gaza, aunque acusa que Hamás intenta bloquear la evacuación.

Finalmente, el oficial declaró que el Ejército ya solicitó la ayuda de decenas de miles de reservistas en las últimas semanas y que ese proceso continúa.