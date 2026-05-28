China Foto: defensa.com

China apunta a ser la primera potencia militar del mundo, objetivo que incluye distintos movimientos estratégicos como el establecimiento de una base militar en Yibuti, un país pequeño en África oriental en el que están ya asentados Estados Unidos, Italia, Francia y Japón.

El conflicto en Irán ha hecho que el mundo tome conciencia de los riesgos que surgen fuera de Occidente. El gobierno de los ayatolás demostró tener la capacidad necesaria para resistir los ataques de Israel y Estados Unidos mientras continúan las negociaciones de paz y el estrecho de Ormuz empieza a recuperar la normalidad. El bloqueo de esta vía marítima, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, sacudió a la economía internacional y también sirve como advertencia sobre las consecuencias que podrían generar los futuros conflictos bélicos.

China Foto: defensa.com

Donald Trump lleva meses advirtiendo sobre los riesgos inmediatos que podrían generar los regímenes autoritarios con armamento nuclear y, por ese motivo, propuso que los países destinen un 5% de su PIB a defensa. Entre las naciones que tomaron nota de sus declaraciones aparece China, que recientemente inauguró su primera base militar fuera de sus fronteras.

Bab el-Mandeb: dónde queda el “otro estrecho” y por qué es clave para el comercio mundial

El gran poder de la milicia china reside en su control sobre el estrecho de Bab el-Mandeb que bordea el territorio y por el que pasa una décima parte del comercio mundial. Este corredor marítimo conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez, por donde circula el 12% del comercio marítimo mundial. Dicho de otro modo, representa un corredor clave para el intercambio comercial entre Asia y Europa.

Bab el-Mandeb Foto: Wikipedia

El precio del transporte marítimo podría incrementarse y, en consecuencia, también el valor final de los productos. Los barcos de carga se verían obligados a bordear el continente africano, atravesando el cabo de Buena Esperanza antes de llegar a Europa, lo que implicaría extender los viajes durante varias semanas. En una entrevista concedida al canal catarí Al Araby, Mohammed Mansour, funcionario del Ministerio de Propaganda hutí, afirmó que el bloqueo de Bab el-Mandeb figura “entre las alternativas” que evalúa la milicia.

Qué busca China con esta base militar fortificada que construyó en Yibuti

China estableció en 2017 su primera instalación de apoyo naval en Yibuti, donde actualmente mantiene desplegados más de 2.000 efectivos, lo que la convierte en el país con mayor presencia militar en la zona. A corta distancia se ubica el Campamento Lemonnier de Estados Unidos, junto con bases de otras naciones como Francia, Italia y Japón. España también participa con personal militar en esta región, considerada una de las más militarizadas del planeta.

china Foto: Observatorio de la política china

De acuerdo con el sitio especializado Global Security, la base militar china en Yibuti se encuentra en el puerto comercial de Doraleh y cuenta con la capacidad de resistir “un ataque frontal”. “Fue diseñada como una instalación fortificada, con múltiples niveles de defensa que recuerdan a estructuras casi medievales, similares a una fortaleza colonial contemporánea”, señalan quienes accedieron a información sobre la primera base militar de China fuera de sus fronteras.

Custodia máxima: qué características tiene el punto clave militar que levantó China

La denominada base de apoyo del Ejército Popular de Liberación en Yibuti dispone de 81 hectáreas fuertemente protegidas, además de dos muelles, distintos hangares, un helipuerto de 400 metros, un hospital y 23.000 metros cuadrados de túneles subterráneos. Su propósito principal es servir como centro logístico para operaciones antipiratería, misiones de mantenimiento de paz de la ONU y evacuaciones de ciudadanos en África y Oriente Medio.

Yibuti Foto: The Political Room

Asimismo, esta instalación, conocida como base de apoyo del Ejército Popular de Liberación, ocupa alrededor de 81 hectáreas altamente resguardadas. Cuenta con dos muelles, diversos hangares, un helipuerto de 400 metros, un hospital y cerca de 23.000 metros cuadrados de túneles subterráneos. Todas estas características responden a su objetivo principal: funcionar como un centro logístico para respaldar operaciones contra la piratería, misiones de paz de la ONU y evacuaciones de ciudadanos en África y Oriente Medio.