Leon XIV ya tiene fecha para su primera exhortación: inspirada en Francisco y apuntada a la pobreza

El Sumo Pontífice presentará la próxima semana ‘Dilexi te’, su primer documento. El guiño al papa argentino en la firma del documento.

Firma de la primera exhortación del Papa León XIV. Foto: EFE

El papa León XIV publicará el 9 de octubre su primer gran documento pontificio en forma de exhortación apostólica con el título ‘Dilexi te’ para tratar el tema de la pobreza.

El texto ha sido firmado por el papa en la biblioteca del Palacio Apostólico ante la presencia del sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra.

Papa León XIV. Foto: REUTERS

León XIV ha optado para su primer gran documento por la exhortación apostólica, un texto generalmente de carácter pastoral en el que ofrece disposiciones sobre un tema concreto, y no una encíclica, de tipo doctrinal y más reflexiva.

El título evoca a la cuarta y última encíclica del Francisco, ‘Dilexit nos’ (Él nos amó), publicada en octubre de 2024, pocos meses antes de fallecer, y en la que el papa argentino reflexionaba sobre “el amor humano y divino del corazón de Jesucristo”.

Papa Francisco. Foto: Reuters

Ahora, la primera exhortación de su sucesor, León XIV, cambia el título a ‘Dilexi te’ (Te he amado) para abordar el tema del “amor hacia los pobres”, según recoge el medio oficial ‘Vatican News’.

Tal es así que el documento ha sido firmado este sábado, día de San Francisco de Asís, el patrón de los pobres.